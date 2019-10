¿Qué hace Portugal para luchar contra la corrupción en el fútbol?

Eva Joly

Eva Joly es jueza anticorrupción franco-noruega.

El informante de Football Leaks,, que permitió importantes revelaciones de interés público , ofrece una oportunidad única a las autoridades judiciales portuguesas para luchar con eficacia contra la corrupción en el fútbol.El pasado 19 de septiembre los fiscales portugueses presentaron 147 cargos contra Pinto . La mayoría de las acusaciones se refieren a presuntos delitos de. Una de ellas alude a un. Rui Pinto llevaen Portugal a la espera de juicio.Las filtraciones de Football Leaks que descubrieron graves irregularidades en la industria del fútbol son revelaciones clave de alto interés público que han sido investigadas y publicadas por importantes medios de comunicación europeos desde 2016, incluyendo Der Spiegel, Mediapart, El Mundo, Expresso, Le Soir, Falter, NRC, Politiken, The Sunday Times, Reuters y otros miembros de la red European Investigative Collaborations (EIC) [a la desde abril de 2019 perteneceEn un momento en que la Unión Europea acaba de aprobar, Portugal está siguiendo un camino equivocado al tratar así a Rui Pinto.Mientras él está en prisión en Portugal,(entre ellos Francia, Bélgica, España, Países Bajos, Reino Unido)basadas en las revelaciones de Football Leaks. Por ejemplo, Pinto ha, quien incluso le ofreció acceso al programa galo de protección de testigos. The Signals Network , una organización sin ánimo de lucro que apoya a los informantes, entre ellos a Rui Pinto, calcula que ya se han impuestogracias a las informaciones desveladas por Football Leaks.De hecho, la colaboración de Rui Pinto con los sistemas judiciales extranjeros ha quedado interrumpida desde que fue encarcelado en Portugal.en el fútbol.¿Qué está haciendo Portugal para luchar contra la corrupción en la industria del fútbol? ¿Nada? ¿Portugal está investigando la corrupción descubierta por Football Leaks? La respuesta corta es no. Las autoridades lusas han decidido que noHa llegado el momento de que Portugal considere que cuando un marco jurídico no es adecuado para luchar contra la corrupción, las leyes deben evolucionar. En muchos países, la prueba es libre. Es hora de que Portugal evolucione.para luchar eficazmente contra la corrupción en el fútbol. De lo contrario, Portugal será visto como un sistema judicial de la vieja escuela que. Depende de ti, Portugal.