Ha vuelto, en buena hora, 'La 2 Noticias'

Tras un paréntesis de meses, este miércoles. Lo ha hecho en buena hora, no solo por emitirse a las ocho y media de la tarde, lejos de absurdos, por marginales, horarios que se asomaban a la madrugada, sino -y esto es lo sustantivo- por cubrir un hueco que las televisiones comerciales nunca han atendido: realizar un informativo alejado de convocatorias políticas y económicas, y centrado en otros aspectos de la realidad soslayados o minimizados en los grandes informativos, tan centrados en los grandes asuntos como previsibles en contenidos con frecuencia idénticos.En su reencuentro con la audiencia el espacio tenía: no estaba Mara Torres -que, por cierto, mandó un mensaje de ánimo al nuevo equipo a través de redes sociales-, una presencia continua durante más de una década, al punto de convertirse en seña de identidad para muchos espectadores. La sucesora, Paula Saínz-Pardo, es, en principio, una presencia amable, libre de aristas, llamada más a calar como lluvia fina que a despertar adhesiones o rechazos inmediatos. Para empezar, es de valorar que utilizara un estilo directo y cercano para dar paso a cada uno de los contenidos.desde su fundación con Fran Llorente y Lorenzo Milá , y que habrá que juzgar cuando lleve un tiempo de recorrido. Por lo pronto, y en su estreno, la apertura centrada en la madera rosa de Madagascar, antes de dar paso a las grandes temas del día, pareció un tanto forzada y poco explicada. Singular sí fue el enfoque de las elecciones en Estados Unidos, centrado en el novedoso aumento de mujeres electas y en su pertenencia a minorías con presencia casi testimonial hasta ahora, obviando datos generales -que, supongo, daban por conocidos- y, tras mencionar el peso de Trump en los comicios, dar paso al problema de las noticias falsas o mentirosas -sí, aquí también las denominaron fake news-. Tampoco se evitó hablar de los controvertidos gastos aparejados a las hipotecas, aunque, de nuevo, se marcó estilo iniciando el asunto con opiniones de afectados que se manifestaban en la calle, antes de resumir los testimonios de las autoridades implicadas.Hasta ahí llegaron los temas previsibles y se dieron paso a: reportaje sobre la explotación de la madera rosa de Madagascar, y cómo esta materia prima marca las elecciones en ese país; aplicaciones científicas de los móviles, planeadores movidos por energía solar para analizar suelos, o un androide cantante. Para redondear la apuesta, la despedida se confió a la voz de un interprete de rap, que glosó lo que pretende ofrecer este espacio.Desde mi punto de vista, y con todas las salvedades de una primera impresión, La 2 Noticias no pretende ser un espacio de futuro, sino más bien. Una modernidad que ya está aquí, pero que solo goza de presencia esporádica en el resto de los medios, y que no está solo en contenidos sino, de manera muy destacada, en la difusión multimedia y no sujeta estrictamente a horarios de los mismos. Se trata de una decidida apuesta por la realidad de las redes sociales y su capacidad de interacción con unos espectadores que no quieran limitarse a ese pasivo papel.En el estreno, pero tiempo ha de haber para su desarrollo hasta recuperar la mejor esencia de sus antecesores. De momento, hay que felicitarse de que la televisión pública recupere un espacio que debe profundizar en, para los que la renovación se centra en decorados y realidades virtuales, para enmarcar convocatorias y declaraciones más dirigidas a sus protagonistas que a la sociedad en que son difundidos.