Publicada el 07/12/2019 a las 06:00 Actualizada el 06/12/2019 a las 21:48

No sé qué planes tienen para hoy pero yo les propongo uno completamente diferente, que seguro no han hecho nunca o al menos no así, que lo van a recordar durante mucho tiempo y que les va a ayudar a cambiar su mirada sobre aquellos que tenemos muy cerca: en el portal de casa, en la entrada del metro, en el parque de al lado... Si no se han ido de puente y se han quedado por Madrid (a quienes no puedan acercarse a Madrid también les voy a dar opciones, no deje de leer todavía) esta tarde-noche pueden acercarse a El Matadero, con un saco de dormir, ropa de abrigo y. Durante un buen rato vamos a estar escuchando música, (13 bandas han confirmado que van a acompañarnos hasta las 12 de la noche), Miguel Ángel Muñoz y Elena Ballesteros nos contarán un cuento antes de irnos a dormir y lo más importante, van a convertirse en embajadores de una causa maravillosa, que afecta a 30 mil personas en toda España y que tiene solución. El sinhogarismo.Esta noche, Madrid se une a otras 49 ciudades de todo el mundo para. Nueva York, Londres, Chicago, Edimburgo, Manchester, Nueva Deli, Dublín, Santiago de Chile, son sólo algunas de las ciudades que hoy quieren sumar miradas y esfuerzos sobre un colectivo que hemos estigmatizado como sociedad. Los hemos enmarcado en un perfil muy concreto sin querer saber de verdad quiénes son y las causas para que hayan llegado a esa situación. Y lo peor, sin buscar las soluciones, que las hay, para que tengan una segunda oportunidad. Las personas que viven en la calle no son mendigos, no son vagabundos. Llamarles indigentes o sin techo, como algunas veces nos referimos a ellos, tampoco sería rigurosamente cierto. Las personas que viven en la calle no siempre lo hacen por elección propia. En ocasiones son el cúmulo de una serie de malas decisiones, de situaciones críticas, de pérdidas, las que los llevan a vivir así. Simplemente la vida empezó a torcérseles, así, de repente. A veces tienen trabajo, pero lo que ganan no es suficiente para pagarse un alquiler, una habitación. Seguro que si usted vive de alquiler sabe a lo que me refiero.Los albergues no siempre son una solución viable para ellos, el tiempo que se les permite pasar es limitado:sin la ayuda de alguien. ¿Cómo vas a conseguir ingresos si no trabajas? Y ¿cómo vas a conseguir un trabajo si no tienes un domicilio permanente o un teléfono que poner en tu solicitud de trabajo para que te llamen? Y ¿quién te va a dar un trabajo si confiesas en la entrevista que no tienes casa, habitación, hogar, que vives en la calle? Y todo eso genera una situación de inestabilidad que tiene consecuencias graves en la salud. De media, las personas que viven en la calle tienen una esperanza de vida de 20 años menos. Y claro, ¿cómo vas a lograr mejorar tu salud si no consigues estabilidad?Vivir en la calle mata. Están expuestos a mayores agresiones, sobre todo ellas. Y la mayoría de esas agresiones no se denuncian: tienen miedo y están convencidos de que nadie va a creerles. ¿Para qué denunciar entonces?Pero antes hablaba de las soluciones. De cómo acabar con un problema que nos afecta a todos y que, en España, repito, podría erradicarse de forma definitiva si nos ponemos a ello. Sólo hacen falta voluntad política, priorizar las políticas de igualdad, protección social, acceso a una vivienda digna ( un derecho reconocido en la Constitución) para lograr que esas 30.000 personasLa base para romper ese círculo vicioso es tener un hogar. Conseguir una casa donde vivir. A partir de ahí empiezas a. Vuelves a ser visible para la sociedad, para tus vecinos, vuelves a pisar la calle con otro paso. Te lo dicen ellos mismos, algunos tras casi una vida viviendo donde podían, en portales, en cajeros, en los bajos de un puente, en las bocas del metro. Volver a tener una casa, un horario, un aseo donde poder ducharte, donde poder vestirte, guardar tus cosas, mirarte al espejo y sonreírte, es volver a sentirte parte de la sociedad.Reivindicar un hogar para ellos es devolverles todo eso. Para algunos quizás llega demasiado tarde, porque su estado de salud es delicado, pero incluso en su caso, poder dormir en una casa se hace imprescindible para poder morir con dignidad, no tirado en una calle.Hoy, en los cinco continentes, caras tan conocidas como Will Smith, Helen Mirren, Cold Play, se sumarán a esta causa. Hoy, hasta 50.000 personas de todo el mundo dormirán una sola noche en la calle. En algunas ciudades pasaremos frío, sí, en Madrid esta semana ha llegado el invierno de verdad, pero cuando vives en la calle no eliges el día ni el tiempo que vas a tener. Es sólo un día peroen las prioridades políticas y de la sociedad. No nos podemos permitir que la cifra de gente viviendo en la calle siga aumentando. Y sí, si no estás en Madrid, también puedes aportar tu granito de arena. Sólo hace falta que entres en lanochesinhogar.org y hacer tu aportación. Por pequeña que sea, créeme que cuenta.