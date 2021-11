El nuevo borrador de la COP26 debilita la exigencia de abandonar el carbón pero refuerza el limite de 1,5 grados

Publicada el 13/11/2021 a las 13:39 Actualizada el 13/11/2021 a las 14:34

El nuevo borrador propuesto para alcanzar un acuerdo de más de 190 países en Glasgow (Reino Unido) debilita la exigencia del abandono del carbón y mantiene los subsidios a ciertos combustibles fósiles, aunque refuerza el llamamiento a lograr el objetivo de limitar el incremento de temperatura global de aquí a final de siglo en 1.5 grados, según informa Europa Press.

Según consta en el borrador presentado este sábado por la mañana por la Presidencia británica de la XXVI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU, que ha iniciado el primer día de prórroga, se pie a las partes a una mayor integración de las cuestiones de adaptación en la planificación local, regional y nacionales.

Además "urge" a los países desarrollados a incrementar urgentemente -ya no pone fecha concreta- su provisión de financiación climática, transferencia de tecnología y capacidad de construir adaptación así como responder a las necesidades de los países en desarrollo como parte del esfuerzo global, incluida en la formulación e implantación de los planes nacionales de adaptación.

El borrador del Acuerdo de Glasgow en materia de adaptación advierte con "seria preocupación" de las conclusiones del Grupo I del Grupo de Expertos de Cambio Climático de la ONU (IPCC, por sus siglas en inglés) sobre clima y eventos meteorológicos extremos así como sus impactos adversos sobre la población y la naturaleza ya que seguirán aumentando con cada incremento adicional de aumento de las temperaturas.

"Mantener vivo el 1,5 grados"

En cuanto a la mitigación, el nuevo texto reafirma los objetivos de largo plazo para mantener el incremento global de temperatura media por debajo de los 2 grados respecto a la era preindustrial y llama a hacer los esfuerzos necesarios para limitar ese aumento a 1.5 grados, un nivel que podría reducir significativamente los riesgos e impactos del cambio climático. El mensaje del nuevo borrador busca reforzar en definitiva el objetivo de 1.5 grados, que era precisamente la aspiración manifestada antes de la COP26 por la Presidencia británica, bajo el lema "Mantener vivo el 1.5 grados".

De hecho, el texto reconoce que para lograr ese objetivo del 1.5 grados se requiere una "rápida, profunda y sostenida" reducción de emisiones globales de CO2, incluidas las de CO2 en un 45% de aquí a 2030 con respecto a los niveles de 2010 y a lograr la neutralidad climática "en torno a mitad de siglo". Por ello, reconoce que esto requerirá una acción "acelerada" en esta "década crítica" sobre la mejor base del conocimiento científico y la equidad, reflejada en las responsabilidades diferenciadas por países y de acuerdo con sus respectivas capacidades en un contexto de esfuerzo para erradicar la pobreza.

El lenguaje de la ONU "invita" a las partes a "considerar" nuevas acciones para reducir en 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero no procedentes del carbón, tales como el metano (CH4).

Transición hacia energías limpias

Por otro lado, llama a las partes a acelerar el desarrollo, el despliegue y la difusión de las tecnologías, a adoptar políticas y a acometer una transición hacia energías bajas en emisiones, incluida una "rápida escalada" del desarrollo de generación de energías limpias y medidas de eficiencia energética, incluidos los esfuerzos de aceleración hacia la eliminación de la energía de carbón no abatido y los subsidios a combustibles fósiles "ineficientes" y reconoce la necesidad de apoyo de una transición justa.

Así, no solo no pone fecha de fin para la generación de carbón sino que mantiene tanto el carbón no abatido como los subsidios a ciertos tipos de combustibles fósiles, una cuestión que este viernes atascó las negociaciones y enfadó a los países más partidarios de acelerar la descarbonización.

Financiación

El borrador del Acuerdo de Glasgow advierte con "preocupación" la actual provisión de financiación para adaptación al cambio climático porque sigue siendo "insuficiente" para responder a los peores impactos del cambio climático en los países en desarrollo. Se reclama a los países desarrollados a completar esta financiación de 100.000 millones de dólares anuales "urgentemente" y como tarde en 2025 e insiste en la importancia de la transparencia de estos compromisos. También advierte de la urgencia de proporcionar el apoyo suficiente con dinero y tecnología a los países en desarrollo y anima a otras partes a continuar con este apoyo de manera voluntaria.

Por otro lado, llama a los bancos de desarrollo multilaterales y a otras instituciones financieras y del sector privado a mejorar la movilización de financiación para lograr el nivel de recursos necesarios para cumplir con los planes climáticos, en particular la materia de adaptación. Por otro lado, encarece a las partes a continuar explorando aproximaciones innovadoras e instrumentos para movilizar las finanzas a loa planes de adaptación desde fuentes privadas.

De cara al próximo año, invita que el Panel de Expertos de Cambio Climático de la ONU presente en la próxima Cumbre (COP27) que se celebrará a finales de 2022 a exponer los resultados del Grupo de Trabajo II que incluirán las necesidades más relevantes en materia de adaptación y a presentar las llamadas de la comunidad investigadora para un mayor entendimiento de los impactos del cambio climático, así como las opciones de respuesta.

El texto de 71 puntos está siendo analizado este sábado por la mañana por las 197 partes que integran la Convención Marco de Cambio Climático en aras de lograr un acuerdo final que satisfaga los intereses de todos y que pueda poner punto y final a esta cumbre que comenzó el pasado 31 de octubre pero que, una vez más, ha sido necesario prorrogar ante la falta de unanimidad.