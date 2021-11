La 'recuperación verde' fracasa: las emisiones de 2021 serán similares a las de 2019 y el año que viene podría empeorar

Publicada el 04/11/2021 a las 01:01

Global Carbon Project, una organización internacional que cuantifica desde 2001 las emisiones de gases de efecto invernadero de todo el mundo, ha publicado este jueves sus estimaciones de expulsión de dióxido de carbono (CO2) durante el año en marcha. Las sospechas se confirman: la recuperación post-pandemia ha tenido poco de verde, aunque podía haber sido peor. Las emisiones mundiales se quedarán cerca de los niveles de 2019. La reducción alcanzada en 2020, con medio planeta confinado por la crisis del covid-19, fue de un 5,4%: ahora repuntan en un 4,9%, hasta las 36.400 millones de toneladas, y por encima de anteriores estimaciones.



2022 podría agravar la situación, advierten los investigadores: "No se puede descartar un nuevo aumento de las emisiones si el transporte por carretera y la aviación regresan a los niveles previos a la pandemia y el uso del carbón se estabiliza".



En el capítulo de buenas noticias, las energías renovables siguen avanzando y el uso de los combustibles fósiles se mantiene en una lenta caída, aunque la intención de sociedad civil y gobernantes de que los paquetes de estímulo lograran un impulso histórico de la acción climática se ha quedado solo en una intención. El análisis señala a China e India: las emisiones del gigante asiático, el 31% de las totales, serán un 5,5% mayores que en 2019. El Partido Comunista ha puesto en marcha una reactivación económica basada en la quema de carbón, ante la escalada del gas natural. En el caso del país hindú, expulsará un 4,4% más de dióxido de carbono que hace dos años, con una estrategia similar de vuelta al combustible fósil más dañino para la atmósfera y para la salud.



Estados Unidos fue responsable del 14% de las emisiones en 2020, aunque es el número uno de entre las grandes potencias en emisiones per cápita, doblando a China. Logrará descender su expulsión de CO2 hasta un 3,7% por debajo de 2019. La Unión Europea avanza algo más, quedándose en un 4,2%. Estas naciones son, históricamente, las más culpables de la crisis climática y sus planes, advierten los analistas, deben ser los más ambiciosos por una cuestión de justicia.



"El rápido repunte de las emisiones a medida que las economías se recuperan de la pandemia refuerza la necesidad de una acción global inmediata sobre el cambio climático", declaró el profesor Pierre Friedlingstein, del Exeter's Global Systems Institute, que dirigió el estudio."El repunte de las emisiones mundiales de CO2 en 2021 refleja un retorno hacia la economía basada en los combustibles fósiles anterior al covid. Las inversiones en la economía verde en los planes de recuperación post-covid de algunos países han sido insuficientes hasta ahora, por sí solas, para evitar un retorno cercano a los niveles pre-covid".



Los científicos llevan años insistiendo en que si las naciones quieren cumplir con sus objetivos de emitir lo mínimo entre 2050 y 2070 para mantener el calentamiento global entre 1,5º y 2º, es más fácil, barato y seguro esforzarse en la década actual que en las siguientes. El CO2 que se está emitiendo mientras el lector consulta este artículo se quedará probablemente en la atmósfera y no hay certezas de que las tecnologías de absorción puedan llegar a tiempo con garantías. Los analistas del Global Carbon Project, en línea con las estimaciones de los investigadores congregados por la ONU en el IPCC, aseguran que para que el fenómeno sea manejable la reducción de 2020 debe aplicarse todos los años hasta mitad de siglo a partir de ya, como mucho a partir de 2025.



La pregunta que sigue sin responder es cómo emular el año pasado en materia de clima sin emular la situación excepcional, dolorosa y terrible, sobre todo para las poblaciones más empobrecidas, que causó el coronavirus.



Las conclusiones de Global Carbon Project van también en la línea de lo expuesto por otro informe del mes pasado, el Climate Transparency Report. Además de China e India, Argentina e Indonesia podrían superar los registros de 2019.

