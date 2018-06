Todo lo sucedido en las últimas dos semanas necesitamos asimilarlo. El problema es que no da tiempo. Después de cada acontecimiento, se sucede una nueva convulsión que impide pararse a reflexionar sobre los hechos precedentes. Se trata deque condicionarán decisivamente el futuro que se avecina. He aquí once reflexiones a vuelapluma sobre lo que estamos viviendo:Pedro Sánchez ha formado un gobierno basado (en la mayoría de los casos) en un peculiar principio de escasa tradición en España. Se trata deen la materia de la que se van a ocupar. Toda una revolución.en el Gobierno implica un gran salto que enlaza con el hito histórico que supuso el ejecutivo paritario de Zapatero en 2004. Vivimos tiempos de reivindicación del movimiento feminista. Ahora tocaba ver quién está dispuesto a pasar además a los hechos. El nuevo Gobierno es una prueba incontestable.El Consejo de Ministros mantiene un eje ideológico de. Varios de sus miembros tienen experiencia internacional y aportan un notorio conocimiento pragmático de los retos y problemas a los que nos enfrentamos en un mundo globalizado.Hay unde quienes van a dirigir la administración en nuestro país. Rajoy siempre se definió como un político de hábitos y estética marcadamente tradicionales. Se sustituye un apolillado aroma clasicista por unmás representativo de las nuevas formas de entender el liderazgo contemporáneo. Del olor a naftalina a respirar un poco de aire fresco.Para Podemos se abre un interesante dilema. Es imposible entender la evolución planteada por Pedro Sánchez de no haber existido lapromovida por Podemos desde el 15M. ¿Colaboración o confrontación? ¿Aceptación o desafección? Seguramente la respuesta es más sencilla de lo que parece. Se trata de mantener lo que ha supuesto el mayor valor representado por Podemos, el de la infatigablede la política española hasta llegar al último rincón del país.El gobierno socialista tiene, según todos análisis ya publicados, unapor tres motivos fundamentales: la escasa representación parlamentaria del PSOE, la compleja heterogeneidad de los grupos que han apoyado la moción de censura y la potencia obstruccionista que puede desarrollar el PP en Congreso y Senado, especialmente sólida si contara con Ciudadanos como cómplice del bloqueo.La salida de Mariano Rajoy tiene un extraordinario valor en la. La más que probable llegada de Núñez Feijoo puede permitir al PP afrontar una renovación de su imagen y su discurso. La próxima sucesión de nuevos golpes judiciales puede amortiguarse al presentarse como. El impacto electoral que pueda tener este período de regeneración puede resultar a su favor partiendo de todo lo acaecido.La reaparición estelar de José María Aznar no ha decepcionado. De forma casi generalizada. Las críticas más intensas han venido desde el PP, después de escucharle decir que ya no milita en nada más que en sí mismo. Duele ver las críticas a un hombre tan solo y abandonado que ni siquiera tiene un buen amigo capaz de sincerarse con él y decirle la verdad:Seguramente, la mayor incógnita va a venir de la mano de Ciudadanos. El nuevo reparto de papeles en el debate político parecehaber dejado. Después de meses de haber aprovechado como nadie las diferentes coyunturas que se han ido sucediendo, el partido que lidera Albert Rivera tiene problemas para articular un discurso ganador frente a PSOE y PP. La llegada de Sánchez al Gobierno supone una dura competencia en el espacio del centro izquierda. A la vez, un PP renovado podría implicar unaque se había trasladado a Ciudadanos a la espera de la regeneración que ahora se prepara.La derecha ha anunciado una dura oposición. La primera línea de batalla consiste en afirmar que la moción de censura. Rajoy ha llegado a declarar que Sánchez es presidente con los votos del Parlamento, pero no de los españoles. Defender que el Congreso no es la representación del pueblo español y que las votaciones que allí se celebran no son la representación de la democracia nos introduce enLas expectativas de partida del Gobierno Sánchez no eran muy halagüeñas. La composición del ejecutivo ha sido. A veces, no tener grandes expectativas de éxito es la mejor antesala para conseguirlo. Todo parece indicar que van a tenerpara poder conseguir importantes logros legislativos. Lo que consigan llevar adelante siempre contará a su favor. Lo que no fructifique, abrirá un debate público sobre de quién va a ser la culpa.