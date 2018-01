Que vivan los impuestos (al CO2)

Argumentos a favor del impuesto

El papel de los lobbys

Corría el año 2011 y el gobierno conservador (y liberal-demócrata) de Cameron y Nick Clegg hizo una de las pocas cosas buenas que un gobierno torie ha llevado nunca a cabo:Este suelo, que funciona en la práctica como un impuesto al CO2, hace que, en caso de que el precio del mercado europeo sea menor que el suelo,Esta ley preveía que el precio del CO2 a partir de 2013 sería de 9 libras por tonelada y que se doblaría a partir de 2015, pasando a 18 libras. Curiosamente, ese mismo año el uso de carbón se redujo en Gran Bretaña un 50,1%Esto ha hecho que las emisiones de CO2 en Gran Bretaña cayeran. Por otro lado, en los países europeos como España o Alemania que no tienen un precio semejante para el CO2 y cuyas empresas solo tienen que pagar el precio de los permisos de emisión que tengan que comprar de acuerdo al EU ETS (el mercado europeo de emisiones de CO2) las emisiones de CO2 y el uso de carbón para la generación eléctrica se mantienen relativamente constantes o incluso crecen.A priori esto no debería ser así. La forma más básica de la teoría neoclásica sugeriría que(limitación e intercambio según la traducción literal), consistente en la imposición de un límite al CO2 que es posible emitir en total, en el que después las empresas comercian con los permisos para realizar la reducción de emisiones de la forma más eficiente posible, son equivalentes, ya que si han sido calculadas con cuidado por el regulador,En el siguiente paso la propia teoría ya reconoce que los impactos de un impuesto y de un límite de emisiones son diferentes en las condiciones de incertidumbre realmente existentes, ya quey el límite genera certidumbre en las emisiones finales e incertidumbre en el precio de las mismas. Esta condición nos lleva a los primeros argumentos en favor de un impuesto al CO2.En primer lugar, las empresas reaccionan al precio del CO2 a la hora de planear sus inversiones y un impuesto tiene la virtud de ofrecer una trayectoria previsible para el precio del CO2, de tal manera que las empresas tienen toda la información que necesitan y, mientras que la incertidumbre y la volatilidad de un sistema de limitación e intercambio no se lo permiten. Por ejemplo, en el caso de las eléctricas un impuesto les permite saber si mantener abiertas las centrales de carbón dentro de dos años seguirá siendo rentable mientras que un sistema de limitación e intercambio no les permite tener esa información. Por esosi hay un impuesto que si hay un sistema de limitación e intercambio.En segundo lugar, un impuesto también permite a los propios gobiernos tener estimaciones mucho más precisas de los ingresos que van a conseguir, y esa certidumbre puede permitir al gobierno planificar sus propias acciones con las que conseguir lo que en economía se llama un doble dividendo con los ingresos derivados de este impuesto. Ejemplos de este doble dividendo podrían ser, como el IVA, que además de aumentar la progresividad del impuesto al CO2 pueden servir para aumentar el apoyo a la instauración del impuesto. Un ejemplo de cómo la neutralidad en los ingresos puede hacer electoralmente más atractiva la propuesta se puede encontrar en la Columbia Británica (Canadá), donde pese a los augurios de que el partido liberal perdería las elecciones a causa de este impuesto, este partido ha ganado las dos últimas elecciones.En tercer lugar, en un ambiente político tan diverso como la UE, un sistema de limitación e intercambio puede hacer que, ya que las acciones de los primeros harán que bajen los precios de las emisiones de CO2 en el mercado europeo y los segundos aprovecharán esa bajada de los precios para emitir más, de tal manera que las emisiones totales seguirán siendo iguales al límite propuesto inicialmente. Por otro lado, si existe un impuesto al CO2, las acciones de los gobiernos comprometidospara reducir sus emisiones, haciendo posibles mayores reducciones en las emisiones de CO2.Habrá quién argumente frente a esto que, dado que nuestro objetivo es limitar las emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) para limitar su concentración en la atmósfera, lo lógico es utilizar un sistema de limitación e intercambio con unos límites fijados por científicosy nos daría igual si los conseguimos por las acciones llevadas a cabo en Dinamarca o en Polonia. Pero esto nos lleva a la siguiente razón por la cual un impuesto es mejor que un sistema de limitación e intercambio: por la forma en la que se implementa. Por un lado, un impuesto es relativamente fácil de implementar, el gobierno y el parlamento aprueban una ley que indica cuál será el importe del impuesto en los siguientes años y, a partir del momento en el que entra en vigor,Puede que un lobby con mucho poder consiga exenciones, pero esta es la única manera en la que los poderosos pueden corromper el sistema y. Por ejemplo, el suelo al precio británico solo afecta al sector eléctrico, y el impuesto al CO2 de la Columbia Británica (Canadá) no afecta al sector eléctrico, que de todas maneras es prácticamente 100% renovable, pero pese a eso han conseguido importantes reducciones de las emisiones de CO2. Por otro lado, un sistema de limitación e intercambio es mucho más complicado de implementar en la práctica. En teoría, el límite de emisionesy todos los permisos de emisión de CO2 se otorgarían en una subasta competitiva marginalista en la que todos los actores tendrían que pagar el precio de la última unidad de CO2 asignada y después podrían comerciar con ellos libremente.En la práctica, el límite lo fijan políticos y reguladoresLos mismos lobbys presionan (y consiguen) que una parte muy importante de los permisos se asignen de manera gratuita a las empresas a través de un proceso administrativo en el que, de nuevo,Además, para añadirle complejidad al sistema, también se permite que la participación en proyectos de reducción de emisiones alrededor del mundo cuente para la cantidad de emisiones que una empresa puede hacer, de tal manera que los lobbys pueden volver a agujerear el sistemaen proyectos con créditos de emisión sean lo más laxos posibles. Todos estos agujeros están presentes en el mercado europeo de emisiones de CO2, en el que durante mucho tiempo ha habido un exceso de permisos disponibles en el mercado que hacía que, en el que todavía una buena parte de los permisos se conceden de manera gratuita a las empresas en función de escenarios business as usual, calculados por los reguladores de distintos Estados y en el que las empresas pueden comprar créditos a ciertos proyectos de reducción de emisiones realizados en el resto del mundo.Por último, un impuesto al CO2 tiene la ventaja de que, ya que es relativamente sencillo calcular cuánto CO2 se emitirá durante la combustión de un litro (o un metro cúbico) de un determinado combustible y transformar el impuesto a la emisión de CO2 en un impuesto al consumo de combustibles. Esto haría que en estos sectores también se incrementasen los incentivos para pasarse a opciones más sostenibles como el transporte público, la bicicleta o la solar térmica para calentar el agua, aunque dada la impopularidad de las subidas de impuestos en estos ámbitos puede que otros mecanismos más complejos pero más graduales para subir los impuestos como el que describo en este artículo puedan ser más difíciles de notar y por lo tantoUna vez vistas todas las ventajas de un impuesto sobre el CO2 sobre un sistema de limitación e intercambio queda por ver, y en este sentido hay dos posibilidades. La primera es, en caso de llegar al gobierno,. Este suelo podría empezar siendo de 10 euros por tonelada y se podría incrementar 5 euros por tonelada anualmente hasta llegar a los 30 euros del suelo de precio francés, y a partir de ahí podría incrementarse como mínimo con la inflación. Con todas estas medidas nos podríamos asegurar de queUn suelo de estas características ayudaría, como se ha visto en el caso del Reino Unido, a hacer que las centrales de carbón tuviesen que cerrar sin tener que pagar ningún tipo de compensación a las empresas, tal y como pensaba hacer una hipotética coalición entre la CDU, el FDP y los Verdes en Alemania. Además, los ingresos, que podrían llegar a ser de hasta 3705 millones si el suelo fuese de 30 euros por tonelada, podrían utilizarse para(bajarlo al 10% costaría 3300 millones), haciendo así queLa segunda posibilidad sería llevar la sustitución del EU ETS por un impuesto al CO2 en el programa de las elecciones europeas de 2019 y presionar para que así suceda, aunque, por lo que una alternativa sería presionar para que se cierren los agujeros del sistema actual y lograr que la reducción de permisos sea mayor cada año y que todos se otorguen a través de subastas.Por último, es importante no perder de vista que un impuesto al CO2 es una gran herramienta, una de esas herramientas que pese a tener fundamentos teóricos sólidos en las corrientes más ortodoxas de la economía puede ser útil para los heterodoxos que vemos la economía desde otros puntos de vista, pero. Para llevar a cabo esa tarea tendremos que seguir pensando, y probablemente no será tan fácil como con los impuestos al CO2.