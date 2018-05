Ese partido al que usted se refiere y Calimero

A Rajoy le pilló la sentencia del caso Gürtel en el puente de mando del gobierno de su país, a mí me pilló a 3.718 metros de altura , en el Parque Nacional del Teide. Yo diría que los dos hemos tocado techo, presidente,. Muy fan.Al conocer la sentencia más sonada de los últimos tiempos, recordé a un mito de mi infancia, Calimero , sería cosa del mal de altura…Por si me lee algún millennial y no sabe quién es ese personaje al que yo me refiero, voy a refrescar su biografía: Calimero era un pollito negro que no había salido del todo del cascarón, llevaba parte del huevo en la cabeza. Un ser melancólico queEs que aquello de “ La trama contra el PP” , el mantra que desde Trillo a Rajoy, pasando por Cospedal,tantos altos cargos populares, se parece un huevo a lo que repetía el pollito de los dibujos animados:Ahora que hemos conocido esa vistosa sentencia, conpara 29 de los 37 acusados y una–partícipe a título lucrativo–, ahora que tenemos en la mano una sentencia que alude a la clara existencia de una, con entradas y salidas de dinero del color del personaje lastimero (aunque de mayor tamaño que él): “Nadie me quiere porque soy pequeño y negro”, dan ganas de meter en la olla al pollito lastimero y hacerlo en pepitoria, en PPtoria, en este caso.Elucubrando sobre los posibles puntos de conexión entre la sentencia gurteliana y el pollito italiano, me he encontrado con, aquí detallo algunos ejemplos:CALIMERO: Apareció por primera vez en un anuncio de detergente en la Televisión italiana (1961). La trama publicitaria consistía en que el pollito negro recuperaba su plumaje amarillo al ser lavado con AVA, nuevo producto.EL PARTIDO POPULAR: Llegó al poder (1996) con Aznar al frente y su promesa era similar al anuncio del detergente italiano, pelillos de Naseiro a la mar, porque el líder del “Váyase, señor González” venía a limpiar España de corrupción Alguna coincidencia más:CALIMERO: El pollito, tras darse a conocer en el spot mencionado, entró a formar parte del elenco de una serie llamada(La costanza dà sempre buoni frutti).EL PARTIDO POPULAR: Según la sentencia, entró en unacon la red empresarial tejida por la araña de los business, Francisco Correa, y estableció una”. La sentencia niega que las donaciones fueran por amor al arte y afirma que tenían “un marcado carácter finalista, en tanto en cuanto es una manera de pagar favores, o la contrapartida, por adjudicaciones irregulares de contratos".No me digan que, como en aquel programa de Calimero, la constancia no dio buenos frutos para ambas partes contratantes…CALIMERO: Cada semana, la serie que se emitía RTVE abría con una canción llena de rimas sencillas: “Calimero Calimero, te quiero un montón / porque Calimero es todo corazón”.PARTIDO POPULAR: Los líderes populares también tiraron de rima fácil para machacarnos con su estribillo:CALIMERO: La letra de la canción continuaba así:“Cada semana entra en tu casa Calimero / verás que buen amigo es”.PARTIDO POPULAR: Según la sentencia, en la caja B entraban donaciones y salían sobresueldos –dinero en sobres–, para Mariano Rajoy y resto de dirigentes del Partido Popular. Esto, en una canción del estilo Calimero, podría sonar así:La serie de Calimero terminó hace mucho tiempo, a la de Gürtel todavía le quedan capítulos. Hay varias piezas separadas sin juzgar, entre otras la que se refiere a la caja B,, que es por lo que nos toman a los ciudadanos y, a lo mejor, algo de razón tienen…Este paísya veremos con qué fórmula, finalmente...La persona que aquí escribe está en estado de arrepentimiento y dispuesta a pedir perdón a un mito de su infancia:Querido Calimero:Te pido perdón por haber manipulado la historia en favor de mi texto y haber cogido, por las plumas, alguna sombra de paralelismo entre lo tuyo y lo de estos condenados a los que yo me refiero.Lean en la Wikipedia –oráculo de nuestros días–: Calimero es generoso y resuelto , y tiene un, intentando siempre ayudar a todo el que se encuentre en problemas o en una situación injusta”.Nada más lejos del caso juzgado y sentenciado, el pollito negro nunca se hubiera beneficiado de los débiles. Piensen en los recortes, en la Sanidad, en la Dependencia, en la Educación. Piensen en su día a día, en sus condiciones laborales. Piensen en las personas a las que quieren, en sus problemas económicos, en las enfermedades., piensen en lo poco que, en ocasiones, brilla el esfuerzo…Piensen en todo ello y en los que se lo llevan crudo y repitan conmigo la frase de Calimero: