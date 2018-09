¿Para qué estudiamos?

Publicada el 13/09/2018 a las 06:00 Actualizada el 12/09/2018 a las 20:34

Estudias porque quieres aprender. Aprendes porque quieres saber. Quieres saber porque quieres hacer las cosas mejor:, ser experto en solucionar tal o cual problema, saber cómo salvar la vida a alguien o cómo calcular la mejor estructura para un puente. La universidad, la formación académica, sirve para esto, éste es su objetivo. Crear talento., que aprendan a cuestionárselo todo para volver a empezar de nuevo. Y cuando uno decide apuntarse a tal o cual carrera, hacer tal o cual máster, mejorar su formación con un doctorado, es porque busca la excelencia.Algo tan básico parece que a más de uno se le olvidó por el camino. Simplemente buscaron engordar el currículum y nada más. A muchos el mundo académico nos sigue atrayendo porque formarte y formar a otros es la mejor de las experiencias. Impartir clases a futuros periodistas en mi caso es la mejor forma de volver a recordarme a mí misma por qué quise dedicarme a esto. Siempre digo que cuando entro en el aula me reconcilio mucho con esta profesión porque, cuestionan planteamientos, proponen nuevos razonamientos, te hacen pensar. Y con mucha pena he tenido que renunciar a poder hacer un doctorado porquepara poder completarlo. Con un informativo diarioy poder hacer los trabajos e investigaciones necesarias. No he podido y es la espinita clavada que tengo. Pero fui honesta conmigo misma y admití que tenía que elegir. Lo que puedo ofrecer a los alumnos es mi experiencia y el conocimiento adquirido durante más de 20 años de profesión.Y me sorprenden mucho todos aquellos que con una carrera profesional en activo decidieran apuntarse a un máster que les requería muchas horas presenciales. Supongo que creyeron que podían hacerlo.Con los nuevos planes de Bolonia, a nuestros universitarios se les obligó a que,, tras la carrera tenían que cursar un máster y quizás asumimos demasiado rápido que con un curso de un año era suficiente para equipararnos a Europa. Se inventaron máster y títulos de todo tipo, unos para profesionalizarse, otros para investigar pero casi siempre con un coste altísimo, postgrados carísimos que daban títulos sobre mil materias diferentes sin quizás exigir lo más mínimo: que ese curso sirviera para lograr la excelencia. Y: durante unos años, recuerden, quien tenía un másterPero aquí también hubo trampas, lo hemos sabido ahora. No todos eran los mejores, no todos habían adquirido ni mejores conocimientos ni mejores capacidades.El otro día escuchaba a un alumno de la Universidad Rey Juan Carlos decir que cada vez que comentaba dónde estudiabasobre si le estaban regalando el título. Un alumno que había pedido a sus padres hacer el esfuerzo de irse a Madrid, apuntarse en una universidad, pagar una matrícula, buscar un piso en el que alojarse y dedicar 4, 5 ó 6 años de su vida a ese proyecto. A ellos. Ahora han comprobado que la exigencia no fue igual para todos.La universidad no puede ser un espacio en el quey otros piden créditos para poder seguir estudiando. Eso supondría crear un círculo vicioso del que no se podrá salir nunca, ni siquiera formándote y estudiando. Desde luego no podemos tolerar que la indecencia de unos pocos queempañe el esfuerzo y el trabajo de otros muchos que se dejan horas y vidas enteras en lograr formar al mejor talento de este país.