Los locos son los que dicen que Trump está loco

Donald Trump está loco de remate . Es una afirmación categórica que queda bien en un titular y, lo que es más que discutible. Es como si todo lo que dijera o hiciera el presidente de EEUU dependiese de los médicos, no de los votantes. O del difunto (políticamente hablando) Steve Bannon. Además se trata de un error político: menospreciar al contrario es una pésima estrategia.Sería mejor que sus enemigos en el Partido Demócrata, que son legión, y los crecientes en el seno del Partido Republicano fueran capaces de. No se pide demasiado, bastaría con tejer una alternativa creíble. Ofrecer ilusión más allá de la crítica, por acertada que sea.La base no es tan mala como parece.presidenciales. Y las perdió porque fracasó en los doce Estados clave que suelen fluctuar entre los dos partidos. En ellos se disputa la Casa Blanca. Hillary ganó el voto popular por más de 2,8 millones de diferencia, algo que no siempre basta en el sistema electoral de EEUU.Trump obtuvo 62.979.879 de apoyos. Pensar que su éxito fue la consecuencia de una locura colectiva es una simpleza. En este enlace, la cadena de televisión Univisión Noticias explica: un 35% son preservacionistas, es decir blancos que creen que su cultura es la esencia de EEUU; un 21% son conservadores acérrimos y un 12% son anti-élite La clave hoy sería saber cuántos de esos 62.979.879 se sienten defraudados,en las presidenciales de 2020. Suponemos, que ya es mucho suponer, que el bloque que apoyó a Hillary votará a cualquier otro candidato que no sea Trump.Tenemos una pista menor: las elecciones parciales de junio en la que los republicanos resistieron mejor de lo que se esperaba . Los demócratas lo hicieron mejor en las gobernadurías de Virginia y Nueva Jersey y, sobre todo, en la elección parcial del escaño del Senado en Alabama.es una derrota personal de Trump que se implicó en exceso en esa batalla. Moore tenía varios frentes abiertos. El principal, las acusaciones de abuso sexual de una menor , y otro su pésima manera de gestionarlo. Parecía culpable de eso y mucho más. Lo ocurrido en la muy conservadora Alabama debería servir decon un programa y un buen candidato.resulta demoledor para Trump. Fire and Fury, inside the Trump White House (Fuego y furia, dentro de la Casa Blanca de Donald Trump) está basado en más de 200 entrevistas. Nos dibuja un presidente simple, infantil, obsesionado con que le quieren envenenar (por eso cena una hamburguesa con queso de McDonald's), que se mete en la cama sobre las seis y media de la tarde y que dedica horas a conversar por teléfono con sus amigos para comentar lo que se dice de él.intelectual. Fuera de sí mismo, la nada.La respuesta de la Casa Blanca al libro fue atacar a Michael Wolff, tratar dePero se trata de un periodista acreditado, no siempre preciso, que trabajó para The New York Times y para Vanity Fair. El mejor comentario lo ofreció el ex director de la revista Craydon Carter. Dijo que no estaba sorprendido de que Wolff escribiera un libro entretenido, “el misterio es por qué la Casa Blanca le permitió entrar por la puerta”. Esta crónica de Clarín es clarificadora: El hombre detrás del fenómeno, se refiere a Wolff.Lo único que ha conseguido Trump en su intento de prohibir el libro y amenazar al editor con acciones legales, es que se venda mucho más de lo soñado por su autor. Más de un millón de ejemplares en dos días. Será, dará alimento durante semanas a los programas de humor (de momento la única oposición seria), ¿y después?.Después, nada. Ya lo vimos antes. Sus grandes meteduras de pata durante las primarias y en la campaña contra Hillary Clinton no tuvieron impacto alguno. El más grave fue el ataque y losal morir en un atentado en Irak en el que salvó a compañeros. Si eso no lo descalificó como comandante en jefe, ¿lo va a conseguir un libro?Trump dijo en campaña que. Lo más duro es que tiene razón. La frase sigue vigente.El libro de Wolff cuenta las interioridades de una Casa Blanca caótica en la que, obsesionado con lo que dicen de él. Su cuenta de Twitter parece la de un trol que insulta a todo el mundo, no la de un presidente de EEUU.Luego tenemos los: retirarse del Acuerdo de París para combatir el cambio climático, alejarse del pacto de los cinco grandes de la ONU más Alemania para reconducir el programa nuclear iraní, regalar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el reconocimiento de la capitalidad de Jerusalén sin nada a cambio; un acuerdo de paz con los palestinos, por ejemplo. Hay más en esta lista del Independent.Otro error podrían ser susThe New York Times y The Washington Post, que el presidente define como Fake News Mainstream Media , categoría que incluye a la CNN y a todo aquel que lo critica. ¿Puede ser presidente, tener acceso al botón nuclear, alguien con la piel tan fina? Pues lo tiene.Se sabía que el problema de Trump es doble: carece de capacidad de concentración en los asuntos que no tengan que ver con Trump yLo peor de Trump es que lleva al rival a. En lo irrelevante siempre ganan los Irrelevantes porque tienen experiencia. Pueden buscar otra palabra, claro.Solo hay dos vías para, para lograr que se vaya, y la presunta locura no es una de ellas:La jurídica. Que el fiscal especial Robert Mueller demuestre, mas allá de cualquier duda razonable, que el presidente ordenó o sabía queen las elecciones presidenciales de 2016. O que el presidente ha tratado de impedir las investigaciones, lo que sería un abuso de poder.La derecha mediática estadounidense con Fox News a la cabeza están enfrascados en. Este lenguaje de grueso calibre no es habitual en la política de EEUU. Es una muestra de que el deterioro ético empieza a afectar a la democracia.La segunda vía es política. Que losde noviembre de 2018 y metan el miedo en el cuerpo de los republicanos. Las voces internas del partido de Trump, que las hay, pero insignificantes, empezarían a mover una candidatura alternativa por si acaso.A los demócratas, que siguen desaparecidos tras la derrota de Hillary, un buen resultado en noviembre les ayudaría aque ahora están en la sombra, a la espera de que llegue el momento de disputar la presidencia en 2020.Si la opción es la actriz y show-womanestamos apañados. No dudo de su capacidad en televisión, pero necesitamos gente que pise la realidad (Una aclaración: en EEUU se celebran. En ellas se renueva la totalidad de la Cámara Baja, llamada Cámara de Representantes. No confundir con el Congreso, que incluye ambas cámaras, la de los Representantes y el Senado. Cada dos años se renueva un tercio del Senado, que es la Cámara Alta. Los mandatos de los senadores son de seis años. Este año se renuevan 33 senadores; 25 de ellos son demócratas y ocho republicanos. Es decir no hay mucho margen para dar la vuelta a la mayoría republicana en el Senado).Trump no es el problema de fondo, es la consecuencia de una enfermedad que ya estaba: la de, es decir, los que están en el poder. El efecto tóxico del trumpismo tardará mucho en disiparse. El mensaje es que se puede ser un macarra inculto y llegar a la Casa Blanca. Mientras seguimos los efectos de sonido, la derecha americana más conservadora está aplicando todo su programa. Cuando lo logren, Trump dejará de ser importante.