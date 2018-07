El obispo de Alcalá, el Maluma de la Conferencia Episcopal

Publicada el 28/07/2018 a las 06:00 Actualizada el 27/07/2018 a las 20:22

Pocos artistas tienen la capacidad de. Conseguir un exitazo como “Despacito”, que encabece todas las listas, no sucede a diario. La precisión para dar en el clavo, una y otra vez, está al alcance de muy pocos.En esa élite de los que triunfan en cada intento, tenemos que hacer mención de honor a undel top ventas,. El obispo de Alcalá de Henares es la Beyoncé de la Conferencia Episcopal. Muy fan Hoy voy a pecar de intrusismo profesional –espero que me perdonen los periodistas musicales–, para hacer la crónica del concierto de “El monseñor”, por si alguien se lo perdió en directo.El artista Reig Plà estrenó su último éxito en la tele,. En la pública, para más señas. Y como hay escasez de programas musicales en la parrilla televisiva –hoy en día no tenemos “La Edad de Oro” ni “La juventud baila”–, Juan Antonio. Fue el pasado domingo, lo retransmitióde RTVE.El momento más emocionante, daban ganas de acompañarlo con los(ya no se encienden mecheros en los conciertos, por si queda algún despistado entre los lectores), llegó durante la homilía.en el escenario, se soltó el pelo de la mitra y dijo que “La culpa fue del chachachá”, perdón, del condón.Su Excelencia Reverendísima no cree que las infidelidades conyugales lleguen por pura “Satisfaction” –ese éxito es de la competencia, sus majestades satánicas– sino que las provoca el preservativo. Y lo cantóComo brillante creador de conceptos que es, monseñor definió los preservativos como “regulación artificial de la natalidad”.(léase la interjección con el tono del gritito inolvidable de Michael Jackson La emoción delfue in crescendo en el concierto desenchufado y llegó a calentar tanto el clima que. Cómo olvidar esta letra:Claro, como todo el mundo sabe,que se le pierde el respeto a una persona, a una persona del género femenino, concretamente. Y es que la mujer que no practica el sexo para reproducirse, únicamente, dentro del ámbito conyugal, concretamente, no merece. Aquí le habría quedado niquelao’ el estribillo de moda: “¿Y el anillo pa’ cuándo, y el anillo pa’ cuándo?”En fin, queridos melómanos, el obispo Alcalá, él nunca defrauda, hace poco ofreció un servicio para liberarse de la lujuria y alcanzar la sobriedad sexual en la web del obispado de Alcalá, bajo el nombre de “ Sexólicos anónimos ”. El pasado domingo, cuando abrió la boca en la homilía televisada “tú y yo lo sabíamos seguro, será 3, 2 ó 1”.Después de haberde éxitos con sus temazos anteriores : “Los gays encuentran el infierno”, “El feminismo es un paso a la deconstrucción de la persona” o “Hay menores que desean el abuso y”, Reig Plà regresa al top de las listas pinchando el condón que previene embarazos no deseados y enfermedades mortales.Si no fuera tan irresponsable, tan machista y tan dramático lo que canta, sería como paraen todas las pistas muertos de risa. Reig Plà es el