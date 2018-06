La pobreza en España continúa... pero con ducha en casa

Tasa AROPE (población en riesgo de pobreza y exclusión)

Tasa AROPE después de transferencias sociales

Tasa de privación material severa

Tasa de población que vive en hogares con muy baja intensidad de empleo

Porcentaje de población que dedica más del 40% de sus ingresos a costear su vivienda

Tasa de población que vive en hogares sin servicios sanitarios y de agua corriente

Tasa de población que vive en hogares con carencias estructurales (goteras, humedades…)

Porcentaje de población con imposibilidad de acceso a atención medica

Porcentaje de población total que pasa frío

Porcentaje de población con menor poder adquisitivo que pasa frío

Porcentaje de población con mayor poder adquisitivo que pasa frío

Tasa de hacinamiento en hogares

Hogares con dificultades para llegar a fin de mes

Hogares con dificultades para afrontar gastos imprevistos

Población infantil sometida a privación material severa

Renta disponible

Eurostat seleccionapara evaluar diferentes facetas de la pobreza y del confort vital. Estos indicadores permiten la comparación entre países. Según los datos de 2016 (último año de la serie de Eurostat), al integrar la información y establecer una(homogeneización de valores entre 0 y 1 y suma directa o ponderada para obtener una posición comparativa) entre los países europeos con datos),Los indicadores de Eurostat manejan diferentes aspectos de la pobreza., a nivel general, la cercanía al cumplimiento de las metas de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.En la evaluación final del ODSEn el ranking final se excluyen, pues, los países del antiguo Bloque del Este y Grecia, esta última por presentar valores muy inferiores a los del resto de países del grupo seleccionado debido a su dificilísima coyuntura durante la crisis financiera.Los indicadores que utiliza Eurostat son:A estos indicadores el OS añade, además:matizan las conclusiones del análisis cuantitativo que definirá la situación de cumplimiento del ODS 1.Los valores obtenidos desde Eurostat se reproducen en la tabla siguiente, destacándose los valores mínimos y máximos alcanzados entre 31 países.. El valor 1 se corresponde con el país que ha conseguido el mayor valor agregado a partir de las puntuaciones parciales de cada indicador, también normalizadas entre 0 y 1 y sumadas según ponderación comentada; el valor 0 corresponde a la peor combinación de valores parciales.según el criterio de Eurostat (10 indicadores).La pobreza en España tiene su rostro particular: los hogares más pobres no se caracterizan comparativamente por carencias fundamentales para la higiene (ducha, lavabos, agua corriente, sanitarios…/solo un 0,3%) ni por problemas estructurales graves (malas condiciones, goteras, pudriciones, humedades…/5,9%). No tenemos demasiados problemas de hacinamiento ni de dificultad de acceso a atención médica. Sin embargo,. Los valores positivos de los indicadores secundarios (temáticos, que representan cuestiones ad later al AROPE, privación material, intensidad de trabajo…) no logran enjugar la preocupante posición de España en uno de los ODS más influyentes y perceptibles de la batería de la Agenda 2030.

