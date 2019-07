Santiago Bastos, el general discreto a quien tanto debe España

Publicada el 25/07/2019 a las 06:00 Actualizada el 24/07/2019 a las 20:22

Fernando Reinlein es militar y periodista

Con un sobresalto, el 22 de julio de 2019 me enteré delen un accidente de circulación. El tiempo ha pasado implacable y hacía ya muchos años que no nos veíamos. Rememoro la época convulsa en la que le conocí y la estrecha amistad que, casi instantáneamente, surgió entre nosotros. Era aquellaBastos, que empezó en los servicios en 1977 como un joven comandante del Ejército,. En la Brigada Paracaidista, en la División acorazada “Brunete” y en el golpe desarticulado en las vísperas de la arrolladora victoria electoral del PSOE del 28 de octubre de 1982, en el que los “coroneles inteligentes” —miembros también del CESID— que iban a perpetrarlo tenían preparadas listas para fusilar gente, elaboradas por provincias. La labor callada y eficaz de Bastos y sus hombres en las segundas secciones de las capitanías militares fueron vitales.Al conocerse su muerte, la prensa destaca su decisiva participación en otro intento de masacre con magnicidio: aquel acto de 1985 que no era una conspiración militar al uso sino terrorismo puro y duro. Una trama ultraderechista, dirigida por militares desafectos, pretendía nada menos que, con todas las personalidades, encabezadas por el rey y el presidente del Gobierno.Pese a la gravedad de los planes felizmente abortados, nada se supo entonces. Felipe González, a mi juicio con buen criterio, lo ocultó una vez desactivado todo por los servicios de inteligencia, en los que Santiago Bastos tuvo una participación de primer orden. El presidente del Gobierno de España no podía llegar a Europa con semejante tarjeta de visita. Y, como he dicho,que comenzaban a llegar a las redacciones de los periódicos y revistas, en una entrevista.Siguiendo la filosofía del que fuera primer ministro civil de Defensa en la democracia, Agustín Rodríguez Sahagún, el CESID, organismo de Inteligencia antecesor del CNI de hoy, se aplicó a la tarea de prevenir antes que curar. Y en esta labor, dirigiendo el Área de Involución del Centro,hasta apagar el ruido de los sables en los cuarteles.Y lo hizo con contundencia y vocación de servicio a la democracia, en unos momentos en los que, con la mayoría de sus compañeros de armas de entonces jugando a la contra y criticándole en las salas de bandera de las unidades militares. Su entrega a la causa de la libertad fue tenaz y discreta. Nunca pidió —y hubiera podido hacerlo, me consta— nada a cambio.Tuve el privilegio de conocerle más allá de su brillante biografía en los servicios de información., en varias ocasiones, tanto desde la redacción de Diario 16 como formando parte del “Grupo Saconia”, formado por antiguos miembros de la UMD y otros militares y policías demócratas. Santiago Bastos era la fuente de muchas informaciones del periódico. Otras no vieron la luz por lealtad a lo pactado con uncuya confianza no se podía traicionar. General Santiago Bastos, amigo mío, hasta siempre.