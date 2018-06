El mundo avanza y retrocede

Publicada el 23/06/2018 a las 06:00 Actualizada el 22/06/2018 a las 21:05

Cuando era niña soñaba con el año 2000 e imaginaba, como muchos de mis coetáneos, que el futuro sería de color, nos transportaríamos en naves voladoras como en El quinto elemento y ya no comeríamos macarrones ni lentejas, porque una pastilla –esto me amargaba la vida– contendría todo lo necesario paraCuando era niña imaginaba que las miserias del mundo que conocíamos se borrarían al llegar el futuro. Y ya no habría personas que en la boca, en vez de comida, tuvieran moscas haciéndoles cosquillas, porque esos “” a los que aludían las abuelas para queal grito de “¡No enfades a Dios!,” también tendrían en la despensa sus aburridas pastillas de colores con sabor a patatas fritas, como nosotros, como todo el mundo.Cuando era niña imaginaba, en definitiva, una aquel presente que conocía, un porvenir súper tecnológico y aséptico, incluso aburrido, porque en mi proyección de lo que estaba por venir, la Humanidad le habría arrebatado todo el espacio a lay alUn día llegó el futuro y descubrí que casi nada era como yo lo había imaginado. En realidad, lo más parecido a esas naves voladoras de mis sueños son los drones, pero para transportarnos seguimos cogiendo el metro, el autobús o la bici y conducimos por autopistas terrestres… rescatadas.En cuanto a los macarrones y las lentejas, ambos han sobrevivido, pero las moscas continúan enredando sus patas en las pestañas deen todo el mundo.El futuro no cumplió mis fantasiosas expectativas infantiles, aunque es cierto que con él también llegaron otras novedades que mi imaginación recién estrenada, sin filtros y libre de prejuicios, como la de todo niño, no había acertado a visualizar.Por ejemplo, jamás imaginé, esa red de redes no entraba en mis planes soñadores, ni de lejos. Ni siquiera en una tarde de siesta fingida y obligada, en esas veladas de calor pegajoso, persianas bajadas y aburrimiento soporífero, me dio por acariciar la idea de que algún día podríamos acceder a casi todo en un '', relacionarnos con personas de cualquier lugar o ver los partidos de un Mundial en la pequeña pantalla de un móvil.Tampoco entonces habría podido imaginar que en 2018 veríamos a encerrados en jaulas reales , salvo que se tratara de una película de terror… Niños separados de sus padres, culpables estos del delito fatal de viajar de un lugar a otro, intentando encontrar una. Si entonces me hubieran dicho que el futuro era esto,Esta imagen de la, una más, nos hace bajar de la nave voladora de los sueños para estamparnos de bruces con la realidad: el mundo nunca acaba de evolucionar,, el hombre da un paso hacia delante y otro hacia atrás, y todo vuelve al mismo lugar.Esta semana han coincidido, paradójicamente, las imágenes decon las de esa manada de individuos condenados por “abuso”–en fin– que salen a la calle en libertad provisional. Yse suma al festival llamando “” a los nuevos 224 migrantes a los que impide llegar a la costa italiana Al ver juntos estos hechos, podría parecer que hemos viajado al pasado pero no, todos ellos son, de todos los tiempos, porque la maldad camina junto al hombre desde siempre y nunca desaparece en naves voladoras de papel de plata.Qué gran resumen para un mundo tan falto de empatía se puso Melania en la espalda: “A mí no me importa.”.