La vuelta al cole, Trump y una bolsa con caca

Publicada el 08/09/2018 a las 06:00 Actualizada el 07/09/2018 a las 18:54

. Atrás quedan la tumbona, el tinto de verano y el eco de las voces de los becarios, que han dado sus primeros pasos profesionales en los micrófonos de las radios.Los políticos también empiezan curso aunque, en realidad,a los sustitutos fácilmente… Casi todos han seguido con sus mantras mientras llovían las Perseidas.Y al igual que los temarios se repiten en las aulas escolares, en política los asuntosde los del curso anterior. Repasemos.A tan solo tres días de la Diada, el problemón catalán sigue enquistado. Ahoraque unos atan y otros desatan y entre nudo y nudo, el paisanaje sigue atrapado en una historia más interminable que la de Michael Ende.Los Presupuestos Generales con sus lugares comunes: la aritmética parlamentaria, los apoyos, las peticiones, las contraprestaciones y la incógnita a despejar: ¿Los PGE avalarán la continuidad del, o le darán elDe momento, la reunión de Sánchez e Iglesias,, ha dado un poco de oxígeno al Gobierno. Veremos si Pedro y Pablo vuelven a pelearse, como, o si se convierten en una pareja consolidada, comoEn el capítulo de despedidas destacadas, la de, por sorpresa. El hombre afable y templado de En Comú Podem se confiesa agotado por la vida política y, sobre todo, en deuda con su familia por el tiempo que les ha robado. Eso le honra a Domènech, algunos nos vamos felices a trabajar para librarnos, durante unas horas, de los lazos familiares que,, verdes nos ponemos en Nochebuena.Pero algunos no se creen que el motivo causante de la decisión de Xavi sea únicamente la familia de verdad ycon que la familia política ha tenido algo que ver. Claro, a fuerza de ver luchas internas,y cualquier abandono en política lo relacionamos con el fuego amigo, las presiones y las filias y fobias que maceran en los partidos.Sea por el motivo que sea, la decisión de irse, cuando uno no quiere estar, es la más inteligente y, en el servicio público, la más honesta. No echaremos de menos los gritos o los insultos del líder catalán, él no era de esos que pintan de colorel discurso político, de hecho, el día que más calentó la sesión parlamentariaLa que no sabemos si saldrá de la política, por la puerta giratoria, esque ya no es vicepresidenta, a causa de la moción, y no es lideresa, a causa de Casado.De momento, en el hemiciclo, a la exmujer poderosa le han sentado en segunda fila y a Montoro, Báñez, Nadal y Méndez Vigo en la tercera,, esos que meten bulla y no escuchan al profe. Mi sueño sería ver a mi Montoro lanzando arroz, con el canuto del boli Bic en la boca, cuando esté Casado en la tribuna…La era Casado, el señor Miyagui de Rajoy y Aznar que les enseñaba a dar cera y pulir cera en elecciones. Por cierto, Villalobos, su pareja, también ha sido borrada de la pantalla principal del Ipad del nuevo jefe, pero a mí el que me preocupa es Manolo, el conductor más sufrido de España.En Andalucía. Albert y Susana se culpan mutuamente de que se acabe lo suyo. A mí ya nada me extraña, desde lo de Romina y Albano yo ya no creo en el amor eterno. Pero la oposición asegura que no hay divorcio real, que todo es un teatrillo para justificar el adelanto de elecciones, unen el que ambos ganarían… ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte!El notición de los noticiones esEl famoso artículo anónimo publicado en el New York Times ha abierto la puerta a todo tipo de especulaciones, la que más me ha gustado:una fantasía, muy atractiva, en código "Aquí hay tomate".Donald ha dicho: "I’m draining the swamp" expresión que ha utilizado en otras ocasiones y que significa: "estoy secando el pantano", traducido:Hay quien olfatea, como Hannibal Lecter, un Impeachment, traducido: "Hasta luego Mari Carmen". Y esto del impeachment es un wishful thinking queA mí me vendría muy bien que se convirtiera en realidad porque me aposté una cena yEl curso empieza entretenido aunque,. La luz sube hasta el infinito y más allá, los parados son más en agosto y los restos de Franco siguen en el Valle –por poco tiempo–.La falta de civismo continúa presente en las calles.Lo digo porque,por parques y jardines con mi Betty, encuentro escenascomo estas que indican que algunas cosas de las que pasan, no son culpa de los políticos. Ni siquiera de Trump.