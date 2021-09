El Kremlin rechaza los supuestos vínculos con Puigdemont: "No es más que una mentira"

Publicada el 07/09/2021 a las 13:30 Actualizada el 07/09/2021 a las 13:48

El Kremlin ha negado este martes los supuestos contactos entre los servicios de Inteligencia rusos y el entorno del expresidente catalán Carles Puigdemont, señalando también que cualquier implicación de Moscú con el independentismo "no es más que una mentira", según recoge Europa Press.

La oficina del presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha salido así por primera vez al paso de las informaciones publicadas por The New Tork Times y que dan cuenta de contactos de colaboradores de Puigdemont, entre ellos Josep Lluis Alay, con funcionarios y exagentes de Inteligencia rusos. "No tenemos constancia de esos contactos, no sabemos hasta qué punto son fidedignas esas publicaciones", ha afirmado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en declaraciones a los medios recogidas por la agencia de noticias oficial Sputnik.

También ha querido negar "categóricamente" una posible implicación de Moscú "en los sucesos de Cataluña". "No es más que una mentira o insinuación", ha sentenciado el principal portavoz de Putin.