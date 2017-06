¿Y mientras?

A menudo la insolidaridad frente a los inmigrantes se explica por quien la practica con el sensato argumento de que lo que hay que hacer no es acogerlos aquí sinoDe acuerdo, pero, ¿mientras?Todos sabemos que. Tenemos, por tanto, la obligación de exigirles que lo hagan. De acuerdo, pero, ¿mientras?A nadie se le escapa que la investigación en España está bajo mínimos, pese a que—desatendida e incluso despreciada en los últimos gobiernos—que nos hagan crecer en todos los ámbitos. De acuerdo, pero, ¿mientras?El camino hacia un objetivo no se transita como si éste fuera una realidad,, porque entonces perdemos la perspectiva de dónde estamos, e incluso del propio viaje hacia ese logro.Esto último, tan decididamente cursi, tan de primero de autoayuda cutre, se me antoja una anotación pertinente ante la insolvencia argumental mostrada por los que esta semanapara dotar de más medios técnicosLimosna de millonarios, lo han llamado algunos diputados de Podemos que se han sumado a las críticas de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).No dudo del voluntarismo de esta asociación, aunque cabría pensar con la experiencia de los años que algunapodría tener, pero a su contrastada poca eficacia en la mejora de lo que dice defender ha añadido esta semana una, por no acudir a un calificativo mucho menos amable.Oponerse a la donación con el argumento de quees tan poco consistente como sugerirporque lo que hay que hacer es acabar con la pobreza y la corrupción en esos países.Rechazar la donación porquecomo sostiene la portavoz de la FADSP Luisa Lores, tampoco tiene consistencia, puesto que, como debería saber, las donaciones se reparten entre las comunidades autónomasde tecnología frente al cáncer en cada Hospital y tras una larga negociación entre la Fundación Amancio Ortega y los responsables sanitarios.Y hablar de, es tan débil y paranoico como calificar de intromisión dañina en las artes el mecenazgo de cualquier empresa o entidad.La. Rechazar la iniciativa ciudadana, en cualquiera de sus manifestaciones, argumentando que es el poder político o la administración pública quien tiene que hacerlo esTodos queremos políticas sociales que equilibren, gestión solidaria de nuestro dinero y nuestros tiempos,. Y que nos toque la primitiva.Ni los investigadores, ni los pacientes, ni los desahuciados, están para aguardar pacientemente a que quien tenía que hacer las cosas bien en el ámbito público lo haga. Hay que exigírselo, sí, pero mientras tantoEl argumentario utilizado para esevaldría perfectamente para oponerse a colaborar con las ONG o incluso paraPertenezco a una organización, fundaciónsandraibarra.org, que lleva años apoyando la investigación y defendiendo la asistencia a los pacientes y supervivientes de cáncer en el ámbito público. Cada año organizamos una carrera solidaria que dota de medios a un hospital público en Asturias. Según la argumentación de la Federación que dice defender esa Sanidad y su corifeo de analistas despistados, nosotros seríamos una entidad que se estaría infiltrando desde el infierno de lo privado hasta el paraíso de lo público para así cargarnos la asistencia universal. Como cualquier otra organización privada que trabaje en la sanidad, o en la educación, o en cualquier territorio que debiera tener resuelto lo público. Y hasta el momento. Más bien para ayudar a la gente mientras se llega al objetivo que todos queremos.Que pregunten, que se informen, que abandonen su sectarismo, y quizá dejen de provocar, viviendo la enfermedad y tratando de encontrar caminos para curarla,, sólo porque no lo consideran correcto o no les gusta su origen.Aunque estuviera de acuerdo, seguiría preguntándome,