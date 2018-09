El desencanto

Publicada el 26/09/2018 a las 06:00 Actualizada el 25/09/2018 a las 18:08

Tánger espara contemplar España y meditar sobre sus gozos y sus sombras. Está muy cerca, así que sus noticias le llegan directamente al que aquí vive y, sobre todo, le interesan y le afectan. Y está lo suficientemente lejos –otro continente, otra cultura– como para que el observador no distraiga su mirada en las ramas y pueda contemplar el bosque en su conjunto. Desde, el ejercicio de reflexionar sobre la piel de toro desde el otro lado del Estrecho forma parte de cierta tradición heterodoxa hispana.Vista desde Tánger, la España política del tramo final del verano de 2018 ha ofrecido una impresión desesperanzadora. No solo por una sucesión de hechos que, que está sobre el terreno, ha calificado aquí mismo de "bastante cutres" : una monarquía enfangada e irresponsable, una justicia obscenamente favoritista, una universidad pública, una derecha zafia y montaraz, unos cuantos grupos empresariales exprimiendo hastaal consumidor y al contribuyente, gente detenida por blasfemar, una ministra que llamó “a un (actual) compañero de gabinete... También lo es por la ausencia de luz al final del túnel. Las leves expectativas despertadas por la expulsión de Rajoy de la Moncloa se desvanecen a mayor velocidad que se acortan las jornadas solares.El Gobierno del socialista Pedro Sánchez no ha materializado ni una sola de las mejoras reales de la vida de la gente que cabía pedirle. Sube el recibo de la electricidad, pero. La capacidad adquisitiva de las pensiones sigue tan en entredicho como el pasado invierno. Los alquileres andan por las nubes. Y ni tan siquiera han sido derogados los aspectos más bárbaros de la ley mordaza. En cuanto a los deberes que el mismo Gobierno se impuso, Franco, que yo sepa, reposa todavía en el Valle de los Caídos y la única política real sobre inmigración existente es la dea Marruecos para que lidie con ellos.Entretanto, Sánchez y los suyos no paran de dispararse a los pies. Se meten en líos de todo punto innecesarios como el de la entrega o no de armas a Arabia Saudí o la reforma exprés de la Constitución tan solo para eliminar un determinado tipo de aforamientos. Como si no tuviera suficiente con su situación de minoría parlamentaria y con la ferocidad de la derecha política y mediática, el Gobierno socialista se empeña en transmitirNi tan siquiera se le ve del todo convencido a la hora de afrontar el que ha sido el mayor éxito de sus primeros cien días: la descrispación de la crisis catalana. En este, como en tantos otros asuntos, se le nota mucho que vive asustado por el qué dirán los tenores del régimen.Sánchez llegó a la Moncloa con un buen capital: el dey los nacionalistas vascos y catalanes, el del alivio de millones de españoles al desembarazarse de Rajoy, el de la batalla fratricida por la sucesión en el PP y el del pasmo del nacional-populista Rivera. Con eso y con un mínimo de habilidad y determinación, podía hacer unas cuantas cosas interesantes., no. He dicho hacer cuatro o cinco cosas concretas, factibles y útiles para la mayoría. Ahora da la impresión de que ni eso.Aunque les confieso que, visto desde el otro lado del Estrecho, lo peor es una creciente sensación de que España no tiene remedio, de que ni tan siquiera se puede acometer una reforma mínima del edificio patrio, de que. Me temo que algunos hemos entrado en una nueva etapa de desencanto. Barrunto que, como tantas otras veces en nuestra historia, somos un puñado los que empezamos a pensar queel interior –el que se vive sin cruzar fronteras– o el exterior –el que implica cambiar de país–.Ojalá el país que ahora veo desde Tánger no sea irreformable.