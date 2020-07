RTVE, de todos y de nadie

Publicada el 04/07/2020 a las 06:00

¿Qué pasa en RTVE? En muchos casos no se me demanda una respuesta concreta; en otros, es tan solo una forma retórica para autorresponderse. Pero la mayoría expresan una inquietud, una cierta desazón: ven telediarios, oyen noticiarios, con valoraciones de la información chocantes, llenos de declaraciones llamativas, con frecuencia altisonantes, en demasiados casos falsas, sin que nadie explique el contexto que permita saber a qué atenerse. En paralelo, TVE y RNE han pasado –para mal– a En los últimos días estoy recibiendo llamadas, correos, mensajes... Tienen formulaciones distintas, pero coinciden en la pregunta:En muchos casos no se me demanda una respuesta concreta; en otros, es tan solo. Pero la mayoría expresan una inquietud, una cierta desazón: ven telediarios, oyen noticiarios, con valoraciones de la información chocantes, llenos de declaraciones llamativas, con frecuencia altisonantes, en demasiados casos falsas, sin que nadie explique el contexto que permita saber a qué atenerse. En paralelo, TVE y RNE han pasado –para mal– a ser noticia ellas mismas por ceses, dimisiones, traslados, nombramientos poco o nada justificados...

En este último caso, la inquietud no viene de fuera. Entre la noche del martes y la jornada del miércoles figuras tan populares como Xabier Fortes o Carlos Franganillo, la directora del Laboratorio RTVE, Miriam Hernanz, corresponsales en las principales capitales del mundo, múltiples miembros de las redacciones, Consejos de Informativos, colectivo de MujeresRTVE o RTVE Sin Personal han coincido en el mensaje: RTVEdetodosydenadie. Un eslogan, una frase que, junto a DefiendeRTVE, había vinculado a la mayoría de los trabajadores en la denuncia contra la manipulación en tiempos del PP, y que Alejandra Martínez, subdirectora dimisionaria de Centros Territoriales, citaba en su despedida en Twitter: "¿Cuándo demonios seremos libres? De intereses personales, políticos, sindicales... ¿Cuándo dejará de haber ojos que vean RTVE como un pastel que repartirse? Es francamente agotador. Queridos centros y unidades: gracias. Sois una lección de curro y compromiso. RTVEdetodosydenadie".

En la tarde de este jueves, los directores de todos los Centros Territoriales dirigieron un escrito con sus firmas a la dirección de RTVE , en el que mostraron su "malestar" por los ceses y dimisiones y pidieron a Rosa María Mateo que "se reconsidere la actual situación". Se trataba de un hecho inédito en la historia de RTVE y en el escrito estaban las firmas de todos los responsables, tanto los nombrados en la etapa del PP como en la actual.

"En tiempos del PP", acabo de escribir, unos tiempos en los que la mayoría de los trabajadores, representación laboral y profesional, MujeresRTVE... formaron una piña, vistieron de negro y lucharon por una información libre e independiente del gobierno de turno, y por una dirección elegida por concurso público en base a méritos y proyectos de futuro para RTVE. Todos los partidos representados en las Cortes dijeron amén sobre el papel, e inmediatamente fueron incapaces de llevar los buenos propósitos a la realidad. Sospechosas ausencias en votaciones, prácticas de filibusterismo parlamentario en mesas y comisiones, acusaciones cruzadas, se superpusieron hasta dejar en vía muerta hasta hoy lo firmado y acordado hace casi tres años.

El Gobierno salido de la moción de censura optó por una solución momentánea, y situó a Rosa María Mateo como Administradora Provisional Única, "para dos o tres meses", cuando en este julio se cumplirán dos años. Y Mateo empezó bien, al menos así parecían acreditarlo las votaciones, abrumadoramente positivas, que obtuvieron los directores de Informativos, Begoña Alegría en TVE y Raúl Heitzmann en RNE. Tan solo la derecha política y algunos altos cargos destituidos levantaron la voz y hablaron de "purgas en RTVE". En aquellos primeros meses de mandato Mateo afirmó con rotundidad, en sede parlamentaria y ante los portavoces de los distintos partidos: "En mí no manda usted, ni usted, ni ninguno de ustedes", sin que desde Ferraz o Génova se pudiera demostrar lo contrario.

Otra cosa es si en lugar de hablar de partidos lo hubiera hecho de gobiernos, después de que, en abril de 2019, propusiera celebrar el debate electoral en la misma fecha del ya comprometido por los candidatos en Antena 3; la oferta de la dirección fue contestada por la directora de Informativos de TVE, y por la propia redacción, y fue finalmente cambiada, pero Mateo quedó comprometida por un intento que pretendía eliminar un segundo debate, tal como deseaba Moncloa, y enfrentada a una cúpula de Informativos que había devuelto a los telediarios una independencia profesional y un pluralismo acreditados por el Consejo de Informativos, órgano de control que había denunciado cientos de manipulaciones y censuras con el PP y que en esta etapa tan solo señaló en sus informes media docena de "errores posteriormente subsanados".

Pocos meses después, Rosa María Mateo creaba el puesto, inexistente en toda la historia de RTVE, de "director de Informativos y Actualidad" para Enric Hernández, hasta poco antes director de El Periódico de Cataluña, medio que se había mantenido en contra del proceso secesionista en esa comunidad. Hernández carecía de experiencia alguna en radio y televisión, por lo que su nombramiento fue interpretado como una devaluación de la dirección de Informativos que desempeñaba Begoña Alegría. A final de año, Alegría cesaba en el cargo "a petición propia", eufemismo que no lograba ocultar el hartazgo en el desempeño de una dirección devaluada y con nulo contacto con Mateo. Hernández fracasó en su intento de nombrar como sustituta a Almudena Ariza, y los telediarios se fueron deslizando a la mera emisión de declaraciones políticas sin contexto ni explicación alguna y con cada vez más frecuente supeditación de lo importante ante lo llamativo. Como he dejado escrito en otras ocasiones, no se han producido censuras o instrucciones políticas por parte de Hernández, pero se constata una falta de dirección, que me confirman múltiples fuentes internas.

se negaban a cambiar a los responsables de varios de ellos por "acuerdos políticos y sindicales, y no por criterios profesionales", una razón que también figura en El, por ahora, último episodio se ha producido este martes con la destitución de la directora de RNE y el director de Informativos de la emisora pública, y las dimisiones de la directora y subdirectora de los Centros Territoriales, quede varios de ellos por "acuerdos políticos y sindicales, y no por criterios profesionales", una razón que también figura en el escrito de los responsables de los centros territoriales enviado a Mateo este jueves.