El 28 de septiembre de 2019 la XXIV Promoción de Infantería celebró –celebramos– nuestras bodas de oro desde que salimos tenientes en la Academia de Toledo. La víspera hubo una cena de encuentro y al día siguiente formamos en el patio de armas, un solemne acto castrense en el mismo lugar en el que en 1969 tiramos nuestras gorras al aire y desde donde salimos plenos de ilusión y voluntad de servicio a nuestros destinos por toda la geografía Española.

Ese día 28 de septiembre, cincuenta años después,. El 30% de la promoción había fallecido y unos cuantos no habían podido asistir. De uniforme unos y de paisano otros, nos volvimos a emocionar, renovando el juramento a la bandera, bordada por la reina María Cristina en el siglo XIX.Allí nos dimos cita, que se abrazaban unos y otros unidos por la emoción y el recuerdo. Había firmantes del Manifiesto de los cien de apoyo a los golpistas en 1982; firmantes del manifiesto del año pasado a favor de Franco; firmantes del manifiesto en contra, y más –insisto más– de un antiguo miembro de laPero,, nos unió la emoción y el recuerdo. Y el hecho de pertenecer todos a la XXIV Promoción de Infantería, que nos unía más que cualquier otra cosa. Éramos militares que habíamos vivido y hasta participado en aquella Transición que unos celebramos y otros condenaron, pero que la vieron pasar y acataron por un sentido de servicio a España,En la comida de hermandad, a la que se unieron familiares y amigos, un antiguo compañero de aventuras juveniles en Zaragoza y Toledo, que alcanzó alto cargo en el escalafón militar, se acercó a mi mesa y me dijo: “Ya sabes que tu y yo estamos en política en los antípodas, pero”. Se trataba de un joven teniente coronel de Infantería que me saludó respetuoso y cariñoso.Da para reflexionar. Hoy vivimos momentos difíciles en nuestra Patria. Habría que aconsejar a nuestros políticos que reflexionaran también. Que esta España que están llamados a dirigir desde el Gobierno y la oposición, desde las comunidades y los municipios, es tan diversa como los miembros militares de esa XXIV Promoción a la que me he referido. Y–aunque algunos quieran abandonarla– y Galicia, y Castilla, y Andalucía y Murcia y.... Importante también, a la hora de gobernar de nuestros dirigentes y de pensar los ciudadanos, saber... nos guste o no, a muchos o algunos.Si no entendemos y aceptado todo esto, como hicimos los integrantes de la XXIV Promoción de Infantería, podemos entrar irremisiblemente en el corsi e ricorsi de la historia.