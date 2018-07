Los compromisarios, la batalla final

Publicada el 14/07/2018 a las 06:00 Actualizada el 13/07/2018 a las 21:42

“ 3.082 hombres y mujeres decidirán con su voto el futuro de ese partido al que usted se refiere. 3.082 hombres y mujeres con sobres… y cabinas para que nadie pueda adivinar a quién votan. 3.082 hombres y mujeres populares tendrán que elegir entre ella, Soraya Sáenz de Santamaría, la superheroína que busca provocar un tremendo dolor de cabeza al presidente socialista y él, Pablo Casado, el joven que fala galego en la intimidad…



Solo puede quedar uno y lo elegirán ellos.



No se pierdan el capítulo final de:



LOS COM-PRO-MI-SA-RIOS” .

En las primeras primerísimas “primarias” del PP, los afiliados que se animaron a votar, aquellos que formaban parte de esa lista jibarizada de inscritos ––, eligieron con quién querían ir.Pero todavía no pueden cantar: “¡¡Hemos ganado!!”, porque la última palabra la tienen los compromisarios , estos serán quiénes decidan quién lidera el partido de la gaviota –perdón, del charrán, perdón de la encina– en elque se celebra los días 20 y 21 de julio en Madrid. ¡Qué nervios! Muy fan.La pelota está en el tejado de esos 3.082 compromisarios y con el cotilleo sobre sus presuntos apoyos, está la cosa muy animada, saquen las pipas:– Que si Casado dice que Saénz de Santamaría ha intentado comprar a los compromisarios ofreciéndoles puestos guapos. Oyoyoyoy.– Que si Cospedal se vio con Sáenz de Santamaría pero le cederá sus apoyos a Casado. A Soraya ni agua.– Que si alguien ha hecho un vídeo en el que ponen a los apoyos de Soraya Sáenz de Santamaría como ejemplo de lo más viejuno del partido. ¡Uh!– Que si pa viejuno Casado hablando en contra de la ideología de género mientras Sáenz de Santamaría denuncia haber sufrido machismo.– Que si Casado ha pedido sobres –cerrados– y cabinas para garantizar el voto secreto, tras denunciar presiones de los “aparatos”. Casado, con posgrado en Harvard, lo llamará en la intimidad: “pressing aparating”.– Que si los dos candidatos están peleando para que el presunto delfín que no llegó ni al principio de la carrera, Núñez Feijoo, les ceda sus compromisarios gallegos en modo Wallapop: “¡Oye, qué vas a hacer con esos compromisarios si no los usas!”– Que si los compromisarios no tienen obligación de seguir las órdenes de sus barones, y pueden votar lo que les salga de… la conciencia.¡Me rindo, no hay pipas pa’ tanta cábala!Ahora sabemos que los compromisarios emitirán su voto un día, el capitán que ha estado al mando de ese barco con vela génova desde octubre de 2004. Mariano abandonará Santa Pola y el registro para volver a ser presidente por un día.Asegura De Grandes, presidente del comité de la comisión organizadora del congreso, quey recibirá un homenaje merecido por todos estos años al frente de la cosa. Sugiero que nadie tenga la feliz idea de regalarle un “Oscar al mejor jefe”, eso es muy noventero y el lema del congreso es “El futuro de España”. Fin de la cita.Por cierto, dice De Grandes que el discurso del presidente saliente y moliente será “absolutamente neutro”, que, o sea una cosa neutral tipo: “es el compromisario el que elige al presidente y es el presidente el que quiere que sean los compromisarios el presidente”.Pero hay quien opina que el mensaje de Rajoy sí puede cambiar intenciones de apoyo, imaginemos que le da por decir: “¡Un plato es un plato, un vaso es un vaso y una Soraya es una Soraya!”.Estaremos muy pendientes de los posibles mensajes subliminales de Mariano, “bienvenidos a la Nave del misterio Popular”.El sábado tendrá lugar la votación y la proclamación del/la nuevo/nueva presidente/presidenta. De Grandes confía en que el partido se una “en torno a quien gane” y que el reparto de vicesecretarías y secretarías puedaTraducido al lenguaje común, el final feliz del congreso, según De Grandes, es una conga en la que bailarán todos, como sucede en las bodas, que se intercalan la familia del novio y la de la novia al ritmo de “follow de leader, leader, leader”. Pero yo diría que si gana Soraya Sáenz de Santamaría, su oponente jurará en arameo en la intimidad y si gana Casado, será la exvicepresidenta la que acabe tomándose el paracetamol.Todos muy atentos a los compromisarios, los auténticos protagonistas de este congreso, su papel estelar da para locución latina de serie setentera: