El Parlamento deja a los militares sin Observatorio

Iñaki Unibaso

Publicada el 22/02/2019 a las 06:00 Actualizada el 21/02/2019 a las 20:11

________________



Iñaki Unibaso es secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME)

La Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas creó el Observatorio de la Vida Militar (OVM), órgano parlamentario que la Ley Orgánica 5/2005, de 7 de diciembre, de la Defensa Nacional había decretado para el año 2006. Fue, entre otras actuaciones, la presión dello que ayudó a consolidar esta conquista, hoy por nadie rechazada y reconocida por todos los actores a los que concierne.El trabajo parlamentario entonces optó, con, por que la duración del mandato de los nueve miembros del citado OVM fuese de cinco años y que su nombramiento se debería producir por mayoría absoluta y con el apoyo de, al menos, tres de los grupos parlamentarios de cada una de las Cámaras; correspondiendo el nombramiento de cinco miembros al Congreso y otros cuatro al Senado.Este diseño supone dotar al órgano de mayor independencia política, ya que el mandato se extiende más allá deEn diciembre del año 2013 se procedió a la primera elección de los nueve miembros del OVM. Estos nueve miembros, durante los últimos cinco años, han desempeñado su cometido con gran reconocimiento por parte de los militares, especialmente de las asociaciones profesionales, a las que ha venido a afianzar en el reconocimiento de las mismas mediante el análisis de las actas e informes del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. De igual manerapor las asociaciones profesionales los estudios anuales que el OVM ha venido realizando a lo largo de su mandato. Pero, además, ha tenido un reconocimiento explícito por parte de las Comisiones de Defensa del Congreso de los diputados y del Senado que se han servido de sus informes anuales y de sus comparecencias para los trabajos de las mismas.A lo largo de estos cinco años, y con tres ministros de Defensa distintos, el reconocimiento y prestigio del OVM se ha ido agrandando, y los tres responsables de la cartera que se han turnado durante dicho periodo, así lo han reconocido en distintas comparecencias, tanto ante ambas Cámaras parlamentarias, como en diversos discursos públicos.La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) mantiene contacto permanente con los distintos grupos parlamentarios, principalmente con los responsables del área en las Comisiones de Defensa. Ante la incertidumbre existente sobre la duración de la legislatura y que su incierto final (hoy ya evidente) pudiera coincidir con el fin del mandato de los miembros del OVM, la asociación ha instado a los grupos de ambas comisiones a poner en marcha el mecanismo de renovación de los miembros del OVM, ante la posibilidad de producirse un vacío en el mandato de dicho órgano, generado por las circunstancias políticas actuales.Los militares no pueden quedar huérfanos de ese órgano de tutela y las Cortes no pueden permitirse esa pérdida. La insistencia permanente por parte de la asociación en la realización del trámite de renovación, ha obtenido siempre la respuesta de una entera predisposición para la realización de dicho proceso. Sin embargo la precipitación de los últimos acontecimientos políticos está dejando sin margen de tiempo para su activación, aunque preocupa que no se trate solamente desino, también, de falta de voluntad política.La situación actual es que el 14 de enero finalizó formalmente el mandato de cinco años de los miembros del OVM, y pasado más de un mes. Por otra parte, el presidente del Gobierno ha anunciado la fecha del 28 de abril para la celebración de unas nuevas elecciones generales, lo que supone que el 5 de marzo han de estar disueltas las Cortes. Esta circunstancia deja muy poco margen de maniobra, pero en el mundo asociativo militar existe la convicción de que con voluntad política se puede llegar a un consenso y no dejar huérfanos a los militares de un órgano que se ha convertido en un garante de la vigilancia de los derechos de los miles de hombres y mujeres que tienen mermados sus derechos fundamentales.La pelota está ahora en las Comisiones de Nombramientos del Congreso y del Senado, Y se espera que diputados y senadores no hagan dejación de funciones y el OVM continúe