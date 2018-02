Camps... ha vuelto

De vez en cuando. Es como aquel tormento amoroso que te complicaba la vida y un día desapareció. Aunque en realidad nunca acabó de irse, de tarde en tarde reaparece para que no olvides que alguna vez estuvo ahí.... Muy fan.Hace unas semanas, Francisco volvió a nosotros de la mano de un trío famosísimo,. Correa sería Barry, el líder, Crespo y El Bigotes serían los mellizos, Robin y Maurin.En su afán por seguir vivos “Ah, ah, ah, ah, Staying alive, staying alive”, estos hermanos de business decidieron cantar ante el juez algunos temazos populares. Actuaron por separado, pero “Camps, Camps, Camps” como responsable de la Tragedy...Y llegó el momento cumbre, Ricky Costa se dejó poseer por el arte de su homónimo, Ricky Martin, y se acercó al micrófono para cantar a todo pulmón: “¡Sube, sube que la bomba va!” y la soltó, vaya que sí...Costa coincidió con el trío en afirmar que Camps era el piloto en aquellos tiempos de esplendor de serie B. Aquellos maravillosos años en los que. Ricky también señaló a su exjefe, Francisco Camps, como el patrón de aquella etapa de Livin' la vida loca en el PP valenciano.El pasado miércoles, cuando todavía resonaba el eco de las voces de los cuatro cantantes ante el juez –reforzadas en la comparecencia de Francisco Correa ante la comisión sobre la financiación ilegal del PP en el Congreso : “Ha quedado claro en el tema de Valencia cómo nos abonaban”–, Camps fue citado a declarar como investigado en otra causa secreta,pero distinta al caso Valmor. ¡Virgen de los desamparados,...!Camps acudió al Juzgado de Instrucción de Valencia trajeado yya que, según él, en la construcción del circuito “se hizo todo fenomenal”., compañero de militancia, coincidió con su lectura de los hechos: “Estoy seguro de que no ha cometido ninguna irregularidad, el proceso fue supervisado”. Añadió Hernando que la gente es muy libre de perder el tiempo comentando lo que pasó hace once años, en vez de comentar lo que ha dicho el Tribunal de Cuentas sobre la financiación de Ciudadanos,: “Volver la vista atrás es bueno a veces, uh, uh, uh, mirar hacia delante es vivir sin temor”.Pero volvamos al retorno de Camps a los juzgados. Tras dos horas y media de declaración ante la jueza, aseguró que tiene “tranquilidad absoluta” por la “conciencia de haber hecho algo extraordinario para Valencia”. Y en eso tiene razón, a juzgar por el, aquello fue algo extraordinario*.Y ya, si tenemos en cuenta que en su momentoa los valencianos, que no iban a pagar “ni un duro”, aquello más que extraordinario fue estratosférico.En fin, Camps no ha regresado, es que nunca se fue, como aquel tormento amoroso que te complicaba la vida y vuelve, de vez en cuando, para que no olvides que un día fue importante....Ahí sigue,(CJC) como le corresponde a un exmandatario que se precie. Acude a bordo de su coche oficial –no es un modelo Fórmula 1, pero lo pilota un chófer– y en su despacho le espera su secretaria personal. Francisco, excepto en junio y en diciembre que cobra el doble porque le dan la extra, qué menos.Las Cortes valencianas ya aprobaron la moción de Compromís para instar a Francisco a que abandone el CJC . Y si se anima a hacerlo,, “ni un duro”, lo mismito que iban a pagar los valencianos por el proyecto extraordinario...Así es él, un personaje fascinante que representa la resistencia, acabe como acabe su historia. Porque si se demuestra que no dijo la verdad, quedará patente su. Y si él tiene razón, habrá hecho una exhibición extraordinaria de resistencia ante una confabulación –casi planetaria– contra él, algo muy cercano al martirologio.Por cierto, me ha dado por revisar la letra de Tragedy , la canción de The Bee Gees que cito más arriba y dice así: “Tragedia, cuando pierdes el control y no tienes alma”. Qué cosas cantaban The Bee Gees...*Extraordinario (según la RAE): poco común, que sale fuera del orden...