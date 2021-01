Nochevieja 2020: TVE puso la emoción y Antena 3 el espectáculo

Puerta del Sol vacía –a excepción del artista invitado– para despedir 2020. Signo y símbolo del tiempo que nos ha tocado vivir, dominado por la pandemia. Al fondo de todas las transmisiones, bajo el reloj emblema de Nochevieja, los colores (más bien desvaídos por la improvisada proyección) de la bandera de España. Este ha sido el marco desde el que la mayoría de las televisiones han realizado el cambio de año. Algunas, como Telemadrid, han ofrecido integra la actuación de Nacho Cano; otras como Antena 3 y laSexta han descendido de los balcones a la plaza para fotografiar durante unos momentos el evento; TVE, por último, ha utilizado plaza y fachada del gobierno regional como fondo para exhibir imágenes de rostros populares de su plantilla y de ciudadanos anónimos que saludaban al nuevo año, tan solo un breve plano del músico de Mecano y sus acompañantes.

Todas las cadenas, sin excepción, han utilizado los momentos anteriores a las Campanadas para promocionar su futura programación, como si los espectadores hiciéramos caso a la retahíla de estrenos, de sobra conocidos por otros espacios de cada una de las televisiones. Todas, menos la cadena pública, han introducido bloques publicitarios, o han utilizado a los propios presentadores para destacar una marca u otra, que nos deseaban "Feliz 2021". En el momento clave de las Campanadas TVE las ha numerado; el resto ha sustituido cifras por chapas del refresco azucarado y han brindado con botellines de cerveza, al estilo de cualquier taberna, sin verter en vaso no fuera que no se viera bien la marca, aunque la imagen de la cerveza "a pelo" era imposible de casar con el atuendo festivo de quienes la sostenían en sus manos. Pero vamos con las singularidades de cada televisión.

TVE: La emoción

La cadena pública centró en su privilegiado balcón el plató de su transmisión. Llenó de flores la barandilla y vistió de elegantes atuendos a sus presentadoras, Anne Igartiburu y Ana Obregón –por primera vez dos mujeres en solitario–. Con este marco, el protagonismo residió en la vuelta ante las cámaras de la actriz en el año en que ha perdido a su hijo Alejandro, víctima, a los 27 años, de un cáncer. "Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mí", decía Ana Obregón y esa emoción traspasaba la pantalla. "Este año que termina quiero trasladar un mensaje de esperanza, yo sé que muchas personas que me están viendo desde casa han tenido un año muy difícil, se identifican conmigo, ellas también han perdido a un ser querido... Cuando suenen las 12 campanadas sé que vamos a recordarles, que vamos a mirar al futuro con la convicción de que juntos y con mucha responsabilidad saldremos de este túnel, pero sobre todo vamos a recordar a todas las personas que desgraciadamente nos han dejado por la pandemia, muchísimas otras por el cáncer, que nunca se habla de ellos, y por otras enfermedades".

"Lo más importante en esta vida es dedicar tiempo y amor a las personas que quieres". Así ha dicho adiós a 2020 Ana Obregón en #CampanadasRTVE, con palabras de su hijo Alex y un mensaje de superación y esperanza. Feliz 2021

Y, junto a las palabras, los gestos, las expresiones: Ana reprimiendo lágrimas, evitando que se le quebrara la voz; Anne con los ojos llenos de lágrimas reprimidas, cogiendo la mano de su compañera, transmitiendo complicidad, cercanía, cariño. Y tras el cambio de año un último mensaje de la primera: "Si me perdonas Anne, y si me perdona toda España, yo cada año que he retransmitido las campanadas desde aquí he mandado un beso a mi hijo que me veía desde casa, este año no puede ser y con vuestro permiso se lo mando". "Quiero que sepas que estamos contigo siempre, nos has demostrado entereza y alegría, mucha alegría siempre", le animaba Anna. "Aún siendo una madre que ha perdido a un hijo –continuaba Ana– quiero mandar un mensaje de esperanza. Con esa pandemia se puede acabar... Por ellos, por los que son los verdaderos héroes de este año, por los que han luchado hasta el final y que nos han abandonado voy a pedir un aplauso que les llegue hasta el cielo, ¡por ellos!".

Antena 3: el espectáculo