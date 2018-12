Que Andalucía avance hacia la descarbonización

Publicada el 01/12/2018 a las 06:00 Actualizada el 30/11/2018 a las 21:06

Andalucía debe preocuparse por el cambio climático

¿Quién contamina en Andalucía?

Los poderes públicos y las empresas privadas deben tomar medidas para frenar el cambio climático. En caso contrario, sus efectos tendrán un notable impacto en la economía de Andalucía y en la calidad de vida de sus ciudadanos. Los costes y los riesgos de no intervenir son mayores, pues las consecuencias podrían costar cientos de miles de millones a las arcas de la administración andaluza y estatal.

Se deben tomar medidas para hacer frente en Andalucía al aumento del calor y al aumento del nivel del mar con estrategias adecuadas de adaptación que favorezcan especialmente a los más vulnerables (daños en las infraestructuras, problemas sanitarios, salinización, picos de consumo eléctrico en verano…).

Energía: Es urgente iniciar un tránsito urgente hacia la descarbonización de la economía.

Se deben cerrar las centrales térmicas de carbón y progresivamente las de gas.



Dado que Andalucía es una de las regiones españolas con mayor radiación solar, se debe fomentar el autoconsumo solar, con placas fotovoltaicas y energía solar térmica y aprovechando los tejados de todas las ciudades y de las industrias. Se debe regular y potenciar el balance neto. Una vez eliminadas trabas burocráticas y técnicas, junto con el absurdo impuesto al sol, se debe permitir vender la energía solar no consumida al precio de esa energía en la hora en la que se vierte a la red, de forma que se consiga mayor rentabilidad. Así, todos los que tengan un tejado podrán vender la energía solar que produzca y no utilicen. El informe también incluye recomendaciones para el sector forestal y para proteger la costa ya que ambos son sectores estratégicos para Andalucía, tanto económica como ecológicamente, pues son la base del sector turístico y residencial, y parte importante para el sector pesquero. Incluso, cita el caso de la construcción de la nueva academia de fútbol del Málaga en una zona inundable y de especial valor ecológico como Arraijanal, calificándolo de “error que no debemos permitir”. También se exige restaurar los terrenos del hotel ilegal de El Algarrobico.

Córdoba y Málaga son dos ciudades firmantes del Pacto de Milán para promover una alimentación sostenible. Pero esa firma será poco efectiva si no cuenta con el apoyo del Gobierno andaluz. Uno de los objetivos del pacto es la reducción en el consumo de carne. Por su influencia directa en el cambio climático y en la contaminación, el Gobierno andaluz debe establecer mecanismos también para ese objetivo y todos los que incluye el citado pacto.

La industria también debe ser mas ecológica y ser parte de la solución. Los astilleros, por ejemplo, pueden adaptarse para la fabricación de generadores eólicos, lo cual podrá impulsar la economía andaluza sin depender de la fabricación de barcos de guerra para Arabia.

Ante lasel Observatorio de Sostenibilidad han analizado el que muy probablemente es el principal problema al que se presentan los andaluces en el futuro: el cambio climático . La conclusión es que en Andalucía se han incrementado las emisiones de CO2 desde que existen datos y además se observan cada vez más evidencias del cambio climático en el territorio, por lo cual puede concluirse queRespecto a las, se observa que(ton CO2 eq). A eso tenemos que sumar elque se incrementaron las emisiones en 2016 respecto a 1990. Respecto a las emisiones de sectores fijos (energéticas, cementeras, refinerías…) las emisiones se han incrementado casi un 10% en un año.Veamos un resumen de tan importante informe para Andalucía. Elincluye gráficas y datos precisos.Algunas de las razones argumentadas son la subida de las temperaturas que Andalucía está ya sufriendo, así como la subida del nivel del mar. En la costa de Málaga, los expertos han constatado(periodo 1970-2005). Sin embargo, algunas zonas son mucho más vulnerables que otras y en Andalucía los puntos críticos se localizan en las marismas de, las lagunas dey el, con valores probables de retroceso de las playas de hasta 15 metros para 2050. Mientras esto sucede, el proyecto más emblemático para Doñana es usar su entorno para que la empresa Naturgy almacene gas , o sea, seguir apostando por las energías fósiles y contaminantes.El cambio climático favorecerá la, como ciertos hongos patógenos. En particular, el pinsapo (Abies pinsapo), un abeto andaluz en peligro de extinción, está viéndose perjudicado por el cambio climático; no solo por el mayor estrés hídrico, sino también por plagas y enfermedades. Por otra parte, los efectos del cambio climático son especialmente perceptibles en las áreas de alta montaña:, según se constató en un informe anterior del Observatorio de la Sostenibilidad (en Sierra Nevada, en el Corral del Veleta). También son muy evidentes los efectos negativos en las aves alpinas Además, se ha evidenciado unen el sur de España. Esto puede conllevarde poblaciones de insectos, aves… y, en definitiva,. Todo esto se une a otras amenazas concretas como la multitud de especies invasoras que proliferan en Andalucía, como por ejemplo el helecho Azolla filiculoides, especie exótica invasora que se está instalando en Doñana, así como multitud de aves que están cruzando el estrecho para asentarse en la península Ibérica.Todo esto puede desequilibrar los ecosistemas andaluces y puede afectar gravemente a sectores como la agricultura, la cual puede ver disminuida su producción por multitud de causas (sequía, calor, plagas, salinización…).En un estudio anterior ya se concluyó quecorresponden a la provincia de Cádiz, seguida por las de Almería y Huelva. Esas tres provincias emiten aproximadamente el 80% del total emitido por Andalucía.Dado que, entendemos que la Junta de Andalucía debería reunirse urgentemente con ambas empresas y concertar un plan para la reducción de sus emisiones. En particular,. Solo allí se emite cerca de la cuarta parte de las emisiones totales andaluzas, y las empresas responsables son. Por otra parte,en Cádiz yen Huelva tienen también una preocupante cantidad de emisiones debidas a sus complejos petroquímicos.y de ahí que el principal punto negro de Andalucía esté en Carboneras, por la central de Endesa , aunque también encontramos emisiones excesivas en(Cádiz) y en(Córdoba), ambas responsabilidad deUn reciente estudio de las principales organizaciones ecologistas de España y de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ha revelado que, solo por sus centrales de carbón, la empresagenera 410al año, unas 15.000, la pérdida de unos 150.000y unque ronda los 1.200 millones de euros. Por tanto,Por otra parte, la capital de provincia con mayores emisiones es, lo cual se debe a lade ciclo combinado de Naturgy (antigua Gas Natural) en Campanillas, y a la cementera conocida popularmente como de La Araña (cementera Heidelberg que se estudió en el citado informe ).El informe plantea unas cuantas recomendaciones importantes, de entre las cuales extraemos las siguientes:Resumiendo, el informe pide quesea referente encentrándose en reducir la dependencia de los combustibles fósiles como piedra angular para reducir la contaminación y dar un gran paso hacia la descarbonización. Es necesario que los ciudadanos y los políticos que sean elegidos se comprometan con esto y exijan compromiso a todas las empresas, empezando por las más contaminantes. Pero el primer paso es votar,