NO EXISTEN POLÍTICAS EFICACES EN ESPAÑA PARA MEJORAR LA SITUACIÓN

Laespañola en 2016 alcanza alde la población total (valor idéntico al de Croacia).si exceptuamos a Grecia (35,6%), Italia (30%) y algunos países del Este (Bulgaria/40,4%; Rumanía/38,8%; Lituania/30,1%; Letonia/28,5%).para mejorar la situación de la población afectada. Sin embargo, en el ranking de AROPE después de transferencias sociales de 2016 España se sitúa como el país occidental con una tasa más elevada (22,3%) tras Rumanía (25,3%) y Bulgaria (22,9%); Lituania y Letonia, que en 2015 ofrecían peores resultados que España, han evolucionado de forma positiva situándose en 2016 en posiciones más ventajosas. España es el país con la peor tasa entre los antiguos miembros de la UE, superando a Grecia y a Italia, y su tendencia es de incremento de pobreza (+0,2 puntos porcentuales respecto a 2015 y +4,3 puntos respecto a los valores mínimos de 1996, 1998 y 2000, años en los que la tasa era del 18%).. En España en 2016 la diferencia tras haber aplicado medidas(27,9% sin transferencias, que se reduce al 22,3% tras su aplicación). Pero en países como Bulgaria, en la que la diferencia entre ambas situaciones es de 17,5 puntos porcentuales, Rumanía, Grecia, Hungría o Chipre, la protección gubernamental es esencial para mantener condiciones de vida dignas. En España, el AROPE así medido crece paulatinamente en los últimos años (20,6% en 2011; 22,3% en 2016). Contrariamente, el AROPE sin transferencias sociales decrece moderadamente desde su máximo valor en 2014 (29,2%). El descenso entre 2016 y 2015 ha sido de -0,7 puntos porcentuales.

LA SEGUNDA PEOR POSICIÓN ENTRE LOS PAÍSES ANTIGUOS MIEMBROS DE LA UE

En el ranking parcial de AROPE y privación material (valor integrado de los tres indicadores) de los 14 países consideradosNuestro país supera ampliamente las tasas medias de la Zona € 19 (17,4%) y de la UE-28 (17,3%) en AROPE tras transferencias sociales, ranking en el que ocupa la peor posición entre los 14 países considerados.Lase comporta en España con menor crueldad: con unde la población sufriendo esta condición, España se sitúa lejos del terrible valor de Italia (12,1%) entre los países seleccionados en la tabla.Como muchos otros países,(2007: 3,5%; 2014: 7,1%, valor más elevado de la serie). En 2015 y 2016 muestra una clara tendencia a la recuperación y el último dato (2016) ofrece un porcentaje del 5,8%. La pobreza severa es mucho más intensa entre los menores de 18 años, tanto en hombres como en mujeres, llegando a rozar el 10% en hombres en 2014 y 2015. Entre la población en edad laboral la incidencia superó el 7,5% en 2014; en 2016 no llega al 7%. Los porcentajes entre los mayores de 65 años no alcanzan el 3%. La tendencia es de descenso firme entre los niños y jóvenes y la población en edad laboral; entre los ancianos la tasa se mantiene estable en valores más bajos.. Pero, entre los países de nuestro entorno socioeconómico, solamente obtienen peores resultados que nosotros Irlanda (7,5%), Portugal (8,4%), Italia (12,1%), Chipre (15,4%) y Grecia (22,2%). La tendencia en España es de clara mejora; la del resto de países enumerados tiende, sin embargo, al estancamiento.

LA ODISEA DE LLEGAR A FIN DE MES

La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del INE establece para España otra forma de identificar a las personas en situación de pobreza atendiendo a laEnen España,. El 37,4% restante considera que su renta disponible le permite satisfacer sus necesidades con facilidad"con dificultad", el porcentaje alcanza el 19,0%; a la consideración “con cierta dificultad” le corresponde un 27,0%.Entre el estrato que posee renta suficiente el 25,4% estima que llega a fin de mes "con cierta facilidad", el 11,1% lo hace "con facilidad" y el 0,9% "con mucha facilidad".Los tres primeros deciles por ingresos (los que menos ingresos medios implementan en los hogares) abarcan porcentajes muy elevados:; en el segundo decil dicho porcentaje es del 85,79%; en el tercero alcanza el 82,1%.En, si tenemos en cuenta que un 23% de las familias no supera los 1.000€ de presupuesto mensual, un 22% se sitúa entre 1.000 y 1.500 y un 17% tiene de 1.500 a 1.999€,En el 2017, el mayor porcentaje de hogares que manifiesta tener grandes dificultades para llegar a final de mes se corresponde con el segmento de la población formado por. A este grupo le siguen otros. La menor tasa de familias con grandes dificultades se encuentra en la categoría que forman hogares compuestos por dos adultos sin niños dependientes

Salarios de hambre que no se recuperan... e incremento del PIB

Durante el segundo semestre de 2017, la economía española recuperó el nivel de PIB previo a la crisis. Sin embargo,(ODS 10, íntimamente relacionado con el ODS 1) que la crisis económica agrandó, ya que los beneficios de la recuperación económica se están distribuyendo injustamente:Esa injusta distribución de la riqueza en España ha llevado a que, en la actualidad,(25,1%), casi lo mismo que el 70% de la población (32,1%). Ampliando el foco, el 10% más rico de la población española concentra ya más de la mitad de la riqueza total (53,8%), más que el otro 90% restante.Al mismo tiempo, los salarios más bajos en España se redujeron en un 15% entre 2008 y 2016, mientras que los sueldos más altos crecieron un 15,2% durante ese mismo período. Mientras que la remuneración de los trabajadores no ha recuperado todavía los niveles de 2009,, un 8,3% por encima de lo registrado en el primer trimestre de 2009.Esto significa que desde el primer trimestre de 2012. España es un país que aumenta su productividad a costa de unas condiciones de trabajo en declive, que se traducen en condiciones de vida cada vez más precarias.

FAMILIAS ENTERAS SIN NINGÚN MIEMBRO CON TRABAJO…

Conclusiones

Las familias tratan de superar la pobreza con los medios a su alcance (cooperación entre sus miembros, uso de las pensiones de los jubilados para sostener a los miembros en peor situación…). A falta de transferencias sociales dignas,y no existe ningún integrante de la unidad familiar con empleo o la aportación de ingresos de los que consiguen trabajar es insuficiente.El indicador de Eurostat de muy baja intensidad de empleo en hogarescon economías tradicionales de mercado con datos (antepenúltima posición), solo por encima de Grecia (17,2%) e Irlanda (18,2%).Pero lo más grave es queincluidos los del antiguo Bloque del Este, en el que ocupa la posición 28 entre 31 países, por encima de los citados y de Serbia (21,5%).Cabe destacar que(UE-28=10,5%; Zona € 19=11,1%) o muy cercanas a ellas, aunque en mejor situación que España: es el caso de Alemania. Holanda, Dinamarca, el Reino Unido, Finlandia, Italia o Bélgica. Los países escandinavos, Suiza (la mejor del ranking con un 5,5%) y Luxemburgo comparten los mejores resultados con nuevos miembros como Estonia (5,8%), Polonia (6,4%), Eslovaquia, Eslovenia, Hungría…La incidencia del paro en la pobreza de las familias comenzó su escalada en España en 2010:, pasando del 7,6% al 15,7%; en 2014 se alcanzó el valor máximo de la serie, 17,1%, la peor de la UE después de la irlandesa (21%). La reducción de dos puntos porcentuales en dos años (2015-2016) indica. En 2016 la tasa se mantiene en niveles similares a los de 2012-2013, muy alejados a los de 2008-2009. Mal pronóstico…. Entre ellos se encuentran los generales de AROPE (antes y después de transferencias sociales), el de salarios y sus consiguientes efectos para llegar a fin de mes, afrontar gastos imprevistos en los hogares o mantener la casa a una temperatura adecuada, y la incidencia del desempleo en hogares.. El resto de los indicadores con mala puntuación ofrecen mejoras en su evolución tras los peores momentos de la crisis si bien, dada la profundidad de deterioro alcanzada, su recuperación es excesivamente lenta debido a la falta de operatividad o la misma inexistencia de acciones decididas de choque.España obtiene puntuaciones por debajo de las medias europeas en AROPE con y sin transferencias sociales, prevalencia de la muy baja intensidad de empleo en hogares y pobreza energética, especialmente en el tramo de población con menor poder adquisitivo.Nuestra pobreza,entre los países con las economías más grandes de la UE es, al parecer, una pobreza con agua corriente y ducha (algunas veces muy fría)… pese a que el cuarto de baño que pueda convertirse en un congelador en invierno en ciertos barrios.