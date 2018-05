Lo que me sorprende de Pablo Iglesias y de Irene Montero y lo que me suscita desconfianza no es el mero hecho de que se compren un chalé en Galapagar por 600.000 euros. Para una pareja privilegiada de profesionales de la política en su edad, no es una inversión desmedida. Para la inmensa mayoría de los españoles, sí, pero para ellos no. Al aceptar sus salarios como diputados (parcialmente donados a su partido) y la compatibilidad de éstos con las actividades privadas –programas de televisión y derechos de autor– entran en laLegalmente, limpiamente, incluso merecidamente.Lo que me sorprende es que un especialista en la simbología del poder como Pablo Iglesias, y su pareja y número dos de Podemos, hayan tomado la decisión deen uno de los momentos cruciales de la política española.Yo vi cómo Carme Chacón decidióa la casa que su esposo había comprado en la República Dominicana, y que los medios de derechas habían enmarcado como “la mansión de Chacón en el Caribe”. Un adosado en la playa dominicana de 200.000 dólares se convierte con facilidad en una mansión caribeña. Ellos decidieron venderla para que no hubiera duda alguna, cuando ella pensaba presentar su candidatura a las primarias del PSOE.Yo he visto cómo una señora mayor emperifollada y enfundada en un abrigo de piel se encaraba conque a las 10.30 de la mañana salía del Círculo de Bellas Artes en Madrid: “¿Qué... a desayunar, ehhh?!!”, le dijo. Parece que un líder sindical no debe estar a esa hora en una cafetería de la calle Alcalá, sino picando piedra o encabezando una manifestación. He visto cómo Méndez tenía que dejar en un cajón un Rolex (o algo parecido a un Rolex), con algún significado histórico, que le había regalado no sé qué partido comunista.He visto el otro día a un político socialista que iba en turista aunque sus millas de la tarjeta de Iberia le habrían permitido ir gratuitamente en business. He visto a otrosdel centro de Madrid, o negarse a conducir un coche caro, aunque fuera ajeno o pagado de su bolsillo.Me sorprende que Pablo e Irene tomen esa decisión, porque saben lo que hacen y lo que significan con ello. El poder se ejerce también –yo me atrevo a decir que sobre todo– a través de los símbolos. Comprarse una casa en Galapagar con jardín, piscina y habitación de invitados es situarse en el campo simbólico de la elite. Es, Vallecas o Rivas, para convertirse en casta –castita al menos– ya sin matices ni complejos.Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero han tirado del argumentario arcaico para justificar, más el segundo que el primero, la decisión de sus camaradas: cada cual, lo importante no es el dinero de uno o una sino el dinero público, y ser de izquierdas no significa vivir debajo de un puente... Esos argumentos son en efecto los habituales en estos casos.Pero ser honrado significay ser coherente con tu prédica. Y si has dedicado media vida a simplificar la política como una lucha entre el pueblo virtuoso y la élite privilegiada, si has criticado a de Guindos por gastarse el mismísimo dinero que tú en un piso, si has paseado ostentosamente tu extracción obrera y descorbatada, y has hecho de ellaentonces permitir que la gente te imagine en bermudas al borde de tu piscina privada tomando una cervecita, es un error de neófito, que lo dudo, o una constatación de que, al final,Lo del chalé es una muestra evidente de lo fácil que esy lo fea que es la incoherencia entre lo que dices y lo que haces. Es un hito más, unido al asistente sin seguridad social, al pisito de protección oficial comprado y vendido con jugosa plusvalía en el municipio en el que gobernaba papá, a la beca generosa del departamento universitario amigo... Un hito más en el descubrimiento de, los mismos que se anunciaban como el Mesías de la nueva política: políticos al uso, más bien normalitos, con las mismas prosaicas debilidades que los demás. Pero mucho más farisaicos y engañosos porque gritan como profetas, condenan a los demás como sumos sacerdotes y proclaman ser los guardianes de la ética pública.Por lo demás, que disfruten cuanto antes del sol que acaba de llegar, y de su prometedor “proyecto familiar”.