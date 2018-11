Ya es Navidad en España

Publicada el 17/11/2018 a las 06:00 Actualizada el 16/11/2018 a las 21:52

Ya tenemos el anuncio de la Lotería , esto significa que aunque estemos en noviembre, ya es Navidad. Ese spot anual tan esperado, que invoca a la suerte para que nos cambie la vida –porque de otra manera lo vemos chungo–, es eso que muchos llaman “el pistoletazo de salida” a esas fechas tan señaladas y entrañables, como fiesteras y tristes. Muy fan.En Navidad, entre bronca y bronca familiar, le damos a la pandereta para que el ambiente de juerga no decaiga. En el Congreso pasa lo mismo,fue de traca… Es una manera de animar al pobre paisanaje, que se pone melancólico en estas fechas y echa de menos a los que ya no están. Las sesiones de control a cada gobierno, siempre nos recuerdan que cuando se vayan, otros vendrán para alegrar nuestros corazones.En cuanto a la tradición navideña de enviar cartas a los Reyes Magos,“Querido rey emérito, soy Pablo, este año no quiero libros ni series, lo que me gustaría es que vinieras al Congreso a explicar algunos misterios…”.Esto es muy tierno, nunca hay que perder ese niño que todos llevamos dentro. De momento, la Casa Real ha dicho que la ha recibido . ¡Quién sabe, quizás su majestad de Occidente responda en unos días que le llena de orgullo y satisfacción regalarle su presencia y acuda a lomos de un elefante, a la Carrera… de San Jerónimo! Aunque mi intuición me dice que, al saber de la carta, Juan Carlos I se habrá acordado de Papá Noel y habrá soltado un ¡Jo,jo,jo!Por cierto, en Podemos también han hecho el precalentamiento de las fiestas , esa tensión familiar de cada año: “¿La cena de Nochebuena, la organizáis vosotros o la hacemos nosotros? ¿Y entonces la comida de Navidad toca en nuestra casa? ¿Y la de Año Nuevo? Total, que han armado la marimorena. Carmena, como hacen las abuelas en estos conflictos, ha dicho: “A mí dejadme fuera de vuestros líos, que yo ni pincho ni corto ”.Otra tradición española es la de, siempre que uno se haya ido lejos, claro, porque cuando estás todo el año demasiado cerca de los otros, el cuerpo te pide Brexit.Pero sí, reencontrarse con los que un día partieron hacia otro lugar, es muy navideño. Decía el otro día“ Yo quiero apelar a que… muchos que se han ido a buscar al PP fuera del PP… vuelvan a casa”.Casado se refería a los votantes de Cataluña, peroque el PP de ahora “está tomando las decisiones correctas y que está muy bien dirigido”, pensé que el conocidísimo anuncio del turrón sería precioso con José María caminando, con gorro y bufanda de lana, mientras suena ♪“vuelve a casa, que te esperamos”♪ y que, al llamar al timbre de Génova, abriera Pablo la puerta y se fundieran en un abrazo, mientras Teo, en segundo plano, lanza un hueso de aceituna.Hablando de aceitunas, qué importante es la comida en Navidad. Si el resto del año resolvemos la papeleta con una ensalada y un filete a la plancha, en esas fechas nos esmeramos a fondo con el menú, asamos, gratinamos, flambeamos y lo que haga falta. Será por eso que Tezanos ha decidido ponerse el delantal y meterse de nuevo en la cocina , que la tenía recogida, para preparar el CIS de las elecciones andaluzas, ensayo de las generales, dicen.Y en Navidad, cómo no,. Incluso las parejas mal avenidas buscan algún obsequio aparente para salir del paso, aunque el cuerpo les pida regalarle al “contrario” un billete de ida a Tristán de Cuhna, el lugar habitado más remoto del mundo… Y eso es lo que han hecho Pedro Sánchez y Pablo Casado con los vocales del Poder Judicial , “este pa’ ti, este pa’ mí, olvidamos lo mal que nos llevamos, cari, en esto siempre nos hemos entendido bien, saca la sidra. ¡Chin, chin, por Montesquieu!”.Lo que no es tradición española es no presentar los Presupuestos Generales al Parlamento cuando gobiernas. Por eso, tal vez, ha causado tanta desazón esa idea que flota en el ambiente, según la cual,porque total, no se los van a aprobar…PP, Ciudadanos y Podemos le han recordado al presidente, como a Mr Scrooge, las declaraciones de Pedro en las pasadas Navidades, cuando le decía a Mariano: “ Presupuestos o elecciones”… La ministra portavoz ha dicho que al gobierno nadie le marca la agenda y que. Veremos cómo termina el cuento.¿Qué, les ha agobiado este adelanto navideño? Pues hagan ejercicios de relajación, porque esto no ha hecho más que empezar… Morricrismas.