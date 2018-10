Publicada el 07/10/2018 a las 12:38 Actualizada el 07/10/2018 a las 12:39

No entiendo tanto ruido con nuestro reportaje #GrietasDellProcesIS. Oriol Junqueras ha respondido a nuestras preguntas desde prisión, como antes a @larazon_es, @elpais_espana y otros medios. Porque es noticia. #InformeSemanal — Sylvia Bobadilla (@sybobadilla) 6 de octubre de 2018

Resulta vergonzoso que en la televisión pública se vaya a emitir una entrevista a un preso implicado en el golpe al Estado que pretendió dar el independentismo. ¿Esta es la televisión que quieren? @InformeSemanal #TVEsinGolpistashttps://t.co/nfYlMIuiKA — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 6 de octubre de 2018

Sánchez se saltó por decretazo el concurso público en RTVE para cosas como esta: entrevista a un preso procesado por malversación y rebelión, blanqueando a su socio para preparar un indulto infame. #GrietasDelProcesIS — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 6 de octubre de 2018

En las últimas horas,, antigua directora de Informe Semanal, ha recordado la frase que pronunciara en los años ochenta un responsable entonces del diario El País : "En caso de duda, periodismo". Lo hacía en respuesta a este mensaje de Sylvia Bobadilla, una de las autoras del reportaje emitido por ese espacio de TVE, "No entiendo tanto ruido con nuestro reportaje #GrietasDellProcesIS. Oriol Junqueras ha respondido a nuestras preguntas desde prisión, como antes a @larazon_es, @elpais_espana y otros medios.El ruido al que hacía referencia la periodista de TVE se basaba en mensajes en redes sociales con críticas a la inclusión de respuestas escritas de Oriol Junqueras. Entre ellas destacaban las emitidas por los líderes del PP y Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera, respectivamente. Decía el primero, anticipándose a la emisión: "Resulta vergonzoso que en la televisión pública se vaya a emitir una entrevista a un preso implicado en el golpe de Estado que pretendió dr el independentismo. ¿Esta es la televisión que quieren?". Mientras, el segundo afirmaba: "Sánchez se saltó por decretazo el concurso público den RTVE para cosas como esta entrevista a un preso procesado por malversación y rebelión, blanqueando a su socio paraA partir de ahí, un gran número de mensajes, a favor y en contra, amplificaban la polémica sobre la inclusión de menos de un minuto con las opiniones del líder independentista preso. Para quien no haya visto el reportaje, aclaro que se trataba de un análisis sobre los últimos acontecimientos en Cataluña, y muy en concreto sobre las fisuras entre los grupos que demandan la independencia, con testimonios de todos los protagonistas implicados, no solo en este aspecto, sino en la situación que allí se vive.El hecho sustantivo que se discute con ardor es si era lícito incluir las opiniones de ese político preso en la información. Una discrepancia que aparecía como excusa para las denuncias, ya que como resaltaba la propia coautora del reportaje había precedentes, dentro de la prensa escrita, que no habían despertado tal rechazo. La controversia no es, por tanto, más quey muy específicamente en sus Informativos, tras el nombramiento de Rosa María Mateo como administradora única de ese medio público.A un lado, se han posicionado parte de los mandos que fueron cesados por a nueva dirección. Algunos de ellos, autores de malas prácticas informativas, documentadas por el Consejo de Informativos, han creado o reactivado cuentas en redes sociales, desde donde critican con acritud las decisiones de la actual dirección y señalan el dato objetivo de una bajada de audiencia en los espacios de noticias. En paralelo, aparecen similares denuncias por parte de colectivos anónimos de trabajadores de la empresa. Junto a unos y otros, se alinean los principales líderes de PP y Ciudadanos, que no omiten sus quejas, encabezadas por el portavoz de la primera formación,, que afirma que la actual dirección "espanta a la audiencia" con "purgas y manipulación" . Resulta llamativo que las críticas se iniciaron durante un mes en el que permanecían aún en sus puestos de mando los cargos nombrados por el equipo designado por el PP. Lo cierto es que, con las votaciones conjuntas de ambas formaciones políticas, hemos visto como se lograba destituir sin ser oída a la consejera de Telemadrid Carmen Caffarel , y se repescaba como candidato a la cúpula de RTVE al exconsejero del PP, a pesar de carecer de titulación superior, tal y como exigía la normativa.Frente a estas formaciones y colectivos, se manifiesta el Consejo de Informativos, representante legal de la redacción, el grupo de MujeresRTVE, y numerosos y conocidos periodistas de TVE. Todos ellos se habían caracterizado como denunciantes de las censuras y manipulaciones de la etapa anterior, promotores de la ley de septiembre de 2017 para "recuperar la independencia profesional y el pluralismo político en los Informativos de RTVE" a través de un concurso público para la designación de un Consejo de Administración y Presidencia por consenso político.y se está desarrollando bajo la sombra de reclamaciones e impugnaciones que podrían complicar su resolución.En el fondo del asunto, la confrontación tiene lugar entre quienes pretenden volver a controlar políticamente RTVE -y muy especialmente, sus Informativos- y los que pretenden una independencia profesional que sitúe a los medios públicos como reflejo y al servicio de la sociedad, legítima propietaria de ellos. Son estos últimos los que claman, al margen de un punto más o menos de cuota de pantalla,