TVE emite los abucheos de la derecha, pero se olvida de las protestas de los enfermeros

Publicada el 13/10/2020 a las 11:38 Actualizada el 13/10/2020 a las 12:09

Los telediarios de TVE en la jornada de la Fiesta Nacional han sido un reflejo de la situación de los Informativos diarios de la cadena pública. Por un lado, merece elogio la actitud de sus responsables, que destacaron gritos y abucheos contra el actual Gobierno y su presidente al término del acto central de la festividad. No solo se hizo referencia a esas críticas, sino que, al elevar el sonido ambiente, fueron perfectamente audibles las voces que clamaban "Sánchez dimisión" y los silbidos de repulsa de los ciudadanos congregados en las cercanías del Palacio Real. Era inevitable recordar el contraste entre la veracidad de ese testimonio y los tiempos de plomo, bajo Gobierno del PP, en que se censuraba por la dirección de TVE los abucheos a Mariano Rajoy en Alicante, o cualquier evento en que ocurrieran repulsas semejantes.

Frente a esta actitud, que debiera ser la habitual y constante en cualquier época de los medios públicos, tal y como exige el propio estatuto y la ética periodística, en los telediarios del 12 de octubre se produjo una omisión inexplicable, al no citar siquiera la concentración en Puerta del Sol de centenares de miembros del servicio público de enfermería, que reivindicaban sus derechos laborales y profesionales. Una omisión que bordeó el ridículo cuando, en la edición de las tres de la tarde, se emitieron imágenes de la presidenta de la Comunidad de Madrid saludando desde el balcón de su sede a una docena de partidarios que la aplaudían.

Este mismo martes, la sección sindical de CCOO en RTVE destacaba en una nota que "lo ocurrido ayer lunes, 12 de octubre, en los informativos de TVE es un bochorno profesional. La vergüenza colectiva que hoy sentimos cientos de profesionales, quizás miles, exige una explicación inmediata. Los responsables de los informativos deben contar los motivos por los que entregaron a Vox el protagonismo del conjunto de emisiones (tanto de los Telediarios como del Canal 24 horas). También deben explicar los motivos por los que censuraron la protesta de los profesionales sanitarios en la Puerta del Sol y los resultados de la mayor encuesta hecha nunca en España sobre monarquía o república". En su escrito, denuncian como responsables de informativos de TVE dan instrucciones directas para que se cubran actos de Vox, a sabiendas de que no tienen interés informativo... El argumento es repetido “para que luego no nos critiquen”. Se ha impuesto un equivocado y vergonzante argumento por el que han decidido colgarse medallas de independencia a costa de dar alas informativas a Vox y al Partido Popular. Los informativos de TVE no están cumpliendo, en la actual legislatura, con las exigencias del servicio público. Visto lo sucedido ayer ya no hay duda ninguna, hay una operación de sumisión a las estrategias de la derecha y de la extrema derecha.

Al margen de las críticas de este sindicato, cualquiera que viera los informativos de la jornada en TVE pudo constatar cómo se destacaba, hasta en titulares, la protesta móvil de Vox contra el Gobierno y los calificativos de "gobierno criminal y totalitario" proferidos por su portavoz en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio; la relevancia otorgada a esa protesta partidista fue emitida sin contraste ni contextualización alguna. Obviamente, se trataba de un hecho noticiable que la televisión pública está obligada a incluir; otra cosa es el desigual tratamiento respecto a la omitida concentración de los profesionales de enfermería, un colectivo (junto al resto de sanitarios) que ha merecido el aplauso de la ciudadanía durante estos meses de pandemia.

Ya en el mes de mayo, en esta misma sección, escribía "la alta dirección de RTVE parece estar más preocupada por no aumentar las iras del PP y Vox, que por mantener con entereza una línea independiente de vaivenes políticos, rigurosa, plural, que permita a los ciudadanos tener una información cabal y completa de la actualidad". Vistos los informativos de TVE de este lunes, el problema, que entonces denunciaba, no ha hecho más que agravarse.