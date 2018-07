RTVE y la amnesia selectiva

Publicada el 04/07/2018 a las 06:00 Actualizada el 03/07/2018 a las 20:35

Asistimos en los últimos días a uno de esos ejercicios de desinformación que, al menor descuido, terminan convirtiendo lo negro en blanco y el agua en vino. La fórmula es muy conocida y la técnica muy practicada, de modo que lo sorprendente es la facilidad con la que se instala un determinado marco de pensamiento que logra dar la vuelta al problema de fondo y hasta lo hace desaparecer, siempre que desde el otro lado del tablero alguien colabore a facilitar la tarea. Viene ocurriendo en asuntos tan distintos y distantes como el anuncio deo laNo hay un solo debate radiofónico o televisado en el que no se alcen voces revisionistas que manifiestan su “respeto” o “indiferencia” ante la intención del Gobierno de trasladar el cuerpo embalsamado del dictador a donde su familia decida, pero que inmediatamente, sino por un régimen republicano criminal que a su vez habría protagonizado otro golpe en el 34 con la revolución de Asturias, y que luego asesinó a José Calvo Sotelo, de modo que el ‘alzamiento’ habría sido una reacción poco menos que inevitable ante la "provocación comunista", etcétera, etcétera.Los datos no importan. No les importa que España sea el país del mundo con más desaparecidos después de Camboya, ni que, ni que el régimen franquista no pusiera fin a sus crímenes hasta pocas semanas antes de que su caudillo muriera en la cama. Simplemente les interesa, en un intento de reconvertir un golpe de Estado y una dictadura que duró 38 años en una especie de duelo a garrotazos en el que todos eran víctimas y culpables en el mismo grado. (Lean aquí una pertinente reflexión de Luis García Montero sobre el tema).¿Niegan acaso los historiadores, y los propios actores políticos de la época, que hubo crímenes en la retaguardia de la República, sobre todo en los primeros meses de la guerra? Al contrario, desde Manuel Azaña a Juan Negrín dejaron testimonios de esa violencia y de las medidas que se fueron tomando para intentar ponerle fin. Pero da igual:para sustituirlo por otro marco en el que se confrontan víctimas y verdugos, democracia y dictadura, en igualdad de condiciones y responsabilidades. El revisionismo y la manipulación de la historia encuentran un pariente muy útil en la amnesia selectiva. Cuanto menos sea recordada y contrastada la realidad más posibilidades hay de instalar una realidad paralela.La técnica sirve para cualquier cuestión política de fondo, y lo estamos comprobando con la gestión del proceso para la renovación de RTVE . Para que no haya dudas, escribámoslo pronto y claro:. Las propuestas, contrapropuestas y filtraciones de nombres de periodistas para el cargo han sido vergonzantes y vergonzosas, porque llevan a la conclusión de que ninguno de los dos partidos ha entendido en realidad lo que significa un medio público de calidad, gestionado con autonomía y profesionalidad frente a la permanente tentación de manipularlo desde el poder. Tenían un modelo claro del que partir, que era el que funcionó durante la etapa de, de quien se podrá criticar lo que se quiera, pero que fue el único presidente de Gobierno quepese a que desde su propio Gobierno y desde su propio partido hacían lo posible y lo imposible por manejarla. Ese fue, para imponer una dirección partidista de la radiotelevisión pública utilizando como cantera el periódico La Razón y la emisora Intereconomía, de donde salieron los principales directivos para culminar en un presidente,, que nunca se molestó en disimular su militancia, hasta el punto de aparecer como “cobrador” del PP en los ‘papeles de Bárcenas’.Tienen toda la razón PSOE y Podemos, o viceversa, cuando denuncian que si no ha habido antes un cambio consensuado en RTVE ha sido por la, que tan pronto apuesta por el concurso público como se alía con el PP para evitar que el cacareado cambio se ejecute con una comisión de expertos realmente plural. ¿Justifica esa evidencia la actitud mostrada por los negociadores de Podemos y PSOE a la hora de acordar un nuevo Consejo de RTVE, por transitorio y provisional que sea? Claro que no, porquecuyo respaldo necesitaban, sino sobre todo conque, a través de sus Consejos de Informativos, han batallado durante los últimos seis años por mantener la dignidad de una empresa que pertenece, y debería demostrarse cada día, a toda la ciudadanía.A la manipulación practicada por el PP (y documentada a través de decenas de informes de los periodistas de RTVE ) hay que sumar ahora los múltiples esfuerzos por aplicar una amnesia selectiva. Como la exhibida poreste martes ante los micrófonos de Carlos Alsina en Onda Cero . Ha tenido el cuajo de denunciar que. Pero dice que no recuerda que él nombró presidente del ente público a un diputado del PP,. Tristeza es lo que produce revisar la cobertura que los comisarios de turno ordenaron entonces sobre las protestas por la guerra del golfo o sobre la huelga general convocada por los sindicatos.Lo triste es que la votación de este miércoles en el Congreso se produce después de diez días en los que sólo hemos leído o escuchado los nombres que unos proponen y otros vetan, pero apenas hemos oído o leído nada sobre proyectos . Si se ha llegado a este punto es por la resistencia del PP a abandonar lo quey la negativa de Ciudadanos a facilitar un cambio profundo hacia la independencia (con control parlamentario) de los medios públicos. Era una oportunidad magnífica para que los grupos que forman la nueva mayoría parlamentaria demostraran su respeto a la función esencial de los medios públicos en democracia. Y se ha desperdiciado en parteque tanto les favorece.Lo mejor que le puede ocurrir a RTVE es que la etapa que ahora se inicia, tan respetuoso como exigente con el trabajo de los periodistas y sostenible en su gestión empresarial. Hay propuestas ( aquí pueden leer por ejemplo la planteada por el grupo de estudio Teledetodos) y hay precedentes. Para avanzar, eso sí, se precisa creer honestamente en lo público y vacunarse contra los sectarismos y la desinformación.