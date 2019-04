Una bofetada a RTVE

Publicada el 11/04/2019 a las 13:02 Actualizada el 11/04/2019 a las 13:15

La decisión del PSOE dey limitar la presencia de su candidato al convocado por Atresmediaen la cara de la radio y televisión estatal. Al margen de si debía, o no, estar presente en el debate Vox , fuerza política sin representación parlamentaria en las Cortes, pero que a tenor de los sondeos gozara de ella tras el 28A, elegir una cadena privada para confrontar su proyecto político sitúa al PSOEHablo de un partido que, sin despreciar la iniciativa privada y libre competencia, ha hecho de lo público una prioridad, al considerar que el estar fuera de intereses particulares garantiza los derechos de los ciudadanos consagrados por la Constitución.No siento nostalgia, sino repudio, ante aquella RTVE única heredada del franquismo , libre de competencia y sometida de manera obscena a la propaganda gubernamental; fue una vergüenza nacional que solo hace tres décadas, y más de una después de la aprobación de la Constitución, no existieran cadenas privadas que establecieran una sana competencia con los medios públicos. Otra cosa es que un partido, que además en este momento sustenta el gobierno de España, desprecie el medio de comunicación público y elija otro privado en una declaración de principios, que subscribirían, sin duda, las fuerzas de la derecha política: está en sus idearios y programas;PSOE y Gobierno ni siquiera han optado por esa tercera vía, varias veces utilizada, de si se trata de realizar un solo debate, encargar la concreción del mismo a una entidad u organismo independiente.La decisión de primar a un medio privado, por otra parte, se compadece mal con la defensa a ultranza de lo público en terrenos tan sustantivos como la Educación o la Sanidad . Este Gobierno, y este partido que lo sustenta, defiende desde siempre que asuntos que afectan a la vida de todos los ciudadanos han de estar, sin merma de la convivencia con iniciativas privadas, garantizadas por el Estado.¿No es singularmente imprescindible en momentos en que bulos, mentiras interesadas y tergiversaciones discurren por redes sociales, sin una normativa que pueda poner coto a esta desinformación?La decisión que comento tiene. En el momento en que escribo, no conozco iniciativa alguna por parte de la actual dirección de RTVE para denunciar esta agresión a lo público ¿muestra así su independencia del poder político?¿Justifica la falta de respuesta la inutilidad de este servicio público, toda vez que es marginado en el terreno esencial que legitima su presencia? Y no es solo la dirección: no conozco mientras escribo que se hayan producido reacciones a este bofetón por parte de los órganos de representación laboral y profesional de los trabajadores. He recibido, sí, testimonios de repulsa a título individual de docenas de ellos;Pero ante esta marginación de poco valen las respuestas individuales.Pienso con tristeza, que quizás sea este debate fuera de RTVE el principio del final de los medios públicos de comunicación como han sido entendidos hasta hora. Si nuestros representantes políticos se limitan a utilizarlos, con mayor o menor intensidad, con mayor o menor osadía, como un elemento más al servicio de sus mayorías parlamentarias, de poco servirán concursos públicos en los que la resolución final dependerá de ellos.Recibo en este momento, una pequeña noticia positiva: el Consejo de Informativos de TVE, que representa a la redacción, prepara un comunicado de repulsa contra la decisión de hurtar a RTVE el debate.