La corrupción no va de manzanas, sino de cerezas

Notas:



1. En realidad, fueron los directivos de la empresa que urdieron el mecanismo corrupto. La empresa, por desgracia, no ha sido acusada de responsabilidad criminal y no entiendo por qué no.

2. Como los de los Eurobarómetros de la UE.

3. Por que lo peor no es A, ni B, sino que está afectando seriamente a la satisfacción con la democracia y a la legitimidad de nuestras instituciones políticas.

Enmarañados como estamos en un sinfín de noticias que se contornean sobre sí mismas y van desvelando detalles de, corremos el riesgo de ver demasiados árboles y muy pocos bosques. Por muy adicta que se sea a las noticias consumidas compulsivamente un par de veces al día, hay que hacerse esquemas e infografías para no perderse en el quién ¿fue? quién de la corrupción de las últimas décadas.Si levantamos la mirada de la pantalla y recapitulamos, iremos viendo cómo se van constatando algunas de las características que expertos juristas, sociólogos, economistas, politólogos o periodistas han ido describiendo para caracterizar la corrupción.En primer lugar, me gustaría aclarar que. Me explico: afortunadamente aquí no tenemos que deslizar un billete de 20 euros en nuestro centro de salud para que nos receten antibióticos, ni sobornar a un profe para que aprueba a nuestro pequeño. Sé que no es consuelo, pero en buena parte del mundo no pueden decir lo mismo.Una mirada más allá del anecdotario deja a las claras que, aquella expresión que utilizaban los dirigentes del PP para hacer creer que sus cargos implicados en asuntos corruptos eran casos aislados que nada tenían que ver con la política del partido. Si de metáforas se trata, sería más propio; de esas que tiras de una y acabas llevándotelas todas. Lo estamos comprobando en todos los grandes casos que se van desvelando: Púnica, Gürtel, Palau... Todos se han construido sobre complejas redes de relaciones que van desde el que da las órdenes, hasta el que las cumple sin rechistar –¿recordáis el caso Eichmann que tan bien retrató Hanna Arendt?–, o los que miran hacia otro lado. Lógicamente, recibiendo cada uno la parte necesaria del pastel para mantener el silencio. Esta es una de las claves de la corrupción:. Por eso, cuando tiras de una cereza, acabas llevándote toda la cesta. ¡A ver si las confesiones de la Gürtel en su ramal valenciano se quedan en Camps o saltan más allá!Si volvemos a abstraernos de cada noticia concreta quizá descubramos que pese a que la mayoría de los titulares están dedicados a los políticos corruptos,. Con frecuencia se nos olvida que en el cesto de cerezas los cargos públicos u orgánicos de los partidos suelen estar acompañados de empresas y empresarios encantados de obtener una forma clara y fácil de acceder a contratos públicos, prebendas administrativas o tratos de favor. Los encontraremos grandes y pequeños, en casi todos los sectores –aunque la construcción se lleva la palma, ¡cómo no!–, y en todos los niveles territoriales. El asunto que ha saltado a la palestra últimamente ha sido el de Ferrovial en el caso Palau , en el que la empresaquedó absuelta trasal haber prescrito el delito de tráfico de influencias. No entraré en la discusión de quién es corruptor y quién corrompido porque creo que los papeles se simultanean con bastante frecuencia, pero debemos tener presente que en las tramas que nos escandalizan existen, al menos, estas dos partes.Con este panorama, podemos sentirnos abrumados y dar por buena esa idea que dice que los mediterráneos somos pícaros por naturaleza y no tenemos remedio, o podemos intentar ir más allá y erradicar las redes corruptas. Porque lo peor de la corrupción no es que–las cifras varían según las fuentes–, ni que España sea uno de los países donde más ha crecido en la última década la percepción de país corrupto, como demuestra Transparencia Internacional en su Barómetro Global de la Corrupción –y confirman otros datosdel CIS, del Eurobarómetro...–, siendo unos de los factores que explican la desafección democráticaCada día conocemos más sobre cómo se produce esa corrupción política, qué efectos tiene sobre el conjunto de la sociedad y qué medidas habría que tomar para poner coto a esta vergüenza. Un vistazo a webs como Transparencia Internacional Greco –Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa– nos muestran que, una vez más, lo que nos falta no es precisamente conocimiento de cómo opera el sistema en el lado político.No obstante, para completar el puzzle, deberíamos desvelar algunas de las piezas clave de la historia empresarial española de los últimos 50 años y ver cómo unaen algunos de los más influyentes Consejos de Administración de grandes empresas, dejando toda una impronta en la cultura que guía las relaciones político-empresariales de España. Si alguien se lo perdió, que eche un ojo al reportaje de laSexta Columna, "La herencia de los Franco: una, grande y suya"