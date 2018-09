Escalas de la corrupción

Publicada el 26/09/2018 a las 06:00 Actualizada el 25/09/2018 a las 18:39

Hace casi 30 años que mi padre nos trajo a este lugar. Vivíamos entonces en las afueras de lo que, después de un camino de tierra del que puede que ame todavía cada bache que le provocaron las lluvias de los noventa. Cuánto se desgastó escribiendo cartas al alcalde para conseguir que nos pusieran unas farolas que alumbrarande su hija adolescente. Aquí fuimos felices: la bicicleta, la hojas pegajosas de las jaras en las yemas de los dedos, las primeras lecturas, el corazón que se rompe. Me gusta echar la vista atrás ahora que he regresado después de otros techos y vivo. Desde aquí, quiero decir, desde el ahora, pienso en todo aquello que pudo pasar entonces por delante de mis ojos, la mirada limpia de la primera adolescencia y de estar solo a lo importante, como diría Beatriz Navas en su libro, sin enterarme de lo demás.Y en este momento de revisionismo forzado por el regreso al paisaje, estoy encontrando algunos hallazgos, también escalofriantes. Por ejemplo, algo reciente: hace unos días leí que el cura que daba religión en mi instituto fue el mismo que estuvo presente en el asesinato de tres de los últimosen Hoyo de Manzanares. Al alba. Que algunos años después dijo que aquello le robó el sueño para siempre. Que no sabía a lo que iba y que ninguno requirió auxilios espirituales. Mañana se cumplen 43 años de aquello. Y de aquello no nos contó nada. Lo que viví y he tenido que preguntar a mis entonces compañeros por el recuerdo para, es que una mañana vino a clase con una bolsa de deportes, la abrió, y sacó varios objetos de mortificación corporal. Un cilicio recorrió las mesas de los estudiantes.Otro recuerdo difuso que reencuentro, y al que he vuelto sin poder escaparme después de lo que sucedió la semana pasada, es acerca de la política local, más allá de la guerra epistolar sin respuesta de mi padre, y es aquella sensación de que, en realidad, daba igual a quien votases, daba igual lo que aquí pasase, en este pueblo. Mi primer voto fue, con dieciocho años recientes, en unas elecciones municipales. Pero de todo aquello, en realidad, hace mucho tiempo. Lo que pasa es que los feudos son un poco irreverentes con lo nuevo. Y a nadie le gusta que vengan a poner orden de fuera en su. Aquí, a los alcaldes que padecimos los veíamos pasar en sus coches de cristales negros. Quiero decir, no los veías.Y entonces regreso y me encuentro que este pueblo, porque para mí sigue siendo un pueblo aunque haya triplicado su población desde entonces, tiene en el Gobierno municipal un grupo de gente que se hartó de todo aquello y le. Vecinos hartos del caciquismo. En realidad, nos suena porque nos hemos visto después hartos de casi todo. Que, de momento, este sitio tiene ahora para mí como una alegría diferente los domingos. Y que esto no es poco, créanme. Y en parte tiene que ver con políticas locales de puertas hacia afuera de ese Consistorio que, hasta hace unos años, fue una. Un ayuntamiento, diría mi recuerdo, oscuro y sordo a las demandas de sus habitantes. Y ha sido aquí donde un tipo, un concejal, ha chantajeado a la alcaldesa actual. Quien haya escuchado la conversación, además de la vergüenza profunda y ajena que produce lo mafioso del asunto, habrá sentido el escalofrío de ese tono en la voz de estar, de cuello apretado por la corbata, de no estar despeinándose en absoluto, de saber muy bien el monto que se juega.El cinturón que aprieta el noroeste de esta región ha tardado en romperse ( aquí pueden leer la información acerca de este caso). Pero deberían asumirlo pronto los que sin pudor dicen: “Lo que queremos es la silla en la que estás sentada”. Esto es solo un indicio de una forma de estar en el poder, la escala pequeña de un. Es lo que nos dejan, la pregunta: ¿y qué no harán? Pocos municipios de la zona se salvaron en tiempos de la burbuja. Comisiones, especulación, recalificaciones: Boadilla, cuartel de la Gürtel; Majadahonda, tarjetas black; Villalba, Púnica. Negocios sucios y fáciles. Pero no era solo aquello, no era solo y nada más, fuea los ciudadanos, ese síndrome que contagiaba el poder, pequeño o grande, el libertinaje en el uso de lo que era de todos. Creo que hay ciertos asuntos que ningún partido político que participe en la democracia debería dejar sin señalar.Es este un sitio extraño y, a veces, contradictorio. De sobra sé que le echo un romanticismo que igual no tiene. Pero uno guarda adentro el lugar donde se convierte en adulto. Uno pertenece en gran parte a laspor la vida. Por eso, supongo que he regresado a este lugar partido por una autopista muy ancha, en un valle que se dispone entre una extraña atalaya árabe y el Canto del Pico, que fuera, hoy en abandono. Con una renta per cápita alta, con sus hippies nuevos y sus niños vestidos de Barbour. Con su caño antiguo y sus historias recientes. Perdón por la nostalgia, no me aguanto ni yo misma. Solo quisiera intentar que mi hijo permanezca igual de ajeno que yo estuve y no tenga que escuchar conversaciones como la que mantuvo Ángel Viñas con la alcaldesa. Aunque, tal vez, sea tarde.