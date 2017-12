"Ahora sabemos que la sequía se está convirtiendo en algo recurrente y la conservación del agua debe ser parte de nuestro día a día"

Jerry Brown, gobernador de California

Ámbito institucional

Crear una Comisión de Emergencia sobre la gestión inteligente de la sequía en el Congreso de los Diputados, que informe periódicamente al conjunto de los ciudadanos de la situación con el detalle de las decisiones tomadas por el gobierno.

Exigir al Consejo General del Agua una actuación trasparente en el control de la ejecución de las emergencias de sequía en los Planes de Cuenca.

Reunir al Consejo Territorial (con todos los Consejeros de Medio Ambiente de las CCAA) para impulsar desde él la gestión de la sequía como política de Estado.

Empresas

Campañas de ahorro masivo de agua.

Implantación de Sistemas de Gestión Ambiental y Ecoauditorías para minimizar consumos y reutilización del agua con los principios de la economía circular.

Aplicación rigurosa de los principios de economía circular para la gestión del agua en la empresa.

Actuaciones para minimizar vertidos y depuración rigurosa para realizarlos con el mínimo de carga contaminante.

Análisis de cambios drásticos en los procesos industriales (de húmedo a seco) para optimizar el consumo de agua.

Incorporación de actuaciones e inversiones de adaptación al cambio climático.

Ciudadanos

Iniciar campañas de ahorro con mensajes prácticos.

Ahorro máximo en riego de jardines privados y no realizar llenado de piscinas.

Revisión general de fugas domiciliarias y de otros usos.

Actuar sin más dilación en un análisis de todos los sistemas de abastecimiento.

Lanzarse una gran campaña de ahorro y sensibilización de agua en todo el país que afecte a administraciones, empresas y ciudadanos.

Actuar sobre la depuración de las aguas para aumentar el reciclado de las mismas.





Aportamos más las, pero esta vez hacia el ámbito institucional, empresas y ciudadanos.A medio plazo, las recomendaciones consisten en uny no el aumento de la oferta, que por el propio cambio climático no tienen sentido.En este aspecto, es muy conveniente realizar un seguimiento de los datos de reservas para ver la gravedad de lo que está pasando en la sequía, para ello es interesante observar los siguientes mapas realizados conjuntamente con Carto, en los que se pueden consultar las reservas hídricas de los principales embalses españoles y las reservas totales por demarcaciones hidrográficas Recogiendo los extremos más destacables de este análisis, las recomendación más urgentes son:No se debe, ni se puede, utilizar al límite los recursos del territorio, ya que esoEs insostenible el sobredimensionamiento de los regadíos, que. Debe controlarse laque superan el estrés hídrico. Se han de depurar todas las aguas y proteger los ecosistemas fluviales y el mar. El cambio climático es inexorable y el arco mediterráneo supera un elevado nivel vulnerabilidad. Finalmente, España tiene un alto riesgo de sequía y deberíamos tener unaen todo momento.En suma, si no se aplica un enfoque sostenible frente al problema de la sequía que esté basado en la, en ely en el, en el futuro inmediato y a medio plazo, podrían ser habituales, entre otros: cortes de suministro, problemas de abastecimiento, pérdida de cosechas, aumento de las necesidades de importación de cereales y otros productos, manifestaciones de agricultores, aumento de la contaminación y de los incendios, etc. La necesidad de mantener caudales ecológicos y el enfrentamiento entre autonomías por el agua serán temas recurrentes.