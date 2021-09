Un estudio interno de Facebook revela que Instagram es dañino para la salud

Publicada el 15/09/2021 a las 18:17 Actualizada el 15/09/2021 a las 20:16

Un estudio interno elaborado por Facebook durante los últimos tres años revela que la red social Instagram es dañina para la salud mental de los usuarios. Los resultados concluyen que Instagram es perjudicial, especialmente para los adolescentes. Uno de los informes, de marzo de 2020 afirma que "un 32% de las chicas dicen que cuando se sienten mal con su cuerpo, Instagram les hace sentir peor”. Esta información contrasta con las declaraciones habituales del fundador de la compañía, Mark Zuckerberg, en las que ha relativizado el peligro de la red social para la autoestima de los usuarios.

La información, revelada por el periódico estadounidense The Wall Street Journal, es la segunda entrega de una investigación llamada Los archivos de Facebook. En la primera, publicada el lunes, se revelaba la existencia de cinco millones de usuarios VIP de Facebook que no están sometidos a los mismos criterios de moderación que los demás. Las normas de la red social eliminan normalmente el contenido explícitamene violento o los desnudos, sin embargo, con estos usuarios "célebres" Facebook se toma más tiempo o no aplica su normativa para evitar que esta repercuta negativamente en el personaje.

Un ejemplo de ello es el futbolista Neymar que en 2019 publicó varias fotos de desnudos de una mujer que le había acusado de violación. Las imágenes fueron vistas por millones de sus seguidores antes de que la red social decidiera eliminarlas. Además nunca tomó medidas contra el perfil del jugador. Estas cuentas VIP también han podido compartir informaciones sin verificar y bulos sin que la compañía hiciese nada para evitarlo. Ante estas revelaciones de The Wall Street Journal, el portavoz de Facebook, Andy Stone, respondió en Twitter a la publicación del periódico diciendo que Facebook está tratando de mejorar en los últimos años y negando que existan usuarios de dos categorías.

Sin embargo, el caso de Instagram y su toxicidad es especialmente escalofriante dado el grupo de edad delicado al que afecta. Una presentación interna de 2019 hizo público que la red social “empeora los problemas mentales sobre la propia imagen en una de cada tres adolescentes”. Este estudio también afirma que “entre las adolescentes con pensamientos suicidas, el 13% de las usuarias británicas y el 6% de las estadounidenses apuntaron a que el origen de su pensamiento suicida era Instagram”. Además es precisamente esta red social la que más éxito tiene entre los más jóvenes, que apenas usan Facebook. Según The Wall Street Journal, un 40% de los usuarios de Instagram en Estados Unidos tienen menos de 22 años.