No quieren cazar al ratón, sólo quieren llevarse el gato al agua

“No hagas leña del árbol caído, pero tampoco te sientes a esperar que dé manzanas”.

Acostumbrado a decir lo primero que se le pase por la cabeza, incluso cuando tiene la cabeza en otra parte, el ministro de Justicia ha resumido la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el vergonzoso caso Gürtel –que a estas alturas yanadie diría que es una trama “contra el PP”, sino “del PP” y para beneficio del PP y sus compinches–, argumentando que en realidad, que si se han lucrado “y tá-tá-tá-tá”. Su compañero del departamento de Cultura ha completado la teoría exculpatoria añadiendo que las penas impuestas a los miembros de la organización criminal de la que formaban parte Correa, Bárcenas y compañía las está usando la oposición “como excusa” para satisfacerPor supuesto, Méndez de Vigo se refiere a laque se discutirá en el Congreso el jueves y el viernes y sobre la que convendría ya cambiar la pregunta, porque lo sustancial no es quién la presenta, sino si este PP la merece, y. También estaría bien plantearse si los condenados de la calle Génova tienen que irse o se les tiene que echar, como escarmiento. Irse de rositas existe; echarte de rositas, no. Y aquí hablamos de políticos que han establecido un sistema que les permitiera financiarse de manera ilegal, algo que constituye una. Las instituciones no pueden estar en manos de los mismos quey para engañar y manipular a los ciudadanos. Ofrecerle a este PP encanallado unasalida honrosa, como parece querer Ciudadanos,, y pretender que Mariano Rajoy dimita y convoque unas elecciones generales: nunca lo hará, porque eso equivaldría a reconocer todos los cargos que siempre ha negado y que, en resumen,de esta historia para no dormir. “Yo nunca he sido el jefe de mis subordinados”, viene a repetir, una y otra vez, pero es nada más que otra de sus perogrulladas, sostenidas, eso sí, a favor de corriente en un reino de Babia donde se sigue discutiendo si él será o no será ese “M. Rajoy” al que los apuntes de su antiguo tesorero y amigo, sé fuerte, Luis, atribuyen cobros ilegales en dinero negro. Una joya. Haberlo mantenido en su puesto en nombre de la gobernabilidad, se parece a cuandode la dictadura, en nombre de la seguridad.Que esta legislatura ha acabado ya tiene que aceptarlo hasta quien propició que se alargase en el tiempo de manera absurda, que no es otro ques. Ahora, le ha venido bien, aparentemente, el derrumbe de sus socios, porque las encuestas lo hacen otra vez ganador, aunque las dos anteriores se equivocaron de norte a sur. La discusión es acerca del momento en que habrá que poner las urnas. Cs, porque entiende que se las va a llevar de calle. El PSOE prefiere llegar al poder y. Y el tercero en discordia, el PNV, espera que los socialistas les aseguren que les darán lo mismo que le habían sacado a Rajoy –en inversiones en el País Vasco y unaque les viene bien para afrontar el alto número de jubilados de su región, donde afortunadamente se vive bien, los médicos y los hospitales son estupendos y, en consecuencia, la salud es buena– y saben que los naranjas no les darían, como acaba de confirmar en una entrevista su propio líder: “¿El cupo vasco?”.Su última ocurrencia ha sido la de proponer unaque dé lugar a un Gobierno de circunstancias y en manos de “una personalidad independiente.” La cuestión, llegados a ese punto es: ¿de quién estamos hablando? ¿Existe eso en España? Y si existiera, ¿sería de fiar alguien así,de todo? ¿Dónde lo buscamos? ¿Quién lo elige? ¿Cuántos lo eligen? ¿Se trataría de alguien de consenso o de quien el aspirante y sus eventuales aliados decidan? Hablar es fácil. Convertir las palabras en hechos, no tanto. Sobre todo, para quien está acostumbrado a, y si es lo contrario de lo que dijo antes, pues aquí paz y después gloria,, se pone el traje de estadista y santas pascuas. Es divertido verlos hablar del bien común mientras cada uno busca el suyo. No quieren cazar al ratón, sólo quieren llevarse el gato al agua.