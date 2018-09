A cada cual lo suyo

Publicada el 21/09/2018 a las 06:00 Actualizada el 20/09/2018 a las 22:16

Está en su derecho y hasta es obligación de la oposición vigilar el ejercicio del poder y denunciar sus abusos, una función que además debería ser prioritaria para cualquier medio de información independiente, gobierne quien gobierne.

Pablo Casado, presidente del PP, y Albert Rivera, de Ciudadanos, pueden y deben denunciar el menor indicio que conozcan de irregularidades en el expediente académico o literario del actual responsable del Gobierno, Pedro Sánchez. Que Rivera soltara repentinamente, sin venir a cuento una mañana en el Congreso, insinuaciones sobre la tesis doctoral de Sánchez, y que pocas horas después el diario ABC titulara negro sobre blanco en su portada “Pedro Sánchez plagió su tesis doctoral” sin aportar pruebas irrefutables de lo que sería un delito tiene más que ver con las cañerías que conectan a medios y partidos que con el estricto cumplimiento de la función de ambas instituciones.

Que Pablo Casado exija, aunque sea con la boca pequeña, “todas las explicaciones” a Sánchez sobre su tesis doctoral (ya accesible) al tiempo que él se niega a hacer públicos los supuestos trabajos realizados en ese máster del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos sobre el que la Fiscalía del Supremo tiene que pronunciarse antes de que un tribunal repleto de magistrados relacionados con FAES o con la propia URJC decida si juzga o no a Casado por prevaricación y falsedad documental… clama al cielo.

Que Albert Rivera exija a Sánchez cada mañana que acuda al Parlamento para aclarar si su tesis doctoral “es un plagio o un bodrio” no debería ofrecer objeción alguna… si no fuera porque se trata del mismo Albert Rivera que lleva un par de semanas corrigiendo a hurtadillas su currículum oficial (pinche aquí para comprobarlo) y negándose a responder a doce preguntas muy sencillas que info Libre le ha hecho llegar tras comprobar las lagunas de su biografía académica (pinche aquí para conocerlas).

Que el trabajo de Pedro Sánchez en la Universidad Camilo José Cela como doctorando tiene sombras y que el resultado del mismo no es precisamente modélico ya estaba escrito (pinche aquí para comprobar lo que uno mismo reflejó en el libro de 2017 Al Fondo a la Izquierda editado por Planeta, basado en datos y testimonios contrastados en el propio entorno de Sánchez). Conocer que en el libro que reproduce mayormente esa tesis doctoral hay párrafos copiados de la conferencia de un diplomático en la propia UCJC sin citar la autoría produce bochorno. Escuchar que desde la Moncloa se explica el dislate como un “error involuntario”, sin especificar quién es el responsable, multiplica la vergüenza ajena.

Todo esto es así, pero ¿tienen Casado o Rivera la más mínima autoridad moral para decretar que Sánchez no es digno de presidir el Gobierno por las múltiples dudas sobre su tesis doctoral? Parece obvio que no la tienen, porque es insultante que Casado reclame transparencia mientras oculta sus presuntos trabajos y es aún más ofensivo que Rivera (primero doctor, después doctorando y finalmente exdoctorando en su currículo oficial) se niegue a contestar dónde, cuándo y cómo hizo un curso en la Universidad George Washington mientras se dedicaba en exclusiva a su labor política en el Parlament de Cataluña.

