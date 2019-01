¿Qué es Insostenible: el podcast?

Publicada el 21/01/2019 a las 06:00 Actualizada el 21/01/2019 a las 14:21

es un espacio de información y análisis político que nació en 2018 con la pretensión de verderizar el mundo podcast en España, aprovechando el auge del formato y las posibilidades que ofrece. Un podcast en el que se habla de política y actualidad verde, aunque no solo. Su antecesor más inmediato, y así sirve como inspiración, es el blog en formato escrito ¡Insostenible! , de. En él confluyen la mirada crítica de la realidad y la ilusión por transformarla, el punto de partida del presente y el futuro guiado por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.es información y análisis, reportajes y opinión, entrevistas y crítica. Todo esto de la mano, o palabra, de Alberto Rosado y Nieves Sebastián.El nacimiento dellegó a comienzos de 2018. Un micrófono en un estudio casero fue suficiente para iniciar una primera temporada llena de noticias de actualidad y análisis desde un enfoque crítico verde. La plataforma a la que se subía el contenido fue iVoox y las redes sociales el medio para difundirlo. Un comienzo modesto en lo económico y humilde en lo personal, pero con toda la ambición del mundo para situar la política y actualidad verde en un plano más principal. Ahora, en 2019,da el salto y se alía conpara su difusión.En el podcast se plantean temáticas muy diversas aunque bajo el mismo paraguas:. Hablamos de energía, de biodiversidad, de feminismo, de igualdad social, de economía verde, de residuos, de calidad del aire, de movilidad sostenible... En resumen: cubrimos la política y actualidad verde. Porque la corrupción y la insostenibilidad de las infraestructuras van de la mano, la precariedad y la falta de empleo verde se tocan, o la mala calidad del aire y el modelo de movilidad tienen una relación directa. Así pues,intenta incluir y ordenar las diferentes patas de la sostenibilidad para que el oyente (también ya participante con las redes sociales) tenga en su oído las herramientas para entender mejor un mundo cada vez más insostenible.Vivimos en una sociedad que demanda información y análisis específicos en formatos más amables con los momentos del día en el que la lectura se hace imposible: cuando hacemos deporte, cocinamos, de camino al trabajo en el tren, al dar un paseo, etc. Por eso desde este podcast queremoscuando pararse a leer no es una opción.