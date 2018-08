El fin del mundo y nosotros con el máster

Publicada el 09/08/2018 a las 06:00 Actualizada el 08/08/2018 a las 20:47

El vídeo anterior es de la. Las imágenes de altísima resolución, obtenidas con el telescopio Hubble, fueron divulgadas por la NASA. La música que las acompaña es de Koda.Parece que hay algo más allá fuera de Pablo Casado, el momio del Valle de los Caídos y las campañas de demonización del migrante. También parece que hay algo más que Cataluña, no importa cuál sea su burladero (perdón por el taurinismo). Este vídeo también refuerzaAhora podríamos hablar sobre Donald Trump y sus amenazas contra cualquier empresa que comercie con Irán (), de la importancia de ser British tras el caos del Brexit, del xenófobo italiano de Matteo Salvini (por cierto, ¿dónde está el M5S?) o del nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, queTengo una mala noticia: Andrómeda es unaque hace 2.000 millones de años () se merendó al llamado Grupo Local, una tercera gran galaxia que estaba por la zona en la que nos encontramos. Dentro de 4.000 millones de años, Andrómeda hará lo mismo con la Vía Láctea.Tenemos, de momento, dos hechos incuestionables:y nuestro entramado galáctico tiene. La colisión no será frontal, pero pasaremos a formar parte de una nueva supergalaxia que deberá reajustarse y habrá cambios de ubicación. No se preocupen, es un proceso largo, larguísimo. No lo veremos.Si el Sol superara la mudanza, es decir, si nos tocara una zona respirable dentro del nuevo gigante, dispondríamos de, porque eso es lo que va a durar el combustible de nuestro Sol. Después, boom . Tenemos 4.000 millones de años para cambiarnos de galaxia.La NASA lanzará este viernes (si no hay demoras) la misión Parker Solar Probe, en homenaje a Eugene Parker ​​​​​. El objetivo es(metafórico) el Sol y obtener el máximo de información. Quizá nos ayude a. En este enlace de la NASA tienen más información.Es un campo apasionante en el que reina la ciencia, y a veces la filosofía de la ciencia. No hay rastro de dios ni del relato de los seis días de trabajo (al parecer sin contrato) de un único creador. Lo que aún no sabemos es, pero es algo que aspiramos a resolver con las ondas gravitacionales ​​​​​.En EEUU están los creacionistas que exigen enseñar en las escuelas su narrativa, en la que todo se produce por voluntad de dios, tal como explica la Biblia, negando la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin. ¿Existen pruebas de que lo que narra es cierto o se trata de un copy & paste de relatos y mitos anteriores? Después está la, no de los hechos demostrables. Le sucede a losCon Trump en el poder lo tendrán más fácil, no tanto por el presidente que no parece muy creyente en su vida personal, sino por el clima ultraconservador que se mueve a su alrededor , y del que él es consecuencia.No sé como estarán ahora las estadísticas, pero en 2010, cuatro de cada diez estadounidenses se declarabany otros cuatro creían queCuento esto para contextualizar el siguiente vídeo. Unse indignó con Mohamed Hashem por explicar el Big Bang. Hasta le ofendió la palabra Big Bang, dicha en inglés, porque es extranjera. Ese es el magma en el que crece la estupidez ambiental ¿Qué causó el Big Bang? Siete preguntas que trata de resolver la BBC ¿Qué había antes? Algunos responden,. Es una palabra inquietante porque la nada seria la ausencia de todo.Y está Stephen Hawking, siempre un paso delante ¿Y todo esto a qué viene? Todo empezó porque quería escribir sobre el cambio climático y de que no debemos subestimar laantes de su tiempo galáctico. Para cerrar, no dejen de asistir a esta asombrosa charla de Frans de Waal, uno de los grandes expertos en primatología. Aunque trata de(él inventó el término) no tiene nada que ver con la política. ¿O sí?