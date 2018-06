El postureo fotográfico en política

Publicada el 30/06/2018 a las 06:00 Actualizada el 29/06/2018 a las 20:20

.@sanchezcastejon evalúa sus recientes encuentros con líderes europeos tras visitar esta mañana a #AngelaMerkel en Berlín. Las manos del Presidente marcan la determinación del Gobierno. Mañana comparece ante el @Congreso_Es pic.twitter.com/QZqtwQa3rT — La Moncloa (@desdelamoncloa) 26 de junio de 2018

Los posados de Íñigo Errejón para Esquire que han sorprendido en las redes https://t.co/PPhI5DkGeb pic.twitter.com/Bi7exH2XdO — eldiario.es (@eldiarioes) 25 de junio de 2018

Un abrazo enorme a @npastorioficial!

Un verdadero placer haber coincidido hoy en el aeropuerto pic.twitter.com/3ADABozkZf — Sáenz de Santamaría (@Sorayapp) 27 de junio de 2018

Dice mi madre con mucho pesar que, desde que hacemos las fotos con los móviles, ella no tiene ninguna: “Siempre decís que me las vais a dar y luego, nada, nunca las veo, yo las quiero en papel”. Y tiene razón, antes podíamos resumir una vida en un álbum,… y lo que no tienes a mano, es como si no lo tuvieras.Hoy me ha dado por pensar en las fotos, inspirada por el río de chistes que provocaron, con gafas oscuras y gesto de Tom Cruise en Top Gun.Lasucedió a la de días antes, a quien también asesoró Iván Redondo en su día, el expresidente extremeño fue inmortalizado, como Sánchez, corriendo y jugando con su perrito, solo faltaba un pie de foto homenaje al registrador exmorador de Moncloa: “Los presidentes hacen cosas”.Tras las fotos del avión llegaron otras, las de las manos que “marcan la determinación del Gobierno”.El cachondeo generalizado, tras el destape manual, provocó el cabreo de varios políticos socialistas y el disgusto de Sánchez:, dijo en los pasillos del Congreso cuando le preguntaron por la cuestión. Varios medios publicaron que, tras una reunión en Moncloa, Sánchez dio la orden de que se acabaran las fotos a la de ya.estos posados-robados eran una mina.En la misma semana, un reportaje en la revista Esquire del candidato de Podemos para las autonómicas en Madrid, Errejón, “incendió las redes” (me chifla esta expresión 2.0 tan resobada)., con gafas de sol y gesto de malote, provocó otro arsenal de bromas y comentarios.Un par de días después, una de las pilotas que compite en la carrera de autos locos para la presidencia del PP, Sáenz de Santamaría, colgó en su cuenta de Twitter un, con quien coincidió en un aeropuerto. Seguro que la candidata pensó que posar con una artista admirada y querida por tanta gente, era positivo para su campaña,, que tengo que ganar a los otros cinco…Vivimos en la época del postureo y las fotos son un arma imprescindible. Mi sobrina adolescente se mata a selfies, yo creo que tiene ella más fotos en su móvil que Annie Leibovitz en los archivos de toda una vida. Claro, que no tengo autoridad moral para criticarla, a su edada, solo que nosotras, como niñas del siglo XX que éramos, ejercíamos el posadoy soplábamos para acelerar el revelado. Eran otros tiempos.En esto de la pasión compulsiva por, ya no hay límite de edad, seamos honestos. Muchos adultos fotografiamos los platos antes de comer, a nuestro perro quinientas veces al día –la mía aprenderá a hacer la peineta de Bárcenas para responder a mi acoso de paparazzi que no respeta la intimidad de su cesto de dormir–, e inmortalizamos cuadros en los museos antes, incluso, de haberles dedicado una sola mirada. Algún día,para el respetable público que la contempla a través del smartphone (y eso que nos quejábamos de que esté protegida por un cristal blindado…).La política está íntimamente unida al postureo, forma parte de su esencia. Los primeros objetivos de un político sony, en esto, la fuerza de la imagen es indudable. Hay quien cree que una imagen vale más que mil propuestas políticas…Por eso me encantó el choteo que ocasionaron las instantáneas presidenciales, porque, además de sentido del humor –que valoro enormemente, como mis lectores habituales ya saben– denotaba, del que ha vivido, del que levanta la ceja y sonríe cuando tratan de venderle una moto.Si se confirma que queda definitivamente cerrada la galería de fotos presidenciales molonas, si es firme la decisión de terminar con una exhibición dehabiendo como hay un sinfín de decisiones importantes por tomar y muy poco tiempo para demostrar si hay un proyecto serio de país, pues oye, ni tan mal.Las redes sociales tienen enormes defectos, pero una de sus grandes virtudes es su función de altavozparaque antes nos comíamos con patatas. A ver, comer, nos los seguimos comiendo, pero solo si están muy bien cocinados, son muchos años viendo MasterChef.NOTA DE LA AUTORA: Hablando de fotografía, les recomiendo la, editora y mucho más. Sus fotos son poesía hecha imagen.