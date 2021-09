"Nunca ha estado embarazado": la portavoz de la Casa Blanca corta a un periodista tras preguntar sobre la ley antiaborto de Texas

En el marco de la entrada en vigor de la dura ley antiaborto de Texas, la portavoz de la Casa Blanca Jen Psaki, ha dado este jueves en una rueda de prensa una tajante respuesta a un periodista de Eternal Word Television Network (EWTN), una red de canales por cable católicos. Preguntada por dicho periodista sobre por qué apoya Joe Biden la interrupción voluntaria del embarazo si "su propia fe católica enseña que el aborto es inmoral", la portavoz ha dicho que el presidente "cree que es un derecho de la mujer, es su cuerpo y es su elección".

Ante la insistencia del periodista, que le ha preguntado seguidamente "¿quién cree, entonces, que debe velar por el no nacido?", Psaki ha respondido que el presidente cree que esa decisión la debe tomar cada mujer junto con su médico.

"Sé que usted nunca ha afrontado esa decisión ni ha estado embarazado, pero para las mujeres que hacen frente a esa elección es algo increíblemente difícil y el presidente opina que deben respetarse sus derechos ", ha concluído la portavoz algo tras haber intentado dar respuesta a las preguntas de otros periodistas, algo que le ha resultado dificil en un momento puntual ante el empeño del informante del canal católico.

.@PressSec to male reporter on abortion: "I know you’ve never faced those choices nor have you ever been pregnant but for women out there who have faced those choices this is an incredibly difficult thing. The president believes that right should be respected." pic.twitter.com/l4zTzlW1Tq