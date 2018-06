La semana en la que todo cambió

¿Cuántos acontecimientos importantes caben en una misma semana? En la que estamos a punto de cerrar, se estrenó un presidente y montó un gobierno exprés, a lo Florentino,; el presidente que salió de Moncloa, abandonó la presidencia de Génova y dio comienzo; el ex presidente de lo uno y de lo otro, reapareció paray, de paso, tocar un poquito los pelendengues. Y a mí me hicieron un implante dental que me está dando más guerra que un niño aburrido en el coche. ¡Qué semana tan intensa! Muy fan.Todo comenzó el lunes con esasque salpicaron de apuestas las tertulias. Si Sánchez se hubiera puesto a vender boletos de “rasca y gana”, se los habrían quitado de las manos.El primero en confirmar que aceptaba el cargo de ministro fue Josep Borrell. Aquel que ganó unas primarias en 1998 y. Ya saben que el fuego amigo es ideal para las barbacoas políticas, como te churrascan los tuyos, nadie te va a churrascar, se ponen el pañuelo con cuatro nudos y te dan la vuelta en la parrilla, en un pispás, como a San Lorenzo.Después de Borrell fueron sonando otros nombres,como en aquel disco de Javier Limón.Y llegó el fichaje estratosférico,, al personal se le salieron los ojos de las órbitas espaciales. Claro, en el gobierno hemos tenidoEl fichaje de: lo de su aversión por el deporte, lo de sus críticas al mundo independentista… y, sobre todo, lo de haber trabajado en la tele, ¡eso es pecado mortal en este país! Si has trabajado en la tele, llevas el estigma de “bajo nivel” unido al hueso, cual implante dental.En España, a los que hemos trabajado en televisión y hemos hecho espectáculo en ese medio,. Es como si en maquillaje, después de taparte las ojeras, te practicaran una lobotomía con resultado final de reseteo de sesos y todo lo que hay en tu cabeza, lo que has estudiado, lo que has trabajado, lo que has escrito –me consta que– se borrara en un click.Máxim Huerta es, lo cual no nos asegura que vaya a ser un buen ministro. Ahora tiene el camino libre para demostrarlo y la mitad de las papeletas para que, dentro de un tiempo, aprobemos su gestión o nos hagamos “muy fans” de la misma y se lo reprochemos.Por cierto, esta enorme preocupación por la cultura tan expresada en estos días, es unojalá no sea como la Tigridia, flor de un día.El fichaje detambién fue muy criticado por algunas de sus decisiones judiciales previas, especialmente por elPero en su toma de posesión hubo una imagen que yo me he guardado en la carpeta de favoritos, un ministro del Interior, impensable en otro momento de nuestra historia.Y, miren, a mí me da oxígeno recordar que aunque, en muchos aspectos, nuestra sociedad ha dado pasos hacia atrás, en otros, este es uno,, lo saben hasta en la Luna.La ceremonia de la promesa del cargo también fue un estreno, por primera vez, del “como Dios manda” al “como la Constitución manda”. Y, no me refiero a mi tensión arterial, sino a la composición del Gobierno El once titular lo componen mujeres, por primera vez en la historia de nuestro país. Y sí, hace ilusión. Y sí, la meta es que algún día, del mismo modo que no contabilizamos calvos ni pelirrojos en el Consejo de Ministros –perdón, de ministras y ministros–. Pero, de momento, qué gustirrinín…En paralelo a los cambios en La Moncloa, en Génova también andan de mudanza. La despedida definitiva de Rajoy , por sorpresa –tan solo unos días antes, como Joe Rígoli–, acelera la carrera por la sucesión.De nuevo tenemos nombres para jugar al “rasca y gana”, aunque aquí el que ha rascado con zarpa ha sido el felino sin filtro, García Margalllo . “Yo haré todo lo posible para que Soraya Sáenz de Santamaría –a la que comparó con Godoy–…”.Y, en medio de este buen rollito,, ese personaje que está ya para serie de Netflix.Con voz susurrada de peli de terror, tan solo unas horas después de la despedida emocionada de su sucesor –al que él mismo eligió de modo “digital”–, Aznar se ofreció a reconstruir el centro derecha . Bricomanía persecutoria a Mariano.José María subrayó que. Su posición que, desde hace tiempo, es la de la mosca cojonera…De lo deque flotan en las aguas negras de la corrupción, olvídense y circulen. Ese señor del bigote del que usted me habla, el padrino de la boda cuya lista de imputados –y condenados– compite con la de la obra de Mario Puzo, tiene un concepto tan alto de sí mismo que se debe de ver desde la Agencia Espacial Europea.Iniciamos nueva etapa,. Señores del Gobierno, enrollen la alfombra roja del estreno, quítense el vestuario de gala,. Aquí ya no valdrá el currículum sino los resultados. Estaremos atentos al marcador.