Losson “un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben”, según indica la organización en su página web.El Observatorio de la Sostenibilidad (OS) ha desarrollado el informe de Sostenibilidad en España 2017, que pretende ser una radiografíasobre la realidad de nuestro país en relación a los 17 ODS de Naciones Unidas.El OS realiza cada año un análisis de la sostenibilidad del desarrollo en España según los 17 ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Se han valorado 104 indicadores, la mayor parte de ellos sugeridos y agregados a cada ODS por Naciones Unidas y/o por la UE. De cada ODS se analiza el estado actual y las tendencias recientes observadas. Consulta aquí el documento completo de la presentación del informe del Observatorio de la Sostenibilidad.

¿CUMPLE ESPAÑA CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU?

Mala nota en igualdad social

Retroceso en energías renovables

Políticas públicas

El balance anual del Observatorio de la Sostenibilidad sobre la situación de España en relación con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU no es positivo. Se observa que 15 de ellos, se encuentran en una; con sólo dos en tendencia positiva: producción y consumo sostenibles (ODS 12); y el de sostenibilidad de los ecosistemas marinos (ODS 14). En el informe se presenta tanto la situación actual de los indicadores como las tendencias observadas.La tasa de pobreza de ciudadanos españoles con empleo. Este indicador refleja el porcentaje de personas respecto de la población total que declaran tener trabajo pero que están en riesgo de pobreza (es decir, que poseen una). Nuestro país ocupa el puesto 26 de los 28 de la Unión Europea,, que, sin embargo, tienden a reducir su porcentaje de personas empleadas en riesgo de pobreza. De hecho, según datos de Eurostat, España tiene tendencia a aumentar este porcentaje. Ha pasado del 10,5% en 2013 (año más bajo desde 2008), al 13,1 en 2015, con un aumento de más de dos puntos en sólo dos años, y. La situación es aún, que partían con un 7,5% de pobreza de personas con empleo en 2007, un 14,9% en 2010, y un elevadísimo 24,7% en 2015, casi 10 puntos más en sólo cinco años años.En esta línea de empeoramiento de la situación llama también la atención que la tasa deen España es, junto a la de Eslovenia, la que más ha aumentado entre 2000 y 2015, según datos de la OCDE. Entre las mujeres, este indicador llega hasta el 15,9% en el período que va de 2013 a 2014,; mientras que entre los hombres alcanza su cifra más elevada con el 5%.Estos datos matizan y alertan al mismo tiempo sobre la positiva reducción de la tasa de desempleo que ha tenido lugar desde 2013, pues revelan que, advierte el Observatorio, que incide en el enorme problema de España para dotar de futuro a los jóvenes.La desigualdad social en nuestro país parece ir a peor, según el informe del Observatorio. España ha empeorado en su rendimiento en el Índice de Justicia Social (SJI, por sus siglas en inglés) desde 2008, y. Este indicador, que elabora anualmente la fundación alemana BertelsmannStiftung , se desarrolla a partir de seis indicadores: prevención de la pobreza, educación equitativa, acceso al mercado laboral, cohesión social y no discriminación, salud y justicia intergeneracional.En España también suspendemos en el ratio de Palma, uno de los principales(compara el porcentaje de renta nacional del 10% más rico de la población frente al 40% más pobre), con un porcentaje de la renta nacional en manos de los más ricos en 2014 que llega al 24,7%, frente al 18,1% que posee el 40% más pobre de la población.En cuanto a la, la mayoría de indicadores parecen estar estancados, con nuestro país en el puesto 16 del indicador de brecha salarial por género, de entre 27 países analizados de la Unión Europea, y. Como señala el Observatorio, de los seis indicadores seleccionados para evaluar el Objetivo de Desarrollo del fomento de la igualdad de género, España sólo se sitúa bien en lo relativo a la representación femenina en instituciones de gobierno, con un 39,1%, superada sólo por cinco países europeos.El acceso a la vivienda en España presenta un, según el Observatorio, con un aumento del precio de las viviendas del 15% desde 2011, produciéndose también un aumento del 15% en el precio de los alquileres. Y es que, desde 2008, la promoción de la vivienda pública ha estado, con la precariedad laboral situando los desahucios en torno aal año.El informe también menciona la pésima evolución de la acogida de refugiados de España . Nuestro país se comprometió a acogerprocedentes de Oriente Medio (principalmente de la Guerra de Siria), de los cuales, es decir, un 8,1% de los refugiados, cuando el plazo para la acogida termina en septiembre.Desde 2004 a 2014, España venía aumentando sin interrupción el porcentaje del consumo bruto de energía que procede de fuentes renovables. Nuestro país venía situándose en una posición aventajada por encima de la media de la Unión Europea, pero: según datos de Eurostat, el consumo de renovables representó el 15,23% en 2014 y el 13,69% en 2015.La UE, en el marco de sus objetivos para 2020, tiene el compromiso de que el. España había experimentado una evolución modélica para cumplir con los objetivos hasta 2014, cambiando de tendencia al año siguiente. La escasez de lluvias, el aumento global del consumo de energía y una nula política de fomento de renovables en los últimos años, serían las razones del cambio de tendencia.La estrategia Europa 2020 busca el crecimiento y el empleo de manera, y tiene hasta ese año para alcanzar cinco objetivos en los ámbitos del empleo, la investigación y desarrollo, la educación, la inclusión social o la reducción de la pobreza. En el caso del clima y la energía, el objetivo de que el 20% del consumo de energía en la UE proceda de renovables parece un poco más lejos, al menos nuestro país, tras este cambio de tendencia.“Las empresas que más carbono emiten, como Endesa o Repsol,”, refleja el informe.“Con las políticas aplicadas en los últimos 25 años no se ha intentado que”, según el Observatorio, hasta el punto de que nuestro país se ha convertido en el miembro de la Unión Europea queen valores absolutos desde 1990 hasta 2015.Fracaso del mercado de los derechos de emisiones de carbono, que se ha convertido en un “fracaso”. “Cuando se creó el mercado, se dio a las empresaspor miedo a una quiebra. Las empresas luego vieron que les sobraban y. Así, había tantos derechos de emisión y tan baratos, que nadie tuvo que hacer la transición energética”, explica el informe.Además, hace hincapié, “. Tenemos la electricidad más cara de Europa porque los precios los manejan unos oligopolios. Y es que; no podemos ser competitivos mientras el precio sea regulado”.Una de las tendencias más preocupantes incluidas en el informe es el enormeen Parques Nacionales, la mayoría de ellos gestionados por las autonomías: de los 1.213 euros por hectárea de 2010 se ha pasado a tan sólo 680 por hectárea en 2014, es decir, una reducción del 44%. En el caso de los parques naturales, aunque aumenta el presupuesto por hectárea hasta los 28 euros en 2014, la cantidad sigue siendo bajísima si la comparamos con la de los parques nacionales.Otro de los puntos negros, es laen nuestro país, que sigue siendo “muy deficiente”, así como el: “Se sigue practicando la incineración de residuos. Y es que no tiene sentido que te preocupe que el aire de Madrid sea malo y luego quemes residuos. Al final el aire es el mismo”.Sorprende de una forma importante en el informe de este año que “había varios indicadores en los que pensábamos que podíamos mejorar, pero no ha sido así. Por ejemplo: se está creando empleo, pero el que se crea es muy precario”.En el Índice de Justicia Social España ocupa el puesto 25 entre los 28 países en la Unión Europea. Este indicador, como se ha señalado, lo elabora BertelsmannStiftung.“En general se valora mucho la subida del PIB, pero, con unos valores muy negativos en los coeficientes de Gini y Palma”, explica el Observatorio. El coeficiente de Gini mide la desigualdad con un número entre 0 y 1, donde el 0 significa que todas las personas tienen los mismos ingresos y el 1 que una persona acapara todos los ingresos. El índice de Palma es el ratio de la renta nacional que posee el 10% más rico frente al 40% más pobre.El análisis resulta: “Algunos países de la UE subían el gasto público durante la crisis, mientras que aquí no. Por ello hemos perdido la tendencia de las subidas previstas y hemos reducido también. Vamos a tardar bastante en recuperar los niveles previos a la crisis; y”.