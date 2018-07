Corinna y las cloacas del Estado

Publicada el 13/07/2018 a las 06:00 Actualizada el 12/07/2018 a las 20:00

info Libre

¿Cómo es posible que no cayera fulminado el gobierno de Rajoy cuando se descubrió que su ministro del Interior Jorge Fernández Díaz impulsó una operación de seguimiento y espionaje de rivales políticos en Cataluña? En las grabaciones desveladas entonces por el diario Público llegaba a escucharse al ministro incluso decir que Rajoy estaba “informado”.

¿Cómo es posible que ese mismo Gobierno consintiera (y utilizara) una guerra encarnizada entre responsables policiales que llegó incluso a los juzgados y en la que asomaba el uso de recursos públicos para resolver vendettas particulares y disputas de poder?

¿Cómo es posible que el hoy excomisario José Manuel Villarejo campara a sus anchas durante décadas, con gobiernos del PSOE y del PP, con Rubalcaba y con Fernández Díaz, al mando de todo tipo de operaciones secretas al tiempo que acumulaba un patrimonio empresarial incomprensible en un funcionario público?

¿Cómo es posible que durante treinta años funcionara una puerta giratoria que comunicaba directamente el ministerio del Interior con grandes empresas españolas, de modo que ilustres comisarios muy condecorados pasaban a dirigir la seguridad de esas grandes empresas con emolumentos disparatados?

¿Cuántas grabaciones, dosieres personales, operaciones de espionaje realizadas con recursos públicos han servido o aún están pendientes de ser utilizadas para chantajear o condicionar decisiones políticas, económicas, financieras o periodísticas?

Deberíamos haber aprendido algo. Como pueblo. Despreciar por completo el llamado régimen del 78 es injusto y prepotente. Negar los miedos, presiones, condicionantes, agujeros negros ees tan falaz como empeñarse en que esa transición fue modélica y pacífica ( repasen aquí la violencia soportada). Mirar con los ojos de hoy las decisiones de hace cuarenta años es también garantía de distorsión de la realidad. Nuestro problema no es tanto lo que se hizo (lo que se pudo hacer) en la transición sino lo que no se hizo después: los problemas enquistados, los silencios cómplices, las adulaciones bien pagadas, la desmemoria por decreto, el poder concebido como cortijo particular.desde el 23-F, hasta que en un momento dado (que podría situarse en el 15-M) explosionó el hartazgo colectivo. Y ahora corremos riesgos similares cuando escuchamos el sonoro y patético silencio institucional ante elpublicadas por, las acusaciones explícitas al rey emérito y la evidencia de quedesde el franquismo hasta hoy.Leer y escuchar a una “amiga entrañable” del padre del rey de España el relato detallado de cómo el entonces jefe del Estado habría exigidopara la construcción del AVE a La Meca ; o de cómo habría utilizado a; o de cómo el mismísimo jefe de los servicios de inteligencia españolessi desvelaba lo que sabía de Juan Carlos de Borbón… es sumergirse en el alcantarillado de un sistema corrupto. No se trata sólo de quienes extraían recursos públicos para sus bolsillos o los de sus amigos y cómplices, sino de todos aquellos que conocían los negocios en torno a la Corona ycon la excusa de no perjudicar a la Marca España.No se trata sólo de justicia, que también., el juez instructor del caso Nóos, al saber que la aristócrata alemana dice haber sido testigo de cómo el exmonarca, hoy en prisión. Se trata sobre todo de credibilidad democrática. Para fortalecer el sistema no basta con sustituir el bipartidismo por el cuatripartidismo. Un parlamento fraccionado es una consecuencia más del citado descrédito institucional, quepor la pestilencia de esas mismas cloacas.Es un enorme ejercicio de hipocresía escandalizarse ahora por unas grabaciones que ven la luz cuando(incluso hogazas enteras) para poner de los nervios a supuestos guardianes del sistema. Ante unas filtraciones evidentemente interesadas cabe hacerse (o hacernos) algunas preguntas:Se puede (y se debe) encarcelar a Villarejo, al Gordo y al flaco a la luz de tantos. Pero no es sostenible el espeso silencio institucional de quienes pretenden seguir dando largas o. Todavía seguimos esperando una explicación transparente de la Casa del Rey sobre aquella cuenta millonaria que Juan Carlos I heredó de su padre en Suiza . Y a partir de ahí, continuamos a la espera de detalles sobre la cuenta Soleado, la Obispado y otras tramas que conectan la Gürtel con el caso Corinna como. La inviolabilidad absoluta del Jefe del Estado fue uno de esos errores flagrantes de nuestra “modélica” transición. La “chapuza” jurídica que envolvió la abdicación del rey emérito (en palabras del entonces presidente del Congreso Jesús Posada ) no debería desembocar en otra amnesia colectiva. Es imposible dar credibilidad a una segunda transición si se mantiene el alcantarillado de la primera y el hedor que aún despide.