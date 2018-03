El viacrucis de la política

No todo vale en política. Las actuaciones de estos días contra @ccifuentes son mezquinas, machistas y miserables. Parece que a algunos les gustaría conseguir lo que no consiguió un accidente de tráfico mortal. Retomando sus palabras de ayer: a seguir todavía con más fuerza. — Mª Dolores Cospedal (@mdcospedal) 22 de marzo de 2018

Sábado de Pasión, el viacrucis ha comenzado. En realidad, cada uno de nosotros carga con su cruz a diario... En política, que no deja de ser la vida, sucede lo mismo. Muy fan de cómo encamina la vía dolorosa cada cual.Del, ni hablamos. Esa larga procesión que no solo se lleva por dentro, en Cataluña, sino que ha traspasado el ánimo también fuera de aquella tierra, yComo homenaje a Artur, el surfero que un día se subió a la ola y luego se quedó varado, algunos tarareamos la de Camilo Sesto: ♪ “Y ya no puedo Mas, ya no puedo Ma”♪, canción ligera convertida en saeta por, las heridas abiertas en las palmas y los costados de este país, no se cerrarán en mucho tiempo.Esta semana, también ha caminado hacia el calvario Cristina Cifuentes. El martes acudió a la comisión del Congreso sobre la. “Yo, la verdad... que no sé muy bien a lo que vengo”, dijo sonriente.Después, durante el interrogatorio de los diputados, se mostró molesta,, ese showman que se desplomó del altillo popular y, desde abajo,Lo más destacado por los medios fue el morbo del, dando por hecho que Errejón y Cifuentes optarán a la Presidencia de Madrid en las autonómicas.Si tomamos la frase de Cifuentes:“Yo, la verdad... que no sé muy bien a lo que vengo”, el cara a cara con Errejón se podría resumir con un pasaje de la zarzuela madrileña La del manojo de rosas, Cristina en el papel de Joaquín e Íñigo en el de Asunción:CIFUENTES: ♪ Hace tiempo que vengo al taller y no sé a que vengo ♪ERREJÓN: ♪ Eso es muy alarmante, eso no lo comprendo ♪Y estábamos entretenidos en desgranar cuánto de verdad hay en las acusaciones de Granados, cuando saltó la publicación de eldiario.es . Entonces todo se evaporó. Hoy solo es más famoso que el máster de Cifuentes, un Master del universo, ¿recuerdan a He-Man?Existen muchos paralelismos entre la serie ochentera y el “máster de Cifuentes”. Aquella era una “batalla titánica entre el bien y el mal” esta es laAquellos libraban una batalla en las estrellas para defender Eternia y esta batalla pone en jaque a la máxima responsable de la comunidad de las siete estrellasen la bandera, cuya presidencia popular. La serie relataba la batalla contra las fuerzas de la oscuridady los actores de este asuntocon sus explicaciones contradictorias.La oposición pide un, si el asunto no se aclara sin tachones. Pero flota en el ambiente una pregunta: ¿Hay “fuego amigo”? ¡No se lo van a creer pero, en ocasiones, algunos compañeros de partido celebran la desgracia de “los suyos”!. Y ese silencio mariano... ¿Rajoy se ha entregado al reposo vocal previo a la Semana Santa?En medio del rumor del “fuego amigo” y, en pleno viernes de dolores,y manda firmes en Twitter:¡Qué mejor defensa que la ministra del ramo!Rompan filas pero no se alejen, atentos al final de esta serie que ha añadido más ruido a la Universidad Rey Juan Carlos, que la tuna.No solo los individuos, también los partidos cargan con su cruz, las encuestas.Al PP le bajan tanto los datos de intención de voto , que ha cambiado la gaviota por una encina para la convención de abril: "Es el más robusto, aguanta todo, tiene raíces profundas”, dijo Maíllo al presentarla. Fortaleza de puertas afuera, dentro están agobiados por si los de Albert les comen las bellotas., las encuestas no dicen que vayan a ponerse morados de votos. Algunos se han guardado en favoritos las palabras de Errejón en Salvados: “No descarto ade Podemos a la presidencia del Gobierno”. Eso sí que seríaasaltar los cielos del heteropatriarcado...En el PSOE también tienen lo suyo, los costaleros de Ferraz hace tiempo que no llevan el mismo paso, el capataz Ábalos no consigue la coreografía perfecta. Pero el hermano mayor,de que terminará con éxito el recorrido hacia las generales, pasando por las municipales: “Estamos tocando con la punta de los dedos el ser la primera fuerza política en este país”.Cuidado con las alusiones a “la punta”, ponen a huevo pensar en lo facilón, “la puntita nada más”. Ese “sí es no” en el que el PSOE lleva sumido mucho tiempo,, que no consuma la recuperación de lo perdido, de momento.Pero, para viacrucis, el de. ¡Qué excéntricos los franceses, detuvieron a un expresidente , lo sometieron a 25 horas de interrogatorio y le encasquetaron dos nuevas imputaciones, por financiación ilegal y malversación de fondos! Dice Sarkozy que vive “en el infierno de la calumnia”, eso sí que es un martirio y no lo de autocastigarse con el cilicio...Seguiría todo el día comentando calvarios variados, pero ustedes tendrán asuntos más importantes que atender y yo me voy a poner a hacer torrijas. Si no fuera por lo dulce de la vida... ¡Al cielo con ellas!