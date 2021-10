El servicio de Whatsapp, Facebook e Instagram, todas propiedad de Facebook, se ha visto interrumpido este viernes alrededor de las 17.30 horas peninsulares en España y otras partes del mundo.

Así, Whatsapp no permite enviar ni recibir mensajes, mientras que Instagram no permite actualizar el muro de publicaciones o la barra de stories y Facebook no permite acceder a la red social.

La caída ya ha generado un amplio eco en otras redes sociales como Twitter en el que Whatsapp es trending topic con más de medio millón de menciones en menos de una hora.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.