"Preocúpese porque, si podemos, les ilegalizaremos"

Publicada el 04/11/2019 a las 06:00 Actualizada el 03/11/2019 a las 20:18

Hace apenas seis meses una buena parte de la sociedad española acudió a las urnas. Votantes fieles a un determinado partido progresista, otros que alternan su voto entre las distintas opciones de izquierdas y algunos de los que hacía tiempo que habían dejado de votar, salieron el domingo 28 de abril convencidos de que en democracia se pueden perder unas elecciones, pero en unas elecciones no se puede perder la democracia, como decía uno de los múltiples eslógans que corrían esos días., que vio concentrado buena parte del voto útil y llegó así, probablemente, a su resultado óptimo.En tan sólo seis meses han pasado muchas cosas, pero una de ellas es especialmente aterradora.permitiendo que condicionen políticas públicas y presupuestos. Sus discursos machistas, xenófobos e incitadores de odio se han ido radicalizando en los últimos meses y se dejan oír en las Cámaras legislativas para después ser reproducidos por medios de comunicación y redes sociales. La dinámica política española parece haberlos normalizado sin mucho problema de digestión, hasta el punto de que, capaz de movilizar nuevamente al electorado para parar lo que, sin duda,Vox es hoy, según distintos estudios como este , el partido con una mayor fidelidad de voto.: sin necesidad de mancharse con el día a día de la gestión ha sido capaz de condicionar presupuestos en Andalucía o en la Comunidad de Madrid, al mismo tiempo que amplifica sus mensajes desde los altavoces institucionales, lo que le hace también ganar adeptos entre el resto de formaciones de la derecha.Es cierto que en abril el resultado que obtuvieron fue menor que el proyectado por las encuestas, pero. Por varios motivos: desde el punto de vista técnico, no olvidemos que la demoscopia ahora puede atinar más porque ya dispone de recuerdo de voto, es decir, maneja mejor información sobre el votante de Vox para hacer la famosa cocina. En segundo lugar, la caída libre de Ciudadanos —según todas las encuestas— contribuye a nutrir de abundantes apoyos a los extremistas, una transferencia de voto que ya se vio en los días previos al 28 de abril y que, aunque en menor medida, se mantiene. ¡Quién iba a decir queNo obstante, todo esto no sería posible sin la clave que hace que se estén alineando los astros a favor de la extrema derecha. Entre unos y otros, han conseguido situar el marco de la campaña justamente donde les interesa, en. Y en ese triunfo han contado con notables colaboraciones, de naturalezas bien dispares.Fruto de todo esto, en una campaña donde el descrédito ha hecho que se pierda el sentido de emergencia democrática,que relacionan la llegada de inmigrantes con violaciones a mujeres, lo que ha hecho que RTVE decidiera no emitirlos en horario infantil (no seré yo quien los reproduzca ni enlace); "preocúpese porque, si podemos, les ilegalizaremos" y con ello nos amenazan a todos, mientras afirman estar dispuestos a bloquear " lo que haga falta ". Lo que en otras circunstancias hubiera sido un acto de mala educación, negarse a darle la mano a los de Abascal, se ha convertido en la figura de Aitor Esteban en un símbolo de dignidad democrática.y no haya que preguntarse de quién, o de quiénes, fue la culpa.