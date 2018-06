Reflexiones sobre la pobreza y el desarrollo

Nota nº 1.- Los indicadores que utiliza EUROSTAT son:



Tasa AROPE (población en riesgo de pobreza y exclusión) Tasa AROPE después de transferencias sociales

Tasa de privación material severa

Tasa de población que vive en hogares con muy baja intensidad de empleo

Porcentaje de población que dedica más del 40% de sus ingresos a costear su vivienda

Tasa de población que vive en hogares sin servicios sanitarios y de agua corriente

Tasa de población que vive en hogares con carencias estructurales (urbanización, servicios goteras, humedades…)

Porcentaje de población con imposibilidad de acceso a atención medica

Porcentaje de población total que pasa frío

Porcentaje de población con menor poder adquisitivo que pasa frío

Porcentaje de población con mayor poder adquisitivo que pasa frío

Tasa de hacinamiento en hogares

A estos indicadores el OS añade, además: Hogares con dificultades para llegar a fin de mes

Hogares con dificultades para afrontar gastos imprevistos

Población infantil sometida a privación material severa

Renta disponible

Nota nº 2.- Chéjov, sutil observador de la moralidad social, en su cuento 'Enemigos' termina una discusión entre dos personajes desgraciados (a uno se le ha muerto un hijo y al otro le ha abandonado la mujer) con esta perorata. "Quizás nunca, en su vida entera, ni siquiera delirando, habían dicho tantas cosas injustas, crueles y absurdas. En ambos se hacia sentir con fuerza el egoísmo de los desdichados. Los desgraciados son egoístas, malvados, injustos y menos capaces de comprenderse entre si que los tontos. La desgracia no une, sino que separa a los hombres; incluso, en aquellos casos, en que al parecer los seres humanos deberían estar ligados por un dolor análogo, se cometen muchas más injusticias y crueldades que entre gentes relativamente satisfechas".

