Mecánica de votos y elasticidad electoral

"¿Hay algo en el mundo que esté al abrigo de cambios?"

(Séneca en 'Cartas a Lucilio')

Los medios de comunicación a menudo sugieren que a la mayoría de los ciudadanos les importa poco las elecciones, que hay un buen número que se abstienen porque simplemente no les interesa, pero cuando estamos ante una cita electoral de calado se observa lo contrario. Las elecciones, el acto de votar y elegir es un momento de emociones enfrentadas, de discusiones familiares, de debates acalorados en los medios y en redes sociales. Las campañas electorales siguen cumpliendo una función mecánica -de carácter simbólico, en palabras de Fernando Vallespín- que cumplen la suerte de rito por el que se devuelve el poder a los ciudadanos cada cuatro años. La publicación del postelectoral de mayo del CIS certifica que en España. Un dato relativo que solo sitúa en un calendario temporal el momento de la decisión del voto, pero que no establece una causalidad directa entre campaña y decisión de votar. Una cuestión menos estudiada es cómo moviliza el voto una determinada campaña electoral, cuánto afecta a la decisión de votar a uno u otro partido, o si aquella sirvió de estímulo para sacar de la inhibición electoral al abstencionista. Según el CIS, el ritual de mítines, argumentarios y propuestas electorales solo saca de la abstención al 2% de los votantes, un porcentaje que no incluye el efecto reactivo que provoca la campaña en otro 6% aproximadamente del electorado.La teoría de la elasticidad describe cómo un sólido o un fluido confinado se mueve y deforma como respuesta a fuerzas exteriores.afectado por fuerzas exteriores (actores políticos, sociales, prescriptores…) que lo deforman de forma más o menos reversible según su elasticidad. Pero cuánto de elástico puede ser un solo votante, y qué probabilidad de cambiar su voto, o de abstenerse, puede tener ese único votante en un determinado período temporal, puede ser muy complicado de determinar a ese nivel individual, pero es posible parametrizarlo a nivel de conjunto o agregado. En este sentido, el postelectoral de mayo dibuja un mapa de votantes con cuatro cuadrantes bien diferenciados: