Carta de un ciudadano, primero angustiado y después cabreado, ante el desastre del Mar Menor

Publicada el 18/10/2019 a las 06:00 Actualizada el 17/10/2019 a las 21:20

Creo que la noticia de estos días es y será la sentencia del procès, y su relevancia no puede ni debe ocultar, ni mucho menos hacernos olvidar, algo que hoy pudiera ser mucho más relevante, no políticamente, que también lo es por sus implicaciones, pero sí desde el punto de vista medio ambiental poren el que está sumido nuestro país.Y me refiero a la noticia del desastre del Mar Menor, el desastre ecológico más grave que se ha producido en España desde la rotura, en 1998, del dique de la balsa de residuos metálicos de las minas de Aznalcóllar, que provocó el vertido de 5,5 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y cerca de 1,9 millones de m3 de aguas ácidas, que produjerondel Parque Nacional y Natural de Doñana.La tragedia ecológica del Mar Menor, pone de manifiesto la insensibilidad de todas, y digo todas, las administraciones públicas con, y la falta de políticas eficaces para evitar episodios de este tipo que, como los macro incendios que año tras año van destruyendo nuestros montes, empiezan a convertirse en algo habitual.El desastre del Mar Menor, con un vertido masivo, al mismo, de aguas residuales tóxicas, supone un punto de inflexión en el proceso de destrucción de un ecosistema marino único en nuestro país, y cuyo deterioro paulatino se viene produciendo de forma acelerada en las últimas décadas, por la aplicación de un modelo de desarrollo turístico basado, no en la calidad y la excelencia, sino en la colmatación de la costa con un proceso edificatorio masivo e insostenible y cuyo impacto en el Mar Menor, es algo que se viene hace años percibiendo, tanto por la calidad de sus aguas, como porCreo que ha llegado el momento de que toda la ciudadanía tome conciencia de la gravedad de la emergencia ambiental que sufre nuestro país, y se rebele contra la inacción o la ineficacia de nuestras administraciones públicas estatales y autonómicas; porque las referencias al medio ambiente y el cambio climático, utilizados de forma recurrente en campañas electorales por los partidos políticos, que cuando llegan al poder, no tienen la más mínima voluntad de poner en marcha medidas serias, con las dotaciones presupuestarias necesarias, para frenar la desforestación de nuestros bosques, limpiar nuestros montes, evitar los vertidos incontrolados de aguas residuales urbanas o industriales garantizando su depuración, o solventar de manera definitiva los problemas de contaminación de nuestras ciudades. En el fondo nuestros gobernantes no van más allá de unas retóricas promesas de transición energética, para aumentar la producción de energías limpias, pero, claro está, salvaguardandoen su proceso de implantación.Ha llegado la hora de que tod@s dejemos de observar, como meros espectadores impasibles, cómo nuestr@s jóvenes se manifiestan y ponen en marcha iniciativas imaginativas en defensa de su futuro en un planeta amenazado. Ha llegado el momento de que salgamos a las calles con nuestr@s hij@s reclamando justicia ambiental para nuestro país.Hoy tod@s l@s ciudadan@s españoles debemos sentirnos murcianos, y en cierta forma estar de luto por, que es un patrimonio de tod@s, y tod@s debemos manifestar públicamente nuestra solidaridad ante esta tragedia ambiental. Por eso creo que en toda España, hoy, debemos pasar de las palabras a los hechos, y amén de manifestar nuestra repulsa por lo sucedido y por el irresponsable comportamiento de las administraciones públicas murcianas, municipales y autonómicas que, por inacción u omisión, han propiciado que se dieran las condiciones para que este desastre se haya producido, debemos por un lado instar a la fiscalía para que actúe de oficio, por delito medio ambiental, contra los responsables públicos o privados del vertido, al tiempo que debemos poner en marcha en toda España una campaña de protesta y sensibilización por lo sucedido hoy en Murcia, y que mañana puede suceder en cualquier otro territorio del Estado Español.Por la puesta en marcha en nuestro país de políticas serias que aborden la Emergencia Ambiental y el Cambio Climático, hago desde aquí, en general, y a todos los colectivos ecologistas y vecinales, con objeto de que señalan un día de la semana para que en toda España y todas las semanas, en las plazas de nuestro país, se lleven a cabo vigilias silenciosas y reivindicativas para sensibilizar a nuestros insensibles gobernantes, que nos estamos jugando el futuro.¡¡¡y de una forma de vida sostenible en nuestras ciudades !!